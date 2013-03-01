Xigmatek, yeni işlemci soğutucusuyla karşımızda; Night Hawk Frostbourne Edition

Bilgisayar bileşeni üreticisi Xigmatek, beyaz renkli tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan yeni işlemci soğutucusu Night Hawk Frostbourne Edition'ın duyurusunu yaptı.



Intel tarafında LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ formundaki işlemcilere destek veren Night Hawk Frostbourne Edition, 120 mm x 50 mm x 159 mm boyutlarında ve fan hariç 406 gram ağırlığında tasarlanmış. İşlemci soğutucunun üzerine beyaz seramik kaplamanın uygulandığı ve bu kaplamanın, oluşan ısıyı daha hızlı şekilde dağıttığı ifade ediliyor.



Alüminyum alaşımlı yapraklardan ve her biri 8 mm çapında 3 adet bakır ısı borusundan oluşan işlemci soğutucuda, ısı boruları işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde. Bu sayede işlemci yüzeyiyle daha hızlı ısı transferi hedefleniyor. Maksimum 160W'lık ısı enerjisinin (TDP) üstesinden gelebilen işlemci soğutucu, 120 mm çapında ısı kontrollü bir fanla geliyor. Isı durumuna göre 800 devir / dakika ile 1.400 devir / dakika hızları arasında çalışan bu fan, 60 CFM performansında hava üfleyebiliyor ve en yüksek devirde 16 dB seviyesinin altında ses çıkarıyor. Fan için öngörülen ortalama çalışma ömrü ise 50.000 saat.

Xigmatek'in, Night Hawk Frostbourne Edition'ı, 50$ civarında fiyatlandırılması bekleniyor.



http://www.xigmatek.com/product.php?productid=186&type=overview