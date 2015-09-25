Xiaomi dizüstü bilgisayarı gelecek yıl piyasada

Ününü Android ROM'ları ve mobil cihazlar ile duyurmuş olsa da Xiaomi akıllı ev aletlerinden televizyonlara hava temizleme cihazlarına kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Firmanın kendisine yeni bir alan açmak istediği de geçen yıldan beri gündemde.





Xiaomi'nin fiyat-performans odaklı tecrübesini dizüstü bilgisayar pazarına da getireceği ve pazarda kendisine pay arayacağı bir süredir dile getiriliyordu. Gelen son bilgilere göre Inventec hazırlıklarını tamamlamak üzere ve Xiaomi için ilk dizüstü bilgisayarı üretim bantlarına çıkıyor.





Inventec yönetim kurulu başkanı tarafından verilen bilgiye göre Xiaomi'nin ilk dizüstü bilgisayarı gelecek yılın ilk yarısında piyasada olacak. Xiaomi akıllı telefon pazarında takip ettiği stratejisini dizüstü pazarına da getirmeyi planlıyor. Yani dikkat çekici özellikler cep yakmayan bir fiyat etiketi ile tüketicilere sunulacak. Inventec aynı zamanda Xiaomi'nin akıllı telefonlarının da üretimini yapıyor. Bu bakımdan firmaya yabancı değil.





Bilgisayar pazarının genel durumuyla paralel olarak dizüstü pazarında da bir durgunluk söz konusu. Pazara bu durgunluk döneminin ortasında dahil olacak Xiaomi'nin gidişattan etkilenmeden başarılı satışlar yapabilmesi bu noktada büyük önem taşıyor.

http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2015/09/23/2003628347