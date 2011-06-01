Xigmatek 1450 Watt kapasiteli ve 80Plus Platinum sertifikalı yeni güç kaynağını tanıttı

Komponent üreticisi Xigmatek, Computex 2011 Fuarı kapsamında 1450 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını sergiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumunun yapıldığı oyun bilgisayarları için hazırlanan Goliath GP-1451 isimli güç kaynağı, yüksek kapasitesinin yanında yüksek enerji verimliliği de sunuyor ve 80 Plus Platinum sertifikasıyla geliyor. İkili asimetrik 12v rail tasarımına sahip olan güç kaynağı, ilk rail kanalından 55A, ikinci rail kanalından ise 75A sağlayabiliyor. Yarı modüler kablo tasarımını esas alan güç kaynağında, kasa içi kablo yönetimini daha iyi gerçekleştirebilmek için hepsi olmasa da pek çok kabloyu çıkartabiliyorsunuz.

130mm çapında fanla soğutulan Xigmatek Goliath GP-1451'in kullanıma sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.