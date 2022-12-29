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    Bütçe dostu Poco C50'nin çıkış tarihi belli oldu

    Poco yeni uygun fiyatlı akıllı telefonunu Kasım ayında tanıtacaktı ancak bu gerçekleşmedi. Gelen son bilgilere göre Çinli marka Poco C50'yi Ocak ayının ilk günlerinde duyuracak.
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    Bütçe dostu Poco C50'nin çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Poco Hindistan geçtiğimiz ay Poco C50'yi Kasım ayının son haftasında piyasaya süreceğini duyurmuştu, ancak bazı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Şimdi ise akıllı telefonun 3 Ocak'ta çıkış yapacağına dair bilgiler var.

    Poco markası daha önce C50'nin şık tasarım, gösterişli kamera performansı, sürükleyici multimedya deneyimi ve uzun pil ömrü sunan bütçe dostu bir model olacağını açıklamıştı. Hatta cihazın Redmi A1+'ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olacağı bile söylendi.

    Bütçe dostu Poco C50'nin çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör

    Redmi A1+ modelini temel alabilir

    Redmi A1+ hatırlanacağı üzere HD+ çözünürlükte 6.52 inçlik LCD ekran taşıyor. Deri dokulu arka panel ile sunulan cihazda MediaTek Helio A22 işlemci mevcut. Android 12 Go Edition işletim sistemiyle çalışıyor.

    Akıllı telefonun diğer özelliklerini 10 watt şarj destekli 5.000 mAh pil, 8 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ön kamera, parmak izi tarayıcısı, microSD kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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