Xigmatek'ten sıradışı bir midi-tower bilgisayar kasası: Talon

Bilgisayar donanımı cephesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip edenlerce tanınan Xigmatek, ''Stealth'' serisi yeni midi-tower bilgisayar kasası Talon'u duyurdu. İleri düzeyde havacılık ve otomotiv tasarım konseptlerinden esinlenerek geliştirilen Talon'u, piyasadaki emsallerinden farklı kılan özelliği öne doğru 2.5 derece eğri durması. Xigmatek'in savunması, 2.5 derecelik eğri tasarımın, hava akımını iyileştirdiği yönünde.

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX formunda anakartlara, maksimum 180 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, su soğutma çözümlerine ve maksimum 330 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veren Talon, 561 mm x 553 mm x 220 mm boyutlarında ve yaklaşık 8.7 kg ağırlığında tasarlanmış. SECC çelik, ABS plastik, akrilik gibi materyallerden imal edilen bilgisayar kasasıyla her türlü işlemci soğutucusunu ve Nvidia / AMD'nin alt, orta, üst segment ekran kartlarını sorunsuzca kullanabiliyorsunuz.



3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 8 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 8 adet PCI, PCI Express genişletme slotunu bünyesinde barındıran bilgisayar kasasına, istediğimiz takdirde 5 adet 2.5-inç'lik sürücü (SSD vs) montajı yapabiliyoruz. Sürücülerin montajında herhangi bir araç gerece gereksinim duyulmuyor. Gelelim dahili bileşenlerin soğutulmasına...



Talon'un ön kısmına 2 adet 120 mm'lik / 1 adet 200 mm'lik fan, arka kısmına 1 adet 120 mm'lik / 1 adet 140 mm'lik fan, üst kısmına 2 adet 120 mm'lik / 2 adet 140 mm'lik / 1 adet 200 mm'lik fan ve alt kısmına 1 adet 120 mm'lik / 1 adet 140 mm'lik fan takılabiliyor. Eğer üst kısma, fan veya 240 mm'lik radyatör takmak isterseniz, üstteki transparan paneli çıkarmak zorundasınız. Özetle Xigmatek'in donanım tutkunlarına sunduğu soğutma alternatifleri oldukça fazla. Bilgisayar kasasının ön kısmına 200 mm çapında, arka kısmına ise 140 mm çapında fan halihazırda takılmış durumda. Üstelik fanlar, güzel bir görünüm elde edilmesi adına beyaz LED'li.



Üzerine 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, 1 adet ses çıkışı ve 1 adet mikrofon girişi yerleştirilen bilgisayar kasasının, üst kısmında Xigmatek logosu dikkat çekiyor. Bu logo, beyaz renkli bir LED tarafından aydınlatılıyor. Son olarak kauçuklu kablo saklama kanalları esgeçilmeyen Talon, 99.90 Euro'dan ön siparişe açılmış. Yurtdışında sevkiyatlar 14 Ocak 2013 tarihinden itibaren başlayacak.



http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Midi-Tower-Gehaeuse/Xigmatek-Talon-Midi-Tower-schwarz-Window::21282.html?campaign=psm/geizhals