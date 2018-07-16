Xiaomi Mi Band 3 mercek altında: "Kutu açılışı ve ilk bakış"

Xiaomi'nin Mi Band serisi akıllı bileklikleri son dönemde şirkete inanılmaz bir ivme kazandırdı. Giyileybilir cihazlarda Apple ile birlikte liderliğe aday olan Xiaomi, yeni nesil Mi Band 3 ile geliyor

Xiaomi'nin milyonlarca satarak büyük başarı elde eden Mi Band serisi akıllı bileklik ailesinin yeni nesil temsilcisi Mi Band 3 konuğumuz oldu. Bu videoda Mi Band 3'ü mercek altına alıyor detaylarına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.