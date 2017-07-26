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Facebook da bir akıllı hoparlör hazırlığında

Giderek büyüyen akıllı hoparlör trendine Facebook’un da ilgi duyduğu haberi geldi. Firma 15 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı bir akıllı hoparlör hazırlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı hoparlör segmentinde şansını denemek isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Samsung’un rekabet zorluğu nedeniyle akıllı hoparlör projesini rafa kaldırdığı haberinden sonra şimdi de Facebook’un çalışmaları olduğu bilgisi geldi.

Yeni oyuncu

İddialara göre Facebook da bir akıllı hoparlör hazırlığında. Rakiplerinden farklı olarak akıllı hoparlör bir sanal asistan barındırmayacak. LG Display tarafından tedarik edilecek 15 inçlik bir dokunmatik ekran barındırması beklenen hoparlör ince bir metal kasaya sahip olacak.

Hoparlörü Pegatron’un üreteceği ifade ediliyor. Şimdiden ilk prototip üretim bandından çıkmış ve testlere başlamış. İşler yolunda giderse Facebook gelecek yılın başlarında akıllı hoparlörünü piyasaya sunmayı planlıyor.

Dijital bir asistan yer almadığı için kontrol sadece dokunmatik ekran üzerinden olacak. Bu bakımdan aslında büyük bir tablet tasarımında olacağı aşikar. Muhtemelen kullanıcının istediği bilgileri çeken ve bunu sesli olarak ileten bir arayüz de olacak. Şimdilik bunlar tahminden öteye gitmiyor.

Ayrıca Bkz. "Firefox 56, binlerce sekme içerisinde bile çok akıcı"

Akıllı hoparlör segmentinde Amazon’un büyük bir ağırlığı var. Sektöre önce girmenin avantajıyla Amazon büyük bir pay elde etti. Google Home ise Amazon’dan sonra ikinci büyük durumunda. Bununla birlikte kullanılan sanal asistanların yaygın bir bölgeye hitap etmemesi satış alanlarını kısıtlıyor. Örneğin Google Home ve Amazon Echo ülkemizde kullanılabilir değil.

Facebook’un hamlesi belki biraz daha yaygın bir kullanım alanı bulabilir. Bir sanal asistana bağımlı olmayışı daha çok ülkede satılmasının önünü açacaktır. Bununla ilgili önümüzdeki dönemlerde yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor. 

 

http://wccftech.com/facebook-smart-speaker/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Xiaomi buna göz kırptı ;)
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Kerim5100 2 yıl
NSA bunu beğendi :D
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St Batuhan 2 yıl
Şimdi biri bunun niye akıllı hoparlör diye nitelendirildiğini açıklayabilecek mi? Sadece sesli yanıt verme gibi bir durum mu sunacak ama asistan yok deniyor? Asistan yok ise girdileri alıp buna göre cevap vermek de pek akıllı olmasını sağlamaz? Kaldı ki o kadar ekran varsa hoparlör kısmını atıp bare yazıyı değerlendirselerdi? Zaten AIO bilgisayar kıvamında ya da kalkıp çubuk bilgisayar taksak bir monitöre yine mi aynısını elde ederiz? Ya da kaçırdığım önemli bir nokta mı var?
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