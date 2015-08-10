Xiaomi özelleştirilmiş arayüzü MIUI 7'nin çıkış tarihini açıkladı

Bugün Xiaomi için biraz hareketli geçiyor. Çin merkezli elektronik devi bir kaç saat önce Redmi 2 Prime modeline resmiyet kazandırırken diğer yandan da MIUI 7'nin lansman tarihini belirledi. Daha önce MIUI 7'nin lansman tarihi 13 Ağustos olarak belirtilmişti ancak bu Çin için özel bir duyur olacak. Android tabanlı özelleştirilmiş işletim sisteminin global duyurusu ise 19 Ağustos'ta Hindistan'da yapılacak.

Xiaomi'nin arayüzünün Android'in en çok özelleştirilen arayüzlerinden birisi olduğunu biliyoruz. Ancak son dönemde diğer üreticilerin arayüzde sadeleşmeye gitmesi Çin'li üreticiyi etkileyecek mi merak konusu. MIUI 7 hakkında paylaşılan görseller ise şimdilik pek ipucu vermiyor.

Yeni sürüm Android 5.1.1 işletim sistemini temel alacak. MIUI 7 ile birlikte gelecek ilk cihazın ise Mi5 modeli olması bekleniyor. Ancak Mi5 çıkışına kadar mevcut modeller güncelleme alacak mı bu konuda net bir bilgi yok. Ayrıca 13 Ağustos'ta Çin'in başkentinde düzenlenecek etkinlikte Redmi Note 2 modelinin tanıtılması da gündemde.