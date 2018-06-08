Xiaomi Mi8 almak için Tayvan'da Mi mağazasına gittim l VLOG

Son günlerde sizlerden en fazla talep aldığım konulardan biri de Xiaomi Mi8 incelemesi. Computex 2018 Fuarı için geldiğim Tayvan'da, Xiaomi Mi8 satın almak için düştüm yollara, başladım aramaya.

Computex 2018 Fuarı için geldiğim Tayvan'da, Xiaomi Mi8 satın almak için yollara düştüm ve resmi mağazasına gittim. Üstelik bununla da yetinmedim ve Taipei şehrinin Doğubank'ı olarak anılan bölgeyi de ziyaret ettim. Gördüklerim ve yaşadıklarımı bu vLOG'da anlattım, umarım izlerken keyif alırsınız.