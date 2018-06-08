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Xiaomi Mi8 almak için Tayvan'da Mi mağazasına gittim l VLOG

11 ay
15,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son günlerde sizlerden en fazla talep aldığım konulardan biri de Xiaomi Mi8 incelemesi. Computex 2018 Fuarı için geldiğim Tayvan'da, Xiaomi Mi8 satın almak için düştüm yollara, başladım aramaya.
 
Computex 2018 Fuarı için geldiğim Tayvan'da, Xiaomi Mi8 satın almak için yollara düştüm ve resmi mağazasına gittim. Üstelik bununla da yetinmedim ve Taipei şehrinin Doğubank'ı olarak anılan bölgeyi de ziyaret ettim. Gördüklerim ve yaşadıklarımı bu vLOG'da anlattım, umarım izlerken keyif alırsınız.

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r4deon 11 ay en beğenilen
İşini bu kadar severek yapan insanlar keske her sektörde olsa
1 Yanıt Yanıtla +16
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T Square 11 ay

Slaved by makarna
yaw bise xiyomi valan gösdermein, bise aplle gösderin. Xiyomi telefom bile deyil

Bu nasıl Türkçe hacı?
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DarthLuca 11 ay
Keşke bu videoyu çekip yayınlamadan biraz araştırma yapsaydınız mi.com/... sitesinden de anlaşılacağı üzere Taiwan da henüz satışı olmayan olmayan bir ürünü mağazasından almanızın mümkün olmayacağını bilirdiniz. Aynı performansı yeni iphone tanıtılınca istanbuldaki apple store lardan birine gidip telefonu alamayarak tekrarlamanızı bekliyoruz...
Keşke bu videoyu çekip yayınlamadan biraz araştırma yapsaydınızmi.com/...sitesinden de anlaşılacağı üzere Taiwan da henüz satışı olmayan olmayan bir ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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mustafasc 11 ay
Kirli sakal yakışmış gerçekten azıcık şöyle bakımlı dolaşın hocam ya at hırsızı gibi geziyonuz :)
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sericik 11 ay
Erdi Beyin takılmadan akıcı konuşmasını seviyorum
donanımlı bilgili olmasıda tartışılamaz
fakat videoyu sevmedim çok yalapşap olmuş
oradaki böyle bir teknoloji pazarını bu kadar üstünkörü geçmek çok yazık
tek cihaza odaklanmak yerine oradaki mağazaları ürün çeşitlerini fiyat karşılaştırmalarını
birde videoda dükkanları dolduran insanların en çok neyi incelediklerini ve aldıklarını çok merak ettik
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m.can123 11 ay
Hayrina bi gimbal alsaydin :)
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DarthLuca 11 ay
Keşke bu videoyu çekip yayınlamadan biraz araştırma yapsaydınız mi.com/... sitesinden de anlaşılacağı üzere Taiwan da henüz satışı olmayan olmayan bir ürünü mağazasından almanızın mümkün olmayacağını bilirdiniz. Aynı performansı yeni iphone tanıtılınca istanbuldaki apple store lardan birine gidip telefonu alamayarak tekrarlamanızı bekliyoruz...
1 Yanıt Yanıtla +8
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Moving On 11 ay DarthLuca
Aynen kendi sitesinde yazıyor nerelerde satışı olup olmadığı, mutlaka kontrol etmek gerek.
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buraoca2 11 ay
Erdi Bey siz tabiri caiz ise yerine gidip bulamıyorsunuz Cihazi, Hakkı bey bir şekilde temin etmiş. Acaba bu durum neden kaynaklidir?
Bu arada yine Video serilerinize devam ettiğiniz için teşekkür ederiz, bilgilenmemiz ve yer tanitimlariniz haricinde o kadar doğalsiniz ki.
Gerçekten hem her Videonuz Bilgi deposu, hemde ne çekseniz izlenir yani
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ertugrul_121 11 ay
erdi bey kuaför olarak soylüyorum tıraş olmuş kısa tıraş yakışmış.. birde telefon ve ekran kartı fiyatları nekadar fiyat vıdeosu cekersenız olur
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mcrew 11 ay
Gittiğiniz yer burası mı?
Mi Taipei
10491, Tayvan, Taipei City, Zhongshan District, Songjiang Road, 273號
+886 2 2192 1023
goo.gl/...
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jaroo1 11 ay
sen orda bulamıyorsun, shift delete kutu açılımı yapmış..sevimsiz hakkı nerden bulduysa
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Angel of the Lord 11 ay jaroo1
Webtekno da bulmuş. Videoda 3200'den başlayacak diyor fiyatlar. Geçmiş olsun.
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SkyTech74 11 ay
"Bakalım Erdi Mi 8 alabilecek miydi? Yağmur, Erdi'nin Mi 8 almasına engel olabilecek miydi? To be continued.." Gibi olmuş bu

Erdi Bey, gerçekten videolarınızı izlemeyi seviyoruz. Umarız Mi 8 bulursunuz. Fiyat olarak ne kadar olacaktır? Tahmininiz bulunuyor mu?
Teşekkürler.
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KalemKolik 11 ay
Adı xiaomi dünya devi olacak. Ulan millet parası ile telefon alamıyor. Telefon dünyasında telefonlar birkaç ay içerisinde eskirken xiaomi telefonları tanıtılan fiyatlara yakın alabilmek için 6 ay bekliyorsun.

Bu kafayla anca şukadar saniyede rekor satış yaptık websitemizden dersiniz. Sonra genel telefon satışları açıklanır oda ne samsung ve apple :)

Ulan adam mağazaya gidiyor. Tanıtım amaçlı bile yok. Ne yaptınız sadece kendinizemi ürettiniz xiaomi.
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Sazankiller 11 ay KalemKolik
Reklam bu işler. zaomi ne zaman Samsung Apple gibi dünya çapında ağ kurar satış yaparsa fiyatları onlarla aynı olur. yaşarsak göreceğiz okadar iddialıyım.
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