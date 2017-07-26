Akıllı hoparlör segmentinde şansını denemek isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Samsung’un rekabet zorluğu nedeniyle akıllı hoparlör projesini rafa kaldırdığı haberinden sonra şimdi de Facebook’un çalışmaları olduğu bilgisi geldi.

Yeni oyuncu

İddialara göre Facebook da bir akıllı hoparlör hazırlığında. Rakiplerinden farklı olarak akıllı hoparlör bir sanal asistan barındırmayacak. LG Display tarafından tedarik edilecek 15 inçlik bir dokunmatik ekran barındırması beklenen hoparlör ince bir metal kasaya sahip olacak.

Hoparlörü Pegatron’un üreteceği ifade ediliyor. Şimdiden ilk prototip üretim bandından çıkmış ve testlere başlamış. İşler yolunda giderse Facebook gelecek yılın başlarında akıllı hoparlörünü piyasaya sunmayı planlıyor.

Dijital bir asistan yer almadığı için kontrol sadece dokunmatik ekran üzerinden olacak. Bu bakımdan aslında büyük bir tablet tasarımında olacağı aşikar. Muhtemelen kullanıcının istediği bilgileri çeken ve bunu sesli olarak ileten bir arayüz de olacak. Şimdilik bunlar tahminden öteye gitmiyor.

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Akıllı hoparlör segmentinde Amazon’un büyük bir ağırlığı var. Sektöre önce girmenin avantajıyla Amazon büyük bir pay elde etti. Google Home ise Amazon’dan sonra ikinci büyük durumunda. Bununla birlikte kullanılan sanal asistanların yaygın bir bölgeye hitap etmemesi satış alanlarını kısıtlıyor. Örneğin Google Home ve Amazon Echo ülkemizde kullanılabilir değil.

Facebook’un hamlesi belki biraz daha yaygın bir kullanım alanı bulabilir. Bir sanal asistana bağımlı olmayışı daha çok ülkede satılmasının önünü açacaktır. Bununla ilgili önümüzdeki dönemlerde yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.