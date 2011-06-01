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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xigmatek 1450 Watt kapasiteli ve 80Plus Platinum sertifikalı yeni güç kaynağını tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xigmatek 1450 Watt kapasiteli ve 80Plus Platinum sertifikalı yeni güç kaynağını tanıttı
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Komponent üreticisi Xigmatek, Computex 2011 Fuarı kapsamında 1450 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını sergiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumunun yapıldığı oyun bilgisayarları için hazırlanan Goliath GP-1451 isimli güç kaynağı, yüksek kapasitesinin yanında yüksek enerji verimliliği de sunuyor ve 80 Plus Platinum sertifikasıyla geliyor. İkili asimetrik 12v rail tasarımına sahip olan güç kaynağı, ilk rail kanalından 55A, ikinci rail kanalından ise 75A sağlayabiliyor. Yarı modüler kablo tasarımını esas alan güç kaynağında, kasa içi kablo yönetimini daha iyi gerçekleştirebilmek için hepsi olmasa da pek çok kabloyu çıkartabiliyorsunuz.

130mm çapında fanla soğutulan Xigmatek Goliath GP-1451'in kullanıma sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.

Xigmatek 1450 Watt kapasiteli ve 80Plus Platinum sertifikalı yeni güç kaynağını tanıttı
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damn2u 8 yıl en beğenilen
Xigmatek önce fanlarıyla sonra uygun fiyatlı kullanışlı kasalarıyla gönülleri fetih ediyorken şimdide power supply sektöründe iyi bir yer edinmeyi kafaya koymuş demekki, helal olsun severek takip ediyoruz bu kullanıcı dostu markayı.
Xigmatek önce fanlarıyla sonra uygun fiyatlı kullanışlı kasalarıyla gönülleri fetih ediyorken şimdide power supply sektöründe iyi bir yer edinmeyi kafaya ko...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ertugrulkirac 8 yıl
abi bu çalıştığı zaman şartel filan atmaz değilmi:D
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RiPPeR91 8 yıl
Xİgmatekte hiç olumsuz yorum almıyor. Adamlar piyasaya çıktı çıkalı çok güzel ürünler üretiyor.
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ikdemrici 8 yıl
gittikçe teklonoji ilerliyor çok güzel .. power
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melihcskn 8 yıl
karmaşık
bu kadar yüksek güçlü bir psu çok küçük bir kesime hitap ediyor alt segmentteki ürünlerin satışını hızlandırmak için çıkmış prestij ürünü, daha fazla kesime hitap eden daha düşüklü güçlü uygun fiyatlı +80 platinium ürünler üretmeli.

Platiniumların uygun fiyatlı olmasına daha çok var gibi
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damn2u 8 yıl
Xigmatek önce fanlarıyla sonra uygun fiyatlı kullanışlı kasalarıyla gönülleri fetih ediyorken şimdide power supply sektöründe iyi bir yer edinmeyi kafaya koymuş demekki, helal olsun severek takip ediyoruz bu kullanıcı dostu markayı.
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karmaşık 8 yıl
bu kadar yüksek güçlü bir psu çok küçük bir kesime hitap ediyor alt segmentteki ürünlerin satışını hızlandırmak için çıkmış prestij ürünü, daha fazla kesime hitap eden daha düşüklü güçlü uygun fiyatlı +80 platinium ürünler üretmeli.
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saintroyo 8 yıl
xigmatek kendini aşmaya başladı, önce ultra big tower elysium, sonra da platinum güç kaynağı. hemde 1450 watt.
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