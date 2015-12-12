Xiaomi dizüstü modeli ile ilgili iddialar artıyor





Teknoloji gündemi bir süredir Xiaomi'nin gelecek yıl piyasaya sunmayı planladığı dizüstü modellerine odaklanmış durumda. Firmanın tedarik ortağı Inventec tarafından da doğrulanan yeni hamle ile ilgili iddialar da karmaşıklaşmaya başladı. Şu anda ortada 3 farklı model yer alıyor.





Inventec gelecek yıl Nisan ayından itibaren 12.5 inçlik ilk Xiaomi dizüstü modelinin satışına başlanacağını ifade etmişti. Bazı kaynaklar ikinci etapta 13.3 inçlik bir dizüstü modeli olduğunu iddia ediyordu. Şimdi ise listeye 15.6 inçlik yeni bir model daha eklendi. Model donanımı ile biraz eskide kalıyor.





15.6 inçlik Full HD ekrana sahip olan Xiaomi dizüstü modelinde Haswell tabanlı 4. nesil Core i7 işlemci yer alıyor. 8GB RAM yanında 2GB bellekli Nvidia GTX 760M ekran kartı sunulurken, işletim sistemi olarak Linux platformu tercih edilmiş. Cihazın fiyatı 470$ civarında olacak.





Donanıma bakıldığında bir iki yıl öncesinin izlerini görmek mümkün. Bununla birlikte işlemci modeline göre yüksek performanslı bir cihaz da karşımıza çıkabilir. Donanım biraz eski olmasına karşın bu tür bir konfigürasyon ülkemizde bile 3000TL civarında alıcı bulabiliyor. Bu bakımdan fiyatına göre oldukça uygun bir konfigürasyon olduğu söylenebilir.





Xiaomi için en önemli konu cihazın ülkesinde göreceği ilgi. Burada tasarımın da elbette büyük bir payı olacak. Kendisine genelde Apple'ı hedef aldığı için Xiaomi'nin dizüstü modelinde alüminyum kasa, arka aydınlatmalı chiklet klavye, ışıklı Xiaomi logosu, Harman kardon hoparlör gibi katma değerli özelliklerin yer alması şaşırtıcı olmayacaktır. Tatmin edici bir donanım, şık bir tasarım ve uygun fiyat seviyesi birleştiğinde başarılı satışları da beraberinde getirebilir. Xiaomi'den beklentisi yüksek olan Çinli tüketiciler, böyle bir fırsatı muhtemelen kaçırmayacaktır.





Bu noktada diğer iki modelin konfigürasyonu da muhtemelen benzer bir çizgide ilerleyecek. 4. nesil işlemciler, mobil Nvidia ekran kartları ile birlikte 12.5 ve 13.3 inçlik modellerin fiyatları da 400$-470$ seviyesinde kalacak gibi görünüyor. Bu seviyede 3 güçlü modelden oluşan Xiaomi dizüstü serisi Çin'de yeni bir heyecan oluşturabilir.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/xiaomi-notebook-to-feature-intels-i7-soc-8gb-of-ram.html