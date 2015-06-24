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Messenger'a Facebook hesabı olmadan da giriş yapılabilecek

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Messenger'a Facebook hesabı olmadan da giriş yapılabilecek
 
Facebook'un uzun bir süre önce bağımsız olarak da çalışmaya başlayan anlık mesajlaşma servisi Messenger, yakın zaman içerisinde ana Facebook hesabına ihtiyaç duymayacak.
Şimdilik Amerika, Kanada, Venezuela ve Peru merkezli olarak başlatılan ancak daha sonra tüm dünya geneline yayılması beklenen bu süreç, kişilerin Facebook hesabına olmadan da Messenger'a giriş yapmasına imkan tanıyor. Facebook hesabı yerine isim ve telefon numarası yeterli oluyor ancak bu giriş tarzında yapılan görüşmeler farklı platformlar (Web, akıllı telefon ve tablet sürümleri) arasında senkronize edilmiyor. Senkronizasyon için yine Facebook hesabı gerekiyor.
Messenger'ın kullanıcısı sayısı arttırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak isteyen Facebook, radikal yenilikler yapmaktan çekinmiyor. 

http://thenextweb.com/insider/2015/06/24/facebook-messenger-can-now-be-used-without-a-facebook-account/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Bu atagi senelerdir Skype'dan bekliyorum.
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doctor_bey 3 yıl
Saçmalığın daniskası
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silver0021 3 yıl
Whatsapp ne güne duruyor. Ulan saçmaladılar iyice b.ku çıktı bunların
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mert1907 3 yıl
Sırf mesajlaşmak için ayrı bir uygulamanın kullanılması çok saçma. Gereksiz yere şarj ve bellek kaybı.
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AtiMX4 3 yıl
Çok gereksiz ve telefonları fena kastıran bir saçmalık Facebook MEssenger...
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Whatsapp bence sade ve hızlı olduğu için kullanılıyor. Facebook Messenger'da çok fazla içerik var. Böyle atılımlarla daha fazla kullanıcı çekeceğini zannetmiyorum.
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swat882 3 yıl
WhatsApp ı niye satın aldınız o zaman
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Guest-1E8C38219 3 yıl swat882
Adamlar en büyük rakibini satın aldı
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