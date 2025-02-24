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    Xiaomi’nin yapay zeka destekli ilk bilgisayarından önemli haberler var

    Akıllı telefon dünyasındaki başarısını henüz bilgisayar pazarında gösterememiş olan Çinli teknoloji devi Xiaomi, bu durumu yapay zeka destekli ilk modeliyle değiştirebileceğine inanıyor.

    Xiaomi’nin yapay zeka destekli ilk bilgisayarından haberler var Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yapay zeka destekli bilgisayar dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin Başkanı Lu Weibing, Xiaomi 15 Ultra etkinliğinde, markanın ilk yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarını duyurdu. Henüz resmi adı açıklanmayan bu cihazın, 99Wh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olacağı ve havayolu taşımacılığı kurallarına uygun olarak tasarlandığı belirtildi.

    Bu duyurudan önce, Xiaomi İletişim Teknolojileri Ürün Pazarlama Direktörü Ma Zhiyu, yeni bir Redmi dizüstü bilgisayarın kutusunu paylaşarak teknoloji meraklılarını heyecanlandırdı. Cihazın Redmi Book Pro 2025 olduğu tahmin ediliyor ve gücünü Intel Core Ultra 5 işlemcisinden alması bekleniyor. Ancak, hangi model numarasının kullanılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Redmi Book Pro 2025’in, Xiaomi HyperOS Smart Connect teknolojisi ile markanın ekosistemiyle kusursuz bir entegrasyon sunacağı ifade ediliyor. Bu sayede akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı ev cihazlarıyla kesintisiz bir bağlantı kurulabilecek. Dizüstü bilgisayarda Xiao AI Asistan ve Xiaomi PC Manager yazılımlarının yer alacağı belirtiliyor. Böylece, kullanıcı deneyiminin yapay zeka destekli bir verimlilik anlayışıyla şekilleneceği öngörülüyor.

    Performans tarafında ise cihaz, oyun meraklılarının ilgisini çekecek detaylarla geliyor. Ma Zhiyu’nun yaptığı testlere göre, heyecanla beklenen Black Myth: Wukong oyununu çalıştıran dizüstü bilgisayar, ortalama 67 fps ile oldukça akıcı bir performans sergiliyor. Maksimum 75 fps’ye ulaşabilen cihaz, en düşük seviyede bile 59 fps’nin altına düşmüyor. Bu da güçlü bir soğutma sistemi ve iddialı bir GPU ile donatıldığını gösteriyor.

    Xiaomi’nin dizüstü bilgisayar stratejisi, rakiplerine kıyasla zaman zaman düzensiz bir grafik çizse de şirket, Redmi markasına yatırım yaparak bu alanda sağlam bir konum elde etmeye çalışıyor. Ma Zhiyu, Xiaomi markası altında yeni dizüstü bilgisayarların piyasaya sürüleceğini ancak bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini belirtti.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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