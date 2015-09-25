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Xiaomi dizüstü bilgisayarı gelecek yıl piyasada

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi dizüstü bilgisayarı gelecek yıl piyasada

Ününü Android ROM'ları ve mobil cihazlar ile duyurmuş olsa da Xiaomi akıllı ev aletlerinden televizyonlara hava temizleme cihazlarına kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Firmanın kendisine yeni bir alan açmak istediği de geçen yıldan beri gündemde. 

Xiaomi'nin fiyat-performans odaklı tecrübesini dizüstü bilgisayar pazarına da getireceği ve pazarda kendisine pay arayacağı bir süredir dile getiriliyordu. Gelen son bilgilere göre Inventec hazırlıklarını tamamlamak üzere ve Xiaomi için ilk dizüstü bilgisayarı üretim bantlarına çıkıyor.

Inventec yönetim kurulu başkanı tarafından verilen bilgiye göre Xiaomi'nin ilk dizüstü bilgisayarı gelecek yılın ilk yarısında piyasada olacak. Xiaomi akıllı telefon pazarında takip ettiği stratejisini dizüstü pazarına da getirmeyi planlıyor. Yani dikkat çekici özellikler cep yakmayan bir fiyat etiketi ile tüketicilere sunulacak. Inventec aynı zamanda Xiaomi'nin akıllı telefonlarının da üretimini yapıyor. Bu bakımdan firmaya yabancı değil. 

Bilgisayar pazarının genel durumuyla paralel olarak dizüstü pazarında da bir durgunluk söz konusu. Pazara bu durgunluk döneminin ortasında dahil olacak Xiaomi'nin gidişattan etkilenmeden başarılı satışlar yapabilmesi bu noktada büyük önem taşıyor.  

http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2015/09/23/2003628347 Yorum Yaz
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Will Graham 3 yıl
Xiaomi haberleri gına getirdi artık. Sonuçta ülkemizde satışı olmayan bir marka.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Keşke ucuz olsa ama koyar iyi ekran kartı ve işlemciyi göz boyar ama bu sefer de çöp panel koyar, ya da rezil plastik tasarım v.s olur, ısınma sorunu olur, olur da olur.
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fatih-8 3 yıl
Telefonda kullan at mantığı var biraz dizüstü de ise tam tersi. Alan uzun seneler kullanıyor. Yine telefondaki mantıkla giderse fazla bi basarı elde edemez. Bugün Asus bile 200 ya da 250 dolara laptop veriyor. En az 100 dolar fark koymalı ki satabilsin. Bu kadar farkı da biraz zor koyar. :).
Ben önünü pek parlak görmüyorum bu alanda.
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Patren 3 yıl
türkiyeden ucuza girerse güzel olur
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kadirirdem 3 yıl
güzel haber artık uygun fiyatlı ve iyi performans lı dizüstüleri göreceğiz....
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Delikli Nane 3 yıl
zaten vardı piyasada
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alemburda34 3 yıl
Tableti olsun telefonu olsun çok güzel yapıyorlar. Eminim bilgisayar pazarindada çok güzel ürünler yapacaktır.adamlar işi biliyor.
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Das Boot 3 yıl
Tabletin altına çak klavyeyi al sana laptop
Zaten Android işletim sistemli olacak demişler. Ucuz da olur işte.
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theyapici 3 yıl
samsung un çin versiyonu her alandalar mübarekler saldırıyorlar ama satılıyor bende bile var ürüleri :)
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Selçuk ALAGÖZ 3 yıl
Xiaomi nin power banklarını herhalde bir 20 tane arkadaşıma aldık. Aksiyon kamerasınıda 4-5 tane motorcu arkadaşımıza aldık. Bunun haricinde kulaklıktır, usb ürünleridir falan bir çok ürününü de aldık. Genel olarak sonuna kadar fiyat performans ürünü yapıyor Xiaomi. Öyle sanıldığı gibi bir alana da balıklama da atlamıyor. Güzel bir arge sürecinden sonra oldukça sade, kullanışlı ve şık bir ürün çıkartıyor karşımıza. Adamlar bir nevi çinin apple gibi olmuşlar. O yüzden ki çıkartacakları dizüstü bilgisayarında iyi bir fiyat performansa sahip olacağı ve şık bir tasarıma sahip olacağını şimdiden tahmin edebiliyorum.
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CooL_ROMEO 3 yıl
İşte bu gerçekten büyük bir haber. İşletim sistemi kendilerine ait bir linux dağıtımı ortaya koyabilirlerse ve her sene geliştirirlerse + olarak her bilgisayara yüklenebilirse TADINDAN YENMEZ. Tek kelimeyle Mükkemmel olur.
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umut_baris 3 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

İşte bu gerçekten büyük bir haber. İşletim sistemi kendilerine ait bir linux dağıtımı ortaya koyabilirlerse ve her sene geliştirirlerse + olarak her bilgisayara yüklenebilirse TADINDAN YENMEZ. Tek kelimeyle Mükkemmel olur.

Linux dağıtımı fazlasıyla mevcut ve Çin de Kylin OS kullanımı artıyor.

Amerikan Dell, Canonical Vakfı'nın partnerlerinden.
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canguler917 3 yıl
ucuza satacaktir büyük ihtimal xiomi.buda demek oluyor ki amd dizüstüler göreceğiz. en azından böyle olsa iyi olur.amd nin dizüstü pazarında yaygınlaşmaya ihtiyacı var
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TheDcdy 3 yıl
Güzel haber. Bir de Türkiye'de görürsek (distribütör garantili) tadından yenmez.
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