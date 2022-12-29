Tam Boyutta Gör Poco Hindistan geçtiğimiz ay Poco C50'yi Kasım ayının son haftasında piyasaya süreceğini duyurmuştu, ancak bazı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Şimdi ise akıllı telefonun 3 Ocak'ta çıkış yapacağına dair bilgiler var.

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Poco markası daha önce C50'nin şık tasarım, gösterişli kamera performansı, sürükleyici multimedya deneyimi ve uzun pil ömrü sunan bütçe dostu bir model olacağını açıklamıştı. Hatta cihazın Redmi A1+'ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olacağı bile söylendi.

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Redmi A1+ modelini temel alabilir

Redmi A1+ hatırlanacağı üzere HD+ çözünürlükte 6.52 inçlik LCD ekran taşıyor. Deri dokulu arka panel ile sunulan cihazda MediaTek Helio A22 işlemci mevcut. Android 12 Go Edition işletim sistemiyle çalışıyor.

Akıllı telefonun diğer özelliklerini 10 watt şarj destekli 5.000 mAh pil, 8 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ön kamera, parmak izi tarayıcısı, microSD kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

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Bütçe dostu Poco C50'nin çıkış tarihi belli oldu