Xiaomi Mi5 incelemesi: Fiyat/performans canavarı telefon

Xiaomi Mi5 üst seviye telefon deneyimini, aynı özellikteki rakiplerinden çok daha ucuza sunan heyecan verici bir telefon. Bu videoda Mi5'i derinlemesine inceliyor, özelliklerini masaya yatırıyoruz.

Üst seviye telefon deneyimini yarı fiyatına elde etmenin belki de en güzel yollarından biri Xiaomi Mi5. Çünkü sadece erişilebilir fiyatı değil aynı zamanda tasarımı ve genel kullanım deneyimiyle de gerçekten çok başarılı bir telefon.



Mi5, 5.15-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde IPS ekrana sahip. Gorilla Glass 4 ile korunan ekrana, Snapdragon 820 işlemcisi eşlik ediyor. Yalnız burada altı çizilmesi gereken birkaç husus söz konusu, ilerleyen dakikalarda bunlardan da bahsedicem. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan telefonun, 3GB RAM - 64GB depolama ve 4GB RAM * 128 GB depolama gibi iki farklı versiyonu daha bulunuyor.

Bu iki versiyonun işlemci hızı daha yüksek olduğu gibi 128gb'lık modelin kasasında materyal olarak seramik de bulunuyor tabi akıllara örneğin bardaklardaki seramik gelmesin, nano boyutta partküllerden bahsediyoruz. Maliyeti 3 boyutlu camdan neredeyse iki kat yüksek olduğu için şu an sadece özel ve pahalı bazı modeller için gündeme gelebiliyor ne yazık ki.



Önde 4MP, arkada ise 16MP çözünürlüğünde kamerası bulunan telefon, Android 6 üzerinde MIUI 8 arayüzünü kullanıyor ve 3000mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Xiaomi Mi5'in kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak adaptör ve tip-c kablo çıkarken, ne yazık ki kulaklık bulunmuyor.



Sahip olduğu özelliklerle amiral gemi telefon statüsünde yer alan Xiaomi Mi5, pek çok rakibine kıyasla daha yüksek mobilite sunuyor yani aynı özellikteki hemen her rakibinden daha kompakt olduğunu söyleyebilirim. Sadece 129 gram ağırlığında ve 7.3mm kalınlığında olan telefonu taşıması ve kullanması son derece kolay. Hem ön hem de arka kısmı camdan imal edilen telefonun iskelet sisteminiyse metal çerçeve taşıyor.

Tasarımla ilgili en önemli sorun da aslında burada patlak veriyor çünkü eğer kılıf kullanacaksanız sorun yok ama kılıfsız kullanımda, kenarlardan kavisl yaparak öne doğru kıvrılan arka cam nedeniyle metal çerçeve ve kontrol butonları keskin kalıyor ve yer yer avuç içeirsinde rahatsızlık verebiliyor. Bu arada arka kısımdaki kavisli cam tasarımı kimilerinin aklında Samsung'un Note 5 ve devam eden model gamından esinlenilmiş gibi bir hissiyata neden olsa da Xiaomi daha öncesinde kendi Note serisinde bu tasarım anlayışını kullanmaya başlamıştı zaten. Üstelik kenarlarda bir miktar düz profile ship olan Mi Note'den farklı olarak mi5 tamamiyle kavisli kenarlara sahip.



Arkadan kavis yapan cam, malesef telefona kayganlık da kazandırıyor ve farklı zeminlerde kayarak düşme riski oluşturuyor. Üstelik bendeki test örneği beyaz renk olduğu için rahatsız etmese de özellikle siyah renk seçeneğinin arka kısımda parmakizi tutacağı da aşikar görünüyor. Telefonun ön kısmı için getirebileceğim tek eleştri ise çerçeve kalınlıkları oluyor.

Aslına bakarsanız ekran / kasa oranı %73 ile fena bir değer sunmuyor lakin bence çerçeveler biraz daha ince olabilirmiş. Ayrıca telefonun ekranı çerçevesiz bir ekran izlenimi yaratıyor olsa bile bu malesef sanal bir etki çünkü telefon ile kasa arasıda ekrana dahil olan ancak herhagi bir kullanım katkısı olmayan siyah bir şerit bulunuyor. Yani görünürde çerçevesiz etkisi yaratan ancak pratik kullanımda çerçevesi kendisini belli eden bir ekranı var Mi5'in. Ancak özellikle arka kısmı olmak üzere, telefonun genel görünümünden keyif aldığımı da söylemem gerekiyor.

Diğer detaylara geçmeden önce bu kısımda birkaç detayın altını çizmem de fayda var arkadaşlar, birincisi Mi5'in tepesinde bir kızılötesi sensör bulunuyor dolayısıla başta televizyonlarınız olmak üzere uyumlu hemen her cihazı kontrol edebilirsiniz, bu önemli çünkü aynı özelliği çıkardığı için Samsung ciddi şekilde eleştirilmişti. Telefonun ön alt kısmında home butonu aynı zamanda parmakizi okuyucusuna ev sahipliği yapıyor. Açıkçası parmakizi tanıma işlevi hem çok hızlı hem de çok isabetli bir şekilde gerçekleşiyor, açıkçası en hızlı parmakizi deneyimi olmasa da pek çok rakibinden daha iyi olduğu kesin.



Telefonun alt kısmında Tip-C konneötörü bulunuyor. Kutu içeriğinde yedeği olmadığı için beraberinde gelen kabloyu dikkatli kullanmanızda fayda var. Arka kısımda ise 16MP çözünürlüğündeki kameranın dışa çıkıntı yapmış olmaması güzel üstelik 4 ekseni optik görüntü sabitleme özelliğine rağmen. Açıkçası 7.3mm kasa da bu kamera detayları, bazı telefon üreticileri için adeta ders niteliğinde. Kamerayla ilgili son bir notum da lensin mukavemetine destek olmak için sapphire cam kullanılmış olması bu sayede özellikle çizilmeler dert olmaktan çıkıyor. Kısacası bazı eksikleri ve geliştirilmesi gereken kimi kısımları dışında Xiaomi Mi5 mobilitesi yüksek, tek el kullanımına yatkın, genel tasarım çizgileri, malzeme kalitesi ve işçilik seviyesiye gerçekten başarılı bir cihaz olmuş. Özellikle malzeme kalitesi bu model için en iyisi değil belki ama genel paket içerisinde çok da sırıtmıyor.



Xiaomi Mi5'in en büyük sürprizlerinden biri de ekran tarafında karşımıza çıkıyor. 5.15-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğündeki ekran herhangi bir ışık koşulunda muazzam bir deneyim vaad ediyor. Evet Galaxy S7 ailesi kadar başarılı değil belki ama özellikle parlaklık seviyesi oldukça başarılı. Üstelik ekranı kapatarak işlemci odaklı pil testi, ardından da ekranı açarak video oynatım odaklı pil testi ekseninde gerçekleştirdiğim ölçekleme gösteriyor ki ekran, enerji tasarrufunda da oldukça rekabetçi hem donanım hem de üzerinde koşturulan sürücü seviyesinde.

Zaten ekranın yüksek verimlilik sunması için efor sarf eden Xiaomi'nin 16 LED'li arka aydınlatma tercihi ve piksel seviyesinde dinamik kontrast ve parlaklık yönetimi de bu amaç doğrultusunda yapılmış. Bence tek eksiği, saturasyonu yani ekran sıcaklığı standart ayarlar kapsamında belki bir seviye daha yüksek tutulabilirmiş, ama aslında bu da önemli değil zira ayarlar bölümünde ekran kısmına girerek ekranın renk üretim profilini özelleştirebiliyorsunuz zaten. Uzun lafın kısası Mi5'den çok daha pahalıya satılan ama aynı seviyede ekran deneyimi sunamayan cihazlar bugün piyasada aşık atarken, bu telefon gerçekten güçlü bir görsellik vaad ediyor diyebilirim.



Gelelim işlemci kısmına, işte bu kısmı iyi anlamak ve doğru yorumlamak gerekiyor. Test ettiğim standart Mi5 modeli, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip. İşte bu modelde Xiaomi, Snapdragon 820'nin saat hızını düşürerek kullanıyor. Yani standart çalışa hızı performans odaklı iki çekirdeklerinde 2.15GHz olan işlemci, verimlilik odaklı çekirdeklerinde 1.6GHz olan Snapdragon 820, standart Mi5'de sırasıyla 1.8GHz ve 1.36GHz hızlarında görev yapıyor. Diğer Mi5 modelleri olan Prime ve Pro'da ise Snapdragon 820 olması gerektiği hızlarda görev yapıyor.

Ancak aradaki fark doğru anlaşılmadığından, Prime ve Pro modelleri sanki overclock edilmiş yani hızları yükseltmiş Snapdragon 820 ile geliyormuş izlenimi de yaratabiliyor fakat dediğim gibi işin aslı farklı. Peki teknik olarak saat hızları düşürülmüş bir Snapdragon 820'de neler yaşıyoruz. Önce sanal dünyadan başlayalım ve test sonuçlarına göz atalım. Yaptığım analiz gösteriyor ki, büyük çekirdek hızları %18 daha düşük hızda çalışan standart Mi5, GeekBench 4'ün tek çekirdek başarımında orjinal hızlarında çalışan herhangi bir Snapdragon 820'den %18-%20 arası daha düşük performans gösteriyor.

Çok çekirdekte ise diğer iki çekirdeğin ağırlığı frekans hassasiyetine çok dayalı olmadığı için fark eriyor ve %15'ler seviyesine düşüyor. Gerçek dünya koşullarına döndüğümüzde ise elimizdeki Mi5, Snapdragon 820'li herhangi bir cihazdan daha farklı bir deneyim sunmuyor. Hele bu telefonla aynı fiyata hatta daha pahalıya satılan çoğu telefona korku dolu anlar yaşatacak bir hızdan bahsetmek de pekala mümkün.

Ekranın Full HD olmasıyla birlikte Adreno 530 GPU'sunun muazzam gücünü de dikkate aldığımızda Mi5 haria bir oyun makinesine düşüyor ve grafik başarımı bölü maliyet ortalamasında kesinlikle rakipsiz bir noktaya yerleşiyor. Sevgili dostlar işlemci ve grafik performansı, telefondaki hız beklentimizin ana iki taşıyıcısı belik ama Snapdragon 820 platformunun sahip olduğu Hexagon 680 ve Spectre motorları, başta düşük ışık kamera başarımı olmak üzere genel görüntüleme kabiliyetlerini ciddi şekilde arttırıyorlar. Unutmayın lütfen, kamera sensörü kadar sensörden gelen verinin, sayısal görüntü işlemcisinde nasıl yorumlandığı da büyük önem taşıyor, işte bu noktada Mi5, Snapdragon 820'nin avantajlarını koruyor.



Telefonun genel olarak hızlı çalışmasında RAM ve depolama biriminin etkisi de büyük. 3GB Low Power DDR4 bellek, bugün her kullanıcının ihtiyacını fazlasıyla giderecektir. Bu telefonu asıl farklı kılan detay ise kendi maliyet sınıfında yüksek hızlı veri transferi sağlayabilen UFS 2.0 depolama standardına sahip tek cihaz olması. Yaptığım ölçümler gösteriyor ki Xiaomi Mi5, 430 Megabbyte saniye üzerinde sıralı okuma, 150MB saniye civarında da sıralı yazma hızlarına sahip. Açıkçası eMMC tabanlı herhangi bir telefona kıyasla iki kata yakın veri transfer hızı demek bu. Kısacası arkadaşlar Xiaomi Mi5 donanımın etki ettiği her performans kriterinde yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmez diyebilirim.



Gelelim kameraya. Xiaomi Mi5'in sahip olduğu 16MP çözünürlüğündeki kameranın basit açıklaması şu: Hemen herkes için fazlasıyla yeterli. Derin açıklaması ise şu şekilde; Sony'nin 1/2.8-inç boyutunda, 1.12mikron piksellerden oluşan IMX 298 sensörüne sahip, f2.0 diyaramlı 16MP'lik kamera bu sayede ayrıca faz algılama netleme yapıyor ve pikselleri birbirinden izole ederek özellikle ışık alma kabiliyetini yükseltiyor. Kamera için daha fazla heyecan verici olan detay ise 4 eksenli optik sabitleyici kullanması yani kamera modülü 4 farklı eksende hareket ederek hem video kaydı esnasında daha stabil görüntüler elde edilmesini hem de düşük ışık için daha yüksek başarım elde edilmesini sağlıyor.

Bugün optik sabitleme üst seviye telefonların tamamında yok, olanların çoğu 2 eksende hareket kabiliyetine sahip. Bu kriterler çerçevesinde Xiaomi Mi5 ile çektiğim videoların oldukça iyi bir akış sunduğunu söylemem gerek sevgili dostlar. Arayüzünü de genel olarak başarılı bulduğum telefon, beyaz dengesi, renk isabetliliği ve dinamik aralık olarak iyi bir performans gösteriyor. Kamera tarafında manuel ayar seçeneği temel parametrelere müdahele imkanı tanısa da, video konusu biraz adım geriden geliyor bence. Örneğin 4K 30fps video var ancak bence 1080p için 30fps üzerine çıkabilmeliydi zira donanımsal altyapı bu kabiliyette potansiyele sahip zaten.

Ön Kamera Örneği.

Ön kamera ise 4 Megakisel çözünürlüğünde. f2.0 diyaframlı kameranın sensör boyutu 1/3-inç, piksel büyüklüğü ise 2 mikron. Ultrapiksel konseptini esas alan ön kamera, görevini iyi yapıyor. Hem fotoğraf hem de videolar farklı ışık koşullarında başarılı sonuçlar veriyor. Belki video tarafında saturasyonu biraz kısıp parlaklığı az açabilir ve ses kaydını bir miktar daha iyi alabilirse sanki daha başarılı olur gibi. Bu dediklerim görüntü işleme tarafında yazılım güncellemesiyle aşılabilecek detaylar.

Xiaomi Mi5i MIUI arayüzünün 7. versiyonu ile lanse edilmiş olsa da bir süre önce MIUI 8 güncellemesini aldı ve çok daha işlevsel bir hale geldi. Her yeni sürümde daha bir Android deneyimi vaad eden Xiaomi'nin kendi arayüzü, Çin menşeli diğer Android arayüzlerinde olduğu gibi uygulama çekmecei yerine ana sayfalara dağılan bir anlayışla ilerliyor.

Zengin seçenekli tema havuzu ile ciddi şekilde kişiselleştirilebilen telefonda, ana sayfalar arası geçişlerde farklı efektlere adapte olabiliyoruz. Bildirim ekranı bazı diğer arayüzler kadar gelişmiş kişiselleştirme imkanı tanımasa da son derece işlevsel olan ve kullanıcısına keyif veren telefon, ilgili seçeneği aktif ederseniz çift tıklama ile ekranı uyandırma özelliğine de sahip. Ayarlar bölümü altında da kullanıcısına özelliklere derinlemesine müdahale imkanı tanıyan telefon, misafir hesap oluşturmaya izin verirken, uygulama çiftleme özelliğine de sahip. Yani örneği telefonda iki farklı Facebook uygulaması çalıştırabiliyorsunuz.

Kendisine has çok sayıda özellikle gelen MIUI arayüzünde, 8. sürüme yönelik geliştirmeler ise daha çok uygulama seviyesinde gerçekleşmiş. Artık para birimi de çeviren hesap makinesinden, IOS10'da vurgulandığı gibi parmakizi ile notları güvene altına alma özelliğinden, arka plandaki uygulamaları donduran, senkronizasyonu devre dışı bırakan ve diğer görevleri askıya alan daha derin etkili enerji tasarruf modunun ön plana çıktığını söyleyebilirim.

İnternet tarayıcısının son derece hızlı çalıştığı, klavye konusunda herhangi bir şişme sorunun yaşanmadığı telefonda, MIUI arayüzüne has galeri, müzik ve video uygulaması oldukça başarılı. Özellikle video uygulamasındaki sağdan çıkan şeffaf menü, müzik uygulamasında kulaklık seçeneğine kadar ayar özelleştirmesi ve galeri tarafındaki hız gerçekten kullanım deneyimine önemli katkılar sağlıyor. Hazır müzik çalara da değinmişken, Mi5'in dahili hoparlörünü de es geçmeyelim, bu konuda iki farklı yorumda bulunabiliriz, amiral gemi telefonlar kadar yüksek ses çıkış gücü ve duruluğu kombinasyonunu sunamasa da satıldığı fiyat segmenti içindeki cihazların çoğundan daha iyi olduğu da kesin.



Peki Xiaomi Mi5’in pil performansı nasıl ? 3000mAh kapasiteli piliyle Mi5, normal kullanımda 1 günü, hafif kullanımda ise 1,5 güne varabilen pil performans sunabiliyor, tabi ki bu değerler farkl kullanım tiplerinde değişkenlik gösterebilir, ancak genel olarak sonuç başarılı. Mi5 aynı zamanda Qualcomm’un Quick Charge 3.0 teknolojisini de destekliyor, yaptığım ölçümlere göre kendi adaptörü üzerinden tamamı boş olan pili yaklaşık 105 dakikada tam dolum seviyesine ulaşabiliyor. Merak edilen konulardan biri de cihazı ısınıp ısınmadığı, Mi5 bu konuda da başarılı bir portre çiziyor zira cihaz tam yük altındayken en fazla 42-43 derecelere tanık oldum, odak sıcaklıında kasa dışından yaptığım ölçümlerde.



Bu videoyu hazırladığım tarih itibariyle Xiaomi Mi5, ülkemizde 1400TL civarı bir maliyetle alınabiliyordu. Açıkçası aynı fiyata bu özellikleri verebilen bir başka cihaz yok. Tabi ki Xiaomi ülkemizde resmi olarak ticaret yapmadığı için cihazlar ithalatçılar tarafından getiriliyor ve gerek servis gerekse de satış sonrası destek gibi konular, oturmuş markalara göre biraz daha soru işareti ancak çok iyi bir telefonu güzel bir fiyata almak isteyenler açısından Xiaomi Mi5’in her halukarda heyecan verici bir seçenek olduğunu da not düşmem gerek. Ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Xiaomi Mi5’i incelemiş olduk, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.

Editörün Notu: Xiaomi Mi5'i inceleme için bizlere sağlayan Xiaomi Mi5'i inceleme için bizlere sağlayan n11.com 'a teşekkür ederiz.