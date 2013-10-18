Xigmatek, Loki ve Gaia serisi işlemci soğutucularında revizyona gitti

Xigmatek, halihazırda ülkemizde satılan Loki ve Gaia serisi işlemci soğutucularında revizyona gitti. Teknik özelliklere geçmeden önce yeni nesil modeller ile eski nesil modeller arasındaki temel farklılığa değinmek gerekirse, Loki II ve Gaia II'nin alüminyum soğutma bloklarının tasarımları değişmiş.

92 mm x 134 mm x 50 mm boyutlarında - 330 gram ağırlığında (fan hariç) tasarlanan Loki II ile 120 mm x 50 mm x 159 mm boyutlarında - 460 gram ağırlığında (fan hariç) tasarlanan Gaia II, işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde olan üçer adet bakır ısı dağıtım borularıyla karşımıza çıkıyor. Loki II'de her bir ısı dağıtım borusunun çapı 6 mm iken; Gaia II'de bu değer 8 mm.

Intel'in LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 (Loki II'de LGA 2011 desteği yok) işlemcileriyle; AMD'nin ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 işlemcileriyle kullanılabilen işlemci soğutucularından Loki II, 92 mm çapında; Gaia II de 120 mm çapında fana sahip. Loki II'nin 92 mm'lik fanı, ısı durumuna göre 1.200 devir / dakika ile 2.800 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, 20 dBA ile 28 dBA arasında gürültü çıkarıyor ve maksimum 52 CFM performansında hava üflüyor. Gaia II'nin 120 mm'lik fanı ise ısı durumuna göre 800 devir / dakika ile 1.500 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, 16 dBA ile 24 dBA arasında gürültü çıkarıyor ve maksimum 56.3 CFM performasında hava üflüyor. Fanların ortalama ömrü aynı yani 40.000 saat.

130W'lık ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcilerin üstesinden gelebilen Loki II ile 150W'lık ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcilerin üstesinden gelebilen Gaia II'nin fiyatları hakkında bilgi verilmemiş.

http://www.xigmatek.com/product.php?productid=213&type=overview