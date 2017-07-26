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Xiaomi’den akıllı hoparlör sürprizi

Global pazarda üreticilerin girmeye çekindiği akıllı hoparlör segmentine Xiaomi kendi ülkesinden adım atmaya karar verdi. AI Speaker tam bir fiyat-performans canavarı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Mobilite
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook ve Samsung gibi devlerin akıllı hoparlör segmenti için nabız yokladığı haberlerini paylaşırken sürpriz bir şekilde Çin’den haber geldi. Teknoloji devi Xiaomi bugün resmen akıllı hoparlör pazarına adım attı.

Akıllı adım

Mi AI Speaker adındaki hoparlör yine fiyat-performans dengesini çok iyi tutturan bir ürün olmuş. Malzeme kalitesi ve donanım tarafında cömert olan AI Speaker, fiyat konusunda ise en ucuzu ünvanını elde ediyor.

Köşegen ve dikey bir tasarım benimseyen hoparlörün alt kısmında ses sürücü ızgaraları yer alırken üst kısmında da LED aydınlatma ve kontrol tuşları yer alıyor. Hoparlör açıkken LED aydınlatma da ortama güzel bir ambiyans veriyor.

Üründe 3 adet hoparlör mevcut. 360 derecelik ses yönlendiren ana hoparlör en alt kısımda. İki yanda da iki adet hoparlör bulunuyor. Ses sistemi yankıyı önleyecek ve kullanıcının olduğu noktaya doğru sesi yönlendirecek teknolojilere sahip. 6 adet çok yönlü mikrofon ise gürültüyü engelleyerek 16 metre öteden sesi algılayabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Facebook da bir akıllı hoparlör hazırlığında"

Xiaomi hali hazırda yapay zeka konusunda çalışmalar yapıyor ve pek çok ürününde bunu görmek mümkün. Akıllı hoparlör de yapay zeka tabanlı bir asistan ile donatılmış. Kullanıcı ile iletişim kuran hoparlör sabah uyandırıyor, randevuları okuyor veya önemli haberlerden bahsediyor. Ayrıca uyumlu uygulama üzerinden üçüncü taraf platformlarla da etkileşime geçebiliyor. Bluetooth, DLNA ve WiFi ile hoparlöre bağlanmak mümkün. Kendisi de WiFi üzerinden internete bağlanıyor.

Xiaomi ülkesinde çok sevilen bir marka olduğu için ürününe iyi bir hareket alanı sağlayacaktır. 44$ civarındaki fiyat etiketi ile yine peynir ekmek gibi satılacağı kesin. Global pazarda bu denli hareket alanı olmayacağı için Xiaomi akıllı bir hareket yaparak ilk etapta Çin pazarına girmeye karar vermiş. Satışlar Ağustos’ta başlıyor. 


https://www.gizmochina.com/2017/07/26/xiaomi-enters-smart-speaker-race-mi-ai-speaker/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Dil desteği olmazsa işe yaramaz,ama rekabet iyidir gelsin gelsin.
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karahuso 2 yıl
her şey akıllandı bi ben akıllanamadım..
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emre1393 2 yıl
Merakla beklemeyin, çince oluyor bu tip ürünleri, belki düşük bir ihtimal Hindistanda satarlar ingilizce olarak.
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Pi 2 yıl
İleride samsunga kok sokturecek bunlar gorun bak
Xiaomi adamdir
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erdem552 2 yıl
Xiaomi telefonları ve ürünleri ile dikkat çekiyor.
Aralarında kaldım ama redmi note4x yada mi5s plus almayı düşünüyorum...
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MDV 2 yıl
Bir gün her kes Xiaomi kullanacak
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buraoca2 2 yıl
Merakla bekliyoruz. Umarim AliExpress gibi sitelerde de uygun fiyata bulabiliriz.
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