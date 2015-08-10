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Xiaomi özelleştirilmiş arayüzü MIUI 7'nin çıkış tarihini açıkladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
1
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Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi özelleştirilmiş arayüzü MIUI 7'nin çıkış tarihini açıkladı
 
Bugün Xiaomi için biraz hareketli geçiyor. Çin merkezli elektronik devi bir kaç saat önce Redmi 2 Prime modeline resmiyet kazandırırken diğer yandan da MIUI 7'nin lansman tarihini belirledi. Daha önce MIUI 7'nin lansman tarihi 13 Ağustos olarak belirtilmişti ancak bu Çin için özel bir duyur olacak. Android tabanlı özelleştirilmiş işletim sisteminin global duyurusu ise 19 Ağustos'ta Hindistan'da yapılacak.
Yeni sürüm Android 5.1.1 işletim sistemini temel alacak. MIUI 7 ile birlikte gelecek ilk cihazın ise Mi5 modeli olması bekleniyor. Ancak Mi5 çıkışına kadar mevcut modeller güncelleme alacak mı bu konuda net bir bilgi yok. Ayrıca 13 Ağustos'ta Çin'in başkentinde düzenlenecek etkinlikte Redmi Note 2 modelinin tanıtılması da gündemde.

Xiaomi'nin arayüzünün Android'in en çok özelleştirilen arayüzlerinden birisi olduğunu biliyoruz. Ancak son dönemde diğer üreticilerin arayüzde sadeleşmeye gitmesi Çin'li üreticiyi etkileyecek mi merak konusu. MIUI 7 hakkında paylaşılan görseller ise şimdilik pek ipucu vermiyor.

https://twitter.com/MiIndiaOfficial/status/630598181546409984 Yorum Yaz
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interwap 4 yıl
Okisht
interwap
Günümüzde kullanılan MIUI 6 sürümü Android 5.0 tabanı üzerinde çalışırken yeni sürüm Android 5.1.1 üzerinde çalışacak.
Mi4i, Mi Note Pro, Redme 2A, gibi bir kaç modelin dışında diğer MIUI 6 sürümleri Android 4.4, 4.3, 4.2 Kitkat. Bakınız : Mi4, Mi Note, Redme 2, Redmi 2 prime, Mi3, Redmi Note
Farklı bir kaynağın azizliğine uğramışız

Birde böyle bir şey var.
gizmochina.com/...
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cepAnkara 4 yıl
1 gb ramli telefonlar bu güncellemeyi alamayacak bence
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demireli60 4 yıl
lg g3 e bir kaç defa miui 6 kurdum. hız bakımından mükemmel ama arayüzün detaylı ve geniş olmasından dolayı bataryayı sömürüyor resmen. % 100 şarjdan sonra bir buçuk saat bile ekran kullanımı süresi alamadım ...
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felixamor 4 yıl demireli60
İmzamdaki telefonda kullanıyorum (Donanım özellikleri G3 ile aynı -ekran hariç-), ekranı HD'ye düşürdüğüm zaman 4.5 saat ekran süresi alıyorum (2 saate yakın görüşme ve herşey açık -ki zaten telefonun hiçbir özelliğini kısmam hiçbir zaman-).
Belki aynı olay sizin de işinize yarar. Tabi portlayan geliştiricinin becerisi de önemli bir faktör.
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kadirirdem 4 yıl
tr de cihazları göremiyoruz napalım arayüzü :D.....
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cepAnkara 4 yıl kadirirdem
kadirirdem

tr de cihazları göremiyoruz napalım arayüzü :D.....

getirenlerden alın hocam forumda satanlar var .buradaki çöpleri kullanmayın .t60 fena değil t50 yi de zamanında beğenmiştim ama miui arayüzü bile diğerlerinden bir adım öne taşıyor xiaomiyi
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emre1393 4 yıl
Mevcut modeller miui v7 yıl yıl sonuna doğru alacaklar
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felixamor 4 yıl
Apple için nasıl ki "Telefonla beraber yazılımda satıyor" deniliyorsa Android cephesinde bunun tam karşılığı MIUI.. Şıklık, işlevsellik ve kullanıcı dostu arabirimi ile adeta Android değil, başka bir şey. Bravo diyorum.
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interwap 4 yıl
Günümüzde kullanılan MIUI 6 sürümü Android 5.0 tabanı üzerinde çalışırken yeni sürüm Android 5.1.1 üzerinde çalışacak.

Mi4i, Mi Note Pro, Redme 2A, gibi bir kaç modelin dışında diğer MIUI 6 sürümleri Android 4.4, 4.3, 4.2 Kitkat. Bakınız : Mi4, Mi Note, Redme 2, Redmi 2 prime, Mi3, Redmi Note
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