Bütçe dostu Poco C50'nin çıkış tarihi belli oldu

Poco markası daha önce C50'nin şık tasarım, gösterişli kamera performansı, sürükleyici multimedya deneyimi ve uzun pil ömrü sunan bütçe dostu bir model olacağını açıklamıştı. Hatta cihazın Redmi A1+'ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olacağı bile söylendi.
Redmi A1+ modelini temel alabilir
Redmi A1+ hatırlanacağı üzere HD+ çözünürlükte 6.52 inçlik LCD ekran taşıyor. Deri dokulu arka panel ile sunulan cihazda MediaTek Helio A22 işlemci mevcut. Android 12 Go Edition işletim sistemiyle çalışıyor.
Akıllı telefonun diğer özelliklerini 10 watt şarj destekli 5.000 mAh pil, 8 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ön kamera, parmak izi tarayıcısı, microSD kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d