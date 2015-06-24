Messenger'a Facebook hesabı olmadan da giriş yapılabilecek

Facebook'un uzun bir süre önce bağımsız olarak da çalışmaya başlayan anlık mesajlaşma servisi Messenger, yakın zaman içerisinde ana Facebook hesabına ihtiyaç duymayacak.

Şimdilik Amerika, Kanada, Venezuela ve Peru merkezli olarak başlatılan ancak daha sonra tüm dünya geneline yayılması beklenen bu süreç, kişilerin Facebook hesabına olmadan da Messenger'a giriş yapmasına imkan tanıyor. Facebook hesabı yerine isim ve telefon numarası yeterli oluyor ancak bu giriş tarzında yapılan görüşmeler farklı platformlar (Web, akıllı telefon ve tablet sürümleri) arasında senkronize edilmiyor. Senkronizasyon için yine Facebook hesabı gerekiyor.

Messenger'ın kullanıcısı sayısı arttırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak isteyen Facebook, radikal yenilikler yapmaktan çekinmiyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/06/24/facebook-messenger-can-now-be-used-without-a-facebook-account/