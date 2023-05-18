GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili heyecan verici gelişme: Take-Two ipucunu verdi

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Take-Two Interactive, yayınladığı yıllık kazanç raporunda merakla beklenen yeni GTA oyununun çıkış tarihine ilişkin ipucu verdi. Popüler serinin yayıncısı önümüzdeki mali yıla ilişkin beklentileriyle GTA 6'nın 2024'te çıkış yapabileceğini ima etti.

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Take-Two, sektörde yeni standartlar belirleyecek birkaç çığır açan oyun piyasaya sürerek önümüzdeki mali yılda 8 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etmeyi umduğunu açıkladı. Söz konusu dönemin 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasını kapsadığını belirtelim.

Bu gelir hedefine ancak tek bir oyun ulaştırabilir

Raporda açık bir şekilde GTA'dan bahsedilmese de şirkete bu kadar etkileyici sonuçlar sağlayabilecek başka bir seri hayal etmek zor. Take-Two'nun geçtiğimiz mali yılda 5.3 milyar dolarlık rekor gelir elde ettiğini belirtelim. Bu rakama Zynga'nın katkıları sayesinde ulaşıldı.

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Yayıncının normal yıllık net gelirleri 3 milyar dolar civarında seyrediyor. Dolayısı ile Take-Two'nun hedeflediği rakamlara ulaşabilmesi için önemli satın alımlar yapması, geçmişte çıkardığı oyunların neredeyse iki katını çıkarması ya da serinin hayranları tarafından uzun süredir beklenen GTA 6'yı piyasaya sürmesi gerekecek.

Serinin bir önceki oyunu GTA 5, 2013 yılında çıkış yapmıştı.

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Take-Two, GTA 6'nın çıkış tarihine işaret etti: Ne zaman geliyor?