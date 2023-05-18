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    GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili heyecan verici gelişme: Take-Two ipucunu verdi

    Yeni Grand Theft Auto oyunu serinin hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Take-Two Interactive son mali raporunda GTA 6'nın çıkış tarihine ilişkin önemli bir ipucu verdi.
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    Take-Two, GTA 6'nın çıkış tarihine işaret etti: Ne zaman geliyor? Tam Boyutta Gör

    Take-Two Interactive, yayınladığı yıllık kazanç raporunda merakla beklenen yeni GTA oyununun çıkış tarihine ilişkin ipucu verdi. Popüler serinin yayıncısı önümüzdeki mali yıla ilişkin beklentileriyle GTA 6'nın 2024'te çıkış yapabileceğini ima etti.

    Take-Two, sektörde yeni standartlar belirleyecek birkaç çığır açan oyun piyasaya sürerek önümüzdeki mali yılda 8 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etmeyi umduğunu açıkladı. Söz konusu dönemin 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasını kapsadığını belirtelim.

    Bu gelir hedefine ancak tek bir oyun ulaştırabilir

    Raporda açık bir şekilde GTA'dan bahsedilmese de şirkete bu kadar etkileyici sonuçlar sağlayabilecek başka bir seri hayal etmek zor. Take-Two'nun geçtiğimiz mali yılda 5.3 milyar dolarlık rekor gelir elde ettiğini belirtelim. Bu rakama Zynga'nın katkıları sayesinde ulaşıldı.

    Take-Two, GTA 6'nın çıkış tarihine işaret etti: Ne zaman geliyor? Tam Boyutta Gör

    Yayıncının normal yıllık net gelirleri 3 milyar dolar civarında seyrediyor. Dolayısı ile Take-Two'nun hedeflediği rakamlara ulaşabilmesi için önemli satın alımlar yapması, geçmişte çıkardığı oyunların neredeyse iki katını çıkarması ya da serinin hayranları tarafından uzun süredir beklenen GTA 6'yı piyasaya sürmesi gerekecek.

    Serinin bir önceki oyunu GTA 5, 2013 yılında çıkış yapmıştı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    12 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    çıkış tarihi, gta 6 ve
    4 etiket daha take-two interactive grand theft auto Teknoloji Haberleri Yazılım
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