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Xigmatek, Loki ve Gaia serisi işlemci soğutucularında revizyona gitti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Xigmatek, Loki ve Gaia serisi işlemci soğutucularında revizyona gitti
Xigmatek, halihazırda ülkemizde satılan Loki ve Gaia serisi işlemci soğutucularında revizyona gitti. Teknik özelliklere geçmeden önce yeni nesil modeller ile eski nesil modeller arasındaki temel farklılığa değinmek gerekirse, Loki II ve Gaia II'nin alüminyum soğutma bloklarının tasarımları değişmiş.
92 mm x 134 mm x 50 mm boyutlarında - 330 gram ağırlığında (fan hariç) tasarlanan Loki II ile 120 mm x 50 mm x 159 mm boyutlarında - 460 gram ağırlığında (fan hariç) tasarlanan Gaia II, işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde olan üçer adet bakır ısı dağıtım borularıyla karşımıza çıkıyor. Loki II'de her bir ısı dağıtım borusunun çapı 6 mm iken; Gaia II'de bu değer 8 mm. 
Intel'in LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 (Loki II'de LGA 2011 desteği yok) işlemcileriyle; AMD'nin ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 işlemcileriyle kullanılabilen işlemci soğutucularından Loki II, 92 mm çapında; Gaia II de 120 mm çapında fana sahip. Loki II'nin 92 mm'lik fanı, ısı durumuna göre 1.200 devir / dakika ile 2.800 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, 20 dBA ile 28 dBA arasında gürültü çıkarıyor ve maksimum 52 CFM performansında hava üflüyor. Gaia II'nin 120 mm'lik fanı ise ısı durumuna göre 800 devir / dakika ile 1.500 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, 16 dBA ile 24 dBA arasında gürültü çıkarıyor ve maksimum 56.3 CFM performasında hava üflüyor. Fanların ortalama ömrü aynı yani 40.000 saat.
130W'lık ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcilerin üstesinden gelebilen Loki II ile 150W'lık ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcilerin üstesinden gelebilen Gaia II'nin fiyatları hakkında bilgi verilmemiş.
Xigmatek, Loki ve Gaia serisi işlemci soğutucularında revizyona gitti

http://www.xigmatek.com/product.php?productid=213&type=overview Yorum Yaz
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Firaristt 6 yıl en beğenilen

PC DONANIMI HABERİ








Bu sitede pc haberi yapılıyor muydu, çeviri haber sitesi diye gelmiştim ne çıktı karşıma. Şaka bir yana o kadar çok mobil cihaz haberi yapılıyor ki pc'den uzaklaştık. Pc'e biraz daha önem verin.
PC DONANIMI HABERİBu sitede pc haberi yapılıyor muydu, çeviri h...
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umut_baris 5 yıl
Bir soket 775 kullanıcısı olarak (Q6600 2.40) xilence candır diyorum.


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Wheatley 5 yıl
boşta 17 derece diyor lel.
oda sıcaklığının altına inemessin. hava soğutmada.
bilgisayar yeni açılınca max 30 dakika öyle düşük olur.
1 saat normal kullanımda 17 derece ise hemen alıyım boşa araştırıyorum saatlerdir.
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VETERINARY 5 yıl Wheatley
Wheatley
boşta 17 derece diyor lel.
oda sıcaklığının altına inemessin. hava soğutmada.
bilgisayar yeni açılınca max 30 dakika öyle düşük olur.
1 saat normal kullanımda 17 derece ise hemen alıyım boşa araştırıyorum saatlerdir.

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DH Misafiri 6 yıl
günümüzde insanlar o kadar çok akıllı telefonla nerdeyse yatıyorlar kalkıyorlar bu sitedede ondan çok haber alıyoz ama telefon haberleri gerçekten sıkıyor insanı bir yerden sonra keşke pc sistemleri toplansa (video olarak )oyun iş grafik işi vs işler için ayda 1 yada 2 tane video olsa çok iyi olur (gerçi firmalar reklam amaçlı ürünleri yollarmı ?)editörlerimizden yeni çıkacak konsallar için videolar bekliyoz
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crazymania56 6 yıl
Arkadaşa Loki aldık, pek memnun kalmadı. FX 6200 kullanıyordu.
ben dün Xigmatek Gaia aldım Thermaltake TG2 ile fx 8320 üzerine uyguladım.

Prime 95 de 37 derecede sabit kaldı Paket Sıcaklığı (çekirdekler). Bence harika bir sonuç bu.
Push-Pull config bile uygulamadım direk tek fan şeklinde taktım, zaten anakartı sökmeden mid-atx bir kasaya takmak işkence gibi o yüzden ebediyen böyle bırakmayı dusunuyorum canım çıktı takana kadar


TurboCore

İkisini de kullandım ikiside iğrenç kesinlikle tavsiye etmiyorum


sanırım uygulamasını doğru yapamamışsınız. Gaia ile muhteşen sonuç gördüm, boşta işlemci 12 derecede çalıştı, şu anda 17 derece fan sadece 900 Rpm de donuyor.
işlemci ise fx-8320, prime 95 dediğim gibi 37 derece sabit kaldı Max Safe Temperature 63 bu işlemcide.

Eğer amd işlemci kullanıyorsan Core Temp ile Socket Temp karıştırmış olabilirsin, iyi takamamış olabilirsin, vs... ama mutlaka bir yerde hatan olmalı.
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Nokia Specialist 6 yıl
İkisini de kullandım ikiside iğrenç kesinlikle tavsiye etmiyorum
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Asisvénia 6 yıl
loki yi kenara atin ama gaia alinir.
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FaLCoN^ 6 yıl
Keşke tipi biraz daha değişseydi.Ama yine de çok satar.
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Naykimayki 6 yıl
Loki kullanıyordum fx 6100 17 derecelere düşürüyor boşta
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emrys3535 6 yıl
Gaia 1283 kullaniyorum. F/p urun ama cok bi performans beklemeyin. Alirken ucuza almistim ben ama performans olarak i7 860 i 3.5-3.6 ghz hizlarinda kullanabiliyorum ancak. Bi 4 ghz gunluk olarak kullandirtabilmesini beklerdim. Sivi sogutma yavas yavas aklimi celmeye basladi.
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metebyr 6 yıl
loki kullanıyorum, gayet ucuz bir fiyata almıştım ve memnunum. fx6300 4.5ghz de kullanıyorum pek kafa ütüleme olayı yok (biosdan çalışma şeklini turbo mod yaptım cpu fanının) ben memnunum ram slotunu işgal etmiyor en fazla 55 derece gördüm. x3 435 vardı onu da 2.9 dan 3.7 ye çıkarmıştım uzun süre bu soğutucuyla kullandım o da 53 derece oluyordu. fiyatı da böyle ucuzken pek çamur atılacak ürün denilemez bence.
ayrıca kauçuk vidaları ben çok kısa sürede taktım. ince ucunu geçirip çekince rahatça oturuyor. başı kiba sonu kaba, bu yüzden sert çekmek gerekli birazcık :)
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har33 6 yıl
Burası donananımhaber telefonhaber deil len az pcc haberleri incelemeleri yapın varsa yoksa telefon
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HeavyClocker 6 yıl
Performans plarak pek iyi değiller ama ucuzlar,umarım hem iyi hem ucuz hale gelirler

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SystemApps 6 yıl
şu lokiyi aldım. bu kadar berbat bir soğutucu olamaz.amdnin stok fanı bile daha performasnlı...
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Firaristt 6 yıl en beğenilen

PC DONANIMI HABERİ








Bu sitede pc haberi yapılıyor muydu, çeviri haber sitesi diye gelmiştim ne çıktı karşıma. Şaka bir yana o kadar çok mobil cihaz haberi yapılıyor ki pc'den uzaklaştık. Pc'e biraz daha önem verin.
1 Yanıt Yanıtla +18
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metin abi 52 6 yıl Firaristt
Firaristt


PC DONANIMI HABERİ








Bu sitede pc haberi yapılıyor muydu, çeviri haber sitesi diye gelmiştim ne çıktı karşıma. Şaka bir yana o kadar çok mobil cihaz haberi yapılıyor ki pc'den uzaklaştık. Pc'e biraz daha önem verin.


Cep telefonu haberi dinlemekten ve okumaktan gına geldi zaten. Tamam o da gerekli ama , suyunu çıkardılar iyice.
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