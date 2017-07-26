Xiaomi’den akıllı hoparlör sürprizi

Facebook ve Samsung gibi devlerin akıllı hoparlör segmenti için nabız yokladığı haberlerini paylaşırken sürpriz bir şekilde Çin’den haber geldi. Teknoloji devi Xiaomi bugün resmen akıllı hoparlör pazarına adım attı.

Akıllı adım

Mi AI Speaker adındaki hoparlör yine fiyat-performans dengesini çok iyi tutturan bir ürün olmuş. Malzeme kalitesi ve donanım tarafında cömert olan AI Speaker, fiyat konusunda ise en ucuzu ünvanını elde ediyor.

Köşegen ve dikey bir tasarım benimseyen hoparlörün alt kısmında ses sürücü ızgaraları yer alırken üst kısmında da LED aydınlatma ve kontrol tuşları yer alıyor. Hoparlör açıkken LED aydınlatma da ortama güzel bir ambiyans veriyor.

Üründe 3 adet hoparlör mevcut. 360 derecelik ses yönlendiren ana hoparlör en alt kısımda. İki yanda da iki adet hoparlör bulunuyor. Ses sistemi yankıyı önleyecek ve kullanıcının olduğu noktaya doğru sesi yönlendirecek teknolojilere sahip. 6 adet çok yönlü mikrofon ise gürültüyü engelleyerek 16 metre öteden sesi algılayabiliyor.

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"Facebook da bir akıllı hoparlör hazırlığında"

Xiaomi hali hazırda yapay zeka konusunda çalışmalar yapıyor ve pek çok ürününde bunu görmek mümkün. Akıllı hoparlör de yapay zeka tabanlı bir asistan ile donatılmış. Kullanıcı ile iletişim kuran hoparlör sabah uyandırıyor, randevuları okuyor veya önemli haberlerden bahsediyor. Ayrıca uyumlu uygulama üzerinden üçüncü taraf platformlarla da etkileşime geçebiliyor. Bluetooth, DLNA ve WiFi ile hoparlöre bağlanmak mümkün. Kendisi de WiFi üzerinden internete bağlanıyor.

Xiaomi ülkesinde çok sevilen bir marka olduğu için ürününe iyi bir hareket alanı sağlayacaktır. 44$ civarındaki fiyat etiketi ile yine peynir ekmek gibi satılacağı kesin. Global pazarda bu denli hareket alanı olmayacağı için Xiaomi akıllı bir hareket yaparak ilk etapta Çin pazarına girmeye karar vermiş. Satışlar Ağustos’ta başlıyor.