Xiaomi Mi Band 3 mercek altında: "Kutu açılışı ve ilk bakış"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi'nin Mi Band serisi akıllı bileklikleri son dönemde şirkete inanılmaz bir ivme kazandırdı. Giyileybilir cihazlarda Apple ile birlikte liderliğe aday olan Xiaomi, yeni nesil Mi Band 3 ile geliyor
Xiaomi'nin milyonlarca satarak büyük başarı elde eden Mi Band serisi akıllı bileklik ailesinin yeni nesil temsilcisi Mi Band 3 konuğumuz oldu. Bu videoda Mi Band 3'ü mercek altına alıyor detaylarına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.
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Her videoyu elimden geldiğince detaylı yapmaya çalışıyorum dolayısıyla bazen yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor.
Bu video aslen bir kutu açma ve ön inceleme videosu ama dikkatimi çeken pek çok şeye yer vermeye çalıştım.
Arzu ettiğiniz, merak içerisinde olduğunuz şeyleri yazın lütfen ki bir sonraki videoda yer verebileyim.
Zaten şu an Çin cihazını kullandığımızdan dil sorunu başta olmak üzere ilk kurulum süreci nispeten bir karmaşık olabiliyor.
O vakte kadar zaten platform daha da oturmuş olur.
Yorum ve fikirleriniz için teşekkürler.
İyi geceler.