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Xiaomi Mi Band 3 mercek altında: "Kutu açılışı ve ilk bakış"

10 ay
22,5b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin Mi Band serisi akıllı bileklikleri son dönemde şirkete inanılmaz bir ivme kazandırdı. Giyileybilir cihazlarda Apple ile birlikte liderliğe aday olan Xiaomi, yeni nesil Mi Band 3 ile geliyor
Xiaomi'nin milyonlarca satarak büyük başarı elde eden Mi Band serisi akıllı bileklik ailesinin yeni nesil temsilcisi Mi Band 3 konuğumuz oldu. Bu videoda Mi Band 3'ü mercek altına alıyor detaylarına ve özelliklerine yakından bakıyoruz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fx57 10 ay en beğenilen 0quz28
Merhaba,
Her videoyu elimden geldiğince detaylı yapmaya çalışıyorum dolayısıyla bazen yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor.
Bu video aslen bir kutu açma ve ön inceleme videosu ama dikkatimi çeken pek çok şeye yer vermeye çalıştım.
Arzu ettiğiniz, merak içerisinde olduğunuz şeyleri yazın lütfen ki bir sonraki videoda yer verebileyim.
Zaten şu an Çin cihazını kullandığımızdan dil sorunu başta olmak üzere ilk kurulum süreci nispeten bir karmaşık olabiliyor.
O vakte kadar zaten platform daha da oturmuş olur.
Yorum ve fikirleriniz için teşekkürler.
İyi geceler.
Merhaba,Her videoyu elimden geldiğince detaylı yapmaya çalışıyorum dolayısıyla bazen yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor.Bu video aslen bir kutu...
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skyline334 10 ay
Doğrusu "Ş" ile okumak. "Z" ile nerede okunuyormuş?

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35plt35 10 ay
Band2 kullanıyorum ve pek fark göremedim.
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DH Misafiri 10 ay
erdi bey yorumlarınızı beğeniyoruz. bir rica ve tavsiye canım kardeşim video çekmeden bi berbere kuaför e git adam üç beş bişey kazansın bizde güzel bi surattan alalım yorumu bu nedir yav berberle oturun barışın artık küslük olmaz hadi hayırlı traşlar shatler olsun
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DH Misafiri 10 ay
dilini eşek arısı soksun bi öğrenemediniz o marka ( XIOAMI ) Ziyomi diye telafuz edilir... ZİYAOMİ...
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Spider_hip 10 ay DH Misafiri
Ben zayomi diye okunuyor diye biliyordum. Şayomi yi ise ilk kez duydum.
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husNUKE 10 ay
Yaklasik 20 gundur kullaniyorum, Mi Band2 kullaniyordum, eskidigi icin degistirdim. Cok daha kullanisli olmus ama pil konusunda biraz geri gitmis. Gun boyu nabiz kontrolu secenegi aktif kullaniyorum, ilk sarj 7 gun dayanmisti, ikinci sarj 10 gun dayandi. Su an gunde %7-8 civarinda azaliyor. Kutudan Cince cikiyor ama guncellemeyi alinca ingilizce oldu. Guncellemeyi almadan once bir forumdan buldugum custom rom yukledim ve ingilizce kullandim.
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swat882 10 ay
1. jenerasyonunu kullanıyordum, güzel alet lakinki kısa vadeden sonra köşeye atıyoruz.
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Opioid 10 ay
Alınmaz
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haktan24 10 ay
ön sipariş ile 189 tl hepsiburada üzerinden ödemesini yaptım bekliyorum 21 de stoklara giricek diye gözüküyor büyük ihtimal global sürümdür okadar bekleyip çin sürümü itelemezler umarım bu arada incelemede güzel olmus emegine saglık erdi abi
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caneryendi 10 ay haktan24
Kardeş yorumlara baksana çin sürümü henüz global rom gelmedi
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Kanatlandırmayan_Redbull 10 ay
Fiyati ne bu cihazin
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DH Misafiri 10 ay
Keşke video oynatıcınızda hızlandırma seçeneği olsa...
Genelde sizi youtube'dan takip ediyorum bu yüzden ama her videoyu oraya koymadığınız için buraya da mecbur kalıyorum.
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