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Xigmatek, yeni işlemci soğutucusuyla karşımızda; Night Hawk Frostbourne Edition

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Bilgisayar bileşeni üreticisi Xigmatek, beyaz renkli tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan yeni işlemci soğutucusu Night Hawk Frostbourne Edition'ın duyurusunu yaptı.
Intel tarafında LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ formundaki işlemcilere destek veren Night Hawk Frostbourne Edition, 120 mm x 50 mm x 159 mm boyutlarında ve fan hariç 406 gram ağırlığında tasarlanmış. İşlemci soğutucunun üzerine beyaz seramik kaplamanın uygulandığı ve bu kaplamanın, oluşan ısıyı daha hızlı şekilde dağıttığı ifade ediliyor.
Alüminyum alaşımlı yapraklardan ve her biri 8 mm çapında 3 adet bakır ısı borusundan oluşan işlemci soğutucuda, ısı boruları işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde. Bu sayede işlemci yüzeyiyle daha hızlı ısı transferi hedefleniyor. Maksimum 160W'lık ısı enerjisinin (TDP) üstesinden gelebilen işlemci soğutucu, 120 mm çapında ısı kontrollü bir fanla geliyor. Isı durumuna göre 800 devir / dakika ile 1.400 devir / dakika hızları arasında çalışan bu fan, 60 CFM performansında hava üfleyebiliyor ve en yüksek devirde 16 dB seviyesinin altında ses çıkarıyor. Fan için öngörülen ortalama çalışma ömrü ise 50.000 saat.
Xigmatek'in, Night Hawk Frostbourne Edition'ı, 50$ civarında fiyatlandırılması bekleniyor.

http://www.xigmatek.com/product.php?productid=186&type=overview Yorum Yaz
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acbold 6 yıl
mnyx
CyberneticS
mnyx güzel gözüküyor fakat daha önemlisi soğutma performansı üzerindeki boya performansı düşürmezmi ?
Sonuçta yağlı boya ile boyanmadığı kesin
performansı azaltmaz diye düşünüyorum
tabiki yağlı boya değil elektrostatik toz boya ile fırınlanmıştır sanırım ama yinede etkiler bir nebze olsun test olmadan bilemeyiz :)

Beyaz olması iyi olmuş.Kasanın içine baktığında siyah olduğunu görünce; kompresör,ıslak bez ile girişirsin :)
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mnyx 6 yıl
CyberneticS
mnyx güzel gözüküyor fakat daha önemlisi soğutma performansı üzerindeki boya performansı düşürmezmi ?
Sonuçta yağlı boya ile boyanmadığı kesin
performansı azaltmaz diye düşünüyorum

tabiki yağlı boya değil elektrostatik toz boya ile fırınlanmıştır sanırım ama yinede etkiler bir nebze olsun test olmadan bilemeyiz :)
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SLayer_BoXeR 6 yıl
İşin espirisiydi zaten başkan
Şaka bir yana da adamlar işini biliyolar bunca kişiyi nasıl merakta bırakıyolar ki sırf satabilmek için
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mnyx 6 yıl
güzel gözüküyor fakat daha önemlisi soğutma performansı üzerindeki boya performansı düşürmezmi ?
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pohuman 6 yıl
Üzerindeki gerçekten seramik kaplama ise bence f/p olarak sağlam bir ürün olacak..
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SLayer_BoXeR 6 yıl mnyx
mnyx

güzel gözüküyor fakat daha önemlisi soğutma performansı üzerindeki boya performansı düşürmezmi ?

Sonuçta yağlı boya ile boyanmadığı kesin
performansı azaltmaz diye düşünüyorum
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darknesss45 6 yıl
Frostbourne hungers...
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netstat 6 yıl
beyaz fan her anakarta yakışmaz yalnız
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SLayer_BoXeR 6 yıl netstat
EnesCimen

beyaz fan her anakarta yakışmaz yalnız

Mavi veya Kırmızı renkteki bir anakarta yakışır kanımca
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Iron Mask 6 yıl
Thermaltake Turbo fanın göbeğini, Silent Cat in de çerçevesini birleştirip boyayınca güzel bir şey ortaya çıkmış.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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confuest 6 yıl Iron Mask
Iron Mask

Thermaltake Turbo fanın göbeğini, Silent Cat in de çerçevesini birleştirip boyayınca güzel bir şey ortaya çıkmış.



tespit harika
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kaskas123 6 yıl
corsair c70 beyaz kasa ile çok yakışır
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::Ashes:: 6 yıl
fanın kağıt üstü değerleri tutuyorsa gerçekten fanı iyiymiş.

ama artık böyle soğutuculara gerek kalmadı.

bu arada Balderden iyi değil daha alt model olarak piyasaya çıkacaktır. red Scorpionun biraz yukarısında.
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SLayer_BoXeR 6 yıl
Görünşü çok şık duruyor fakat aynı şıklığı performans olarak da gösterebiliyor mu merak konusu
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knnkpln 6 yıl
Xigmatek balderi boyayıp boyayıp adını değiştiriyorlar
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TempleJoker 6 yıl
çok şık
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