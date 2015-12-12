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Xiaomi dizüstü modeli ile ilgili iddialar artıyor

Xiaomi'nin dizüstü pazarına girmeyi ciddi bir şekilde düşündüğü biliniyor. Apple'ı kendisine rakip olarak seçen firmanın güçlü bir seri ile piyasaya çıkacağına inanılıyor.
3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi dizüstü modeli ile ilgili iddialar artıyor


Teknoloji gündemi bir süredir Xiaomi'nin gelecek yıl piyasaya sunmayı planladığı dizüstü modellerine odaklanmış durumda. Firmanın tedarik ortağı Inventec tarafından da doğrulanan yeni hamle ile ilgili iddialar da karmaşıklaşmaya başladı. Şu anda ortada 3 farklı model yer alıyor. 

Inventec gelecek yıl Nisan ayından itibaren 12.5 inçlik ilk Xiaomi dizüstü modelinin satışına başlanacağını ifade etmişti. Bazı kaynaklar ikinci etapta 13.3 inçlik bir dizüstü modeli olduğunu iddia ediyordu. Şimdi ise listeye 15.6 inçlik yeni bir model daha eklendi. Model donanımı ile biraz eskide kalıyor. 

15.6 inçlik Full HD ekrana sahip olan Xiaomi dizüstü modelinde Haswell tabanlı 4. nesil Core i7 işlemci yer alıyor. 8GB RAM yanında 2GB bellekli Nvidia GTX 760M ekran kartı sunulurken, işletim sistemi olarak Linux platformu tercih edilmiş. Cihazın fiyatı 470$ civarında olacak. 

Donanıma bakıldığında bir iki yıl öncesinin izlerini görmek mümkün. Bununla birlikte işlemci modeline göre yüksek performanslı bir cihaz da karşımıza çıkabilir. Donanım biraz eski olmasına karşın bu tür bir konfigürasyon ülkemizde bile 3000TL civarında alıcı bulabiliyor. Bu bakımdan fiyatına göre oldukça uygun bir konfigürasyon olduğu söylenebilir. 

Xiaomi için en önemli konu cihazın ülkesinde göreceği ilgi. Burada tasarımın da elbette büyük bir payı olacak. Kendisine genelde Apple'ı hedef aldığı için Xiaomi'nin dizüstü modelinde alüminyum kasa, arka aydınlatmalı chiklet klavye, ışıklı Xiaomi logosu, Harman kardon hoparlör gibi katma değerli özelliklerin yer alması şaşırtıcı olmayacaktır. Tatmin edici bir donanım, şık bir tasarım ve uygun fiyat seviyesi birleştiğinde başarılı satışları da beraberinde getirebilir. Xiaomi'den beklentisi yüksek olan Çinli tüketiciler, böyle bir fırsatı muhtemelen kaçırmayacaktır. 

Bu noktada diğer iki modelin konfigürasyonu da muhtemelen benzer bir çizgide ilerleyecek. 4. nesil işlemciler, mobil Nvidia ekran kartları ile birlikte 12.5 ve 13.3 inçlik modellerin fiyatları da 400$-470$ seviyesinde kalacak gibi görünüyor. Bu seviyede 3 güçlü modelden oluşan Xiaomi dizüstü serisi Çin'de yeni bir heyecan oluşturabilir.  

http://www.androidheadlines.com/2015/12/xiaomi-notebook-to-feature-intels-i7-soc-8gb-of-ram.html Yorum Yaz
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ankasr13e 3 yıl
Direk Linux dagitimi destegi ile cikan laptoplar cok zor bulunuyor. Cin'de komple Linuxe gectigne gore cok mantikli bir hareket. Bu donanim bence cok yeterli, fiyati 300 dolari asmaz ise ekmek almaya gider gibi alir millep bunu.
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N. Chomsky 3 yıl

760m nedir, üstünden 2 seri geçti. Artık Pascal bekleniyor, 2-3 sene önceki gpu mu konulacak yani.
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BluePage 3 yıl
10-11 inç çıkarsa da air e rakip olarak alsak
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LegendM 3 yıl
Linux olunca isin rengi degisti. Guzel bir donanimla 1200 civarina satilirsa bir dakika dusunmem alirim.
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Patren 3 yıl
760m eskidi artık 960m kullanamalarılar
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gurkanse 3 yıl
YüzüğüKayıpFrodo
Yeter be gel artık bu ülkeye

herkez aynı şeyi istiyor ama o gördüğümüz fiyatlarla gelmez bu vergiye doymayan ülkeye...
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Kevin Garnett 3 yıl
400-800 dolar daha fazla yapsınlar gtx970m-980m ve 16 GB ram ve 6.nesil i7 koysunlar. Linux yerine windows kurar isteyen zaten. O zaman gayet fazla satar.
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kadirirdem 3 yıl
bu firmadan güzel ve iddaa lı bir dizüstü model bekliyorum...
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Seyrim 3 yıl
Appleden kurtarsın bizi. Ucuz olsun da..
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XPerience 3 yıl
Dizüstü olarak nasıl bir standart belirlerler bilmiyorum ama bence diğer ürünleri f/p sınıfında lider. Misal Xiaomi Yi, harici batarya, spor bilekliği vs. Bu konuda da iyi iş çıkaracaklarına eminim.
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