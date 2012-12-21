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Xigmatek'ten sıradışı bir midi-tower bilgisayar kasası: Talon

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,4b
1
29
Kasa
knight
Haber Editörü
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Xigmatek'ten sıradışı bir midi-tower bilgisayar kasası: Talon
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Bilgisayar donanımı cephesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip edenlerce tanınan Xigmatek, ''Stealth'' serisi yeni midi-tower bilgisayar kasası Talon'u duyurdu. İleri düzeyde havacılık ve otomotiv tasarım konseptlerinden esinlenerek geliştirilen Talon'u, piyasadaki emsallerinden farklı kılan özelliği öne doğru 2.5 derece eğri durması. Xigmatek'in savunması, 2.5 derecelik eğri tasarımın, hava akımını iyileştirdiği yönünde.
Mini-ITX, Micro-ATX, ATX formunda anakartlara, maksimum 180 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, su soğutma çözümlerine ve maksimum 330 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veren Talon, 561 mm x 553 mm x 220 mm boyutlarında ve yaklaşık 8.7 kg ağırlığında tasarlanmış. SECC çelik, ABS plastik, akrilik gibi materyallerden imal edilen bilgisayar kasasıyla her türlü işlemci soğutucusunu ve Nvidia / AMD'nin alt, orta, üst segment ekran kartlarını sorunsuzca kullanabiliyorsunuz.
3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 8 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 8 adet PCI, PCI Express genişletme slotunu bünyesinde barındıran bilgisayar kasasına, istediğimiz takdirde 5 adet 2.5-inç'lik sürücü (SSD vs) montajı yapabiliyoruz. Sürücülerin montajında herhangi bir araç gerece gereksinim duyulmuyor. Gelelim dahili bileşenlerin soğutulmasına...
Talon'un ön kısmına 2 adet 120 mm'lik / 1 adet 200 mm'lik fan, arka kısmına 1 adet 120 mm'lik / 1 adet 140 mm'lik fan, üst kısmına 2 adet 120 mm'lik / 2 adet 140 mm'lik / 1 adet 200 mm'lik fan ve alt kısmına 1 adet 120 mm'lik / 1 adet 140 mm'lik fan takılabiliyor. Eğer üst kısma, fan veya 240 mm'lik radyatör takmak isterseniz, üstteki transparan paneli çıkarmak zorundasınız. Özetle Xigmatek'in donanım tutkunlarına sunduğu soğutma alternatifleri oldukça fazla. Bilgisayar kasasının ön kısmına 200 mm çapında, arka kısmına ise 140 mm çapında fan halihazırda takılmış durumda. Üstelik fanlar, güzel bir görünüm elde edilmesi adına beyaz LED'li.
Üzerine 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, 1 adet ses çıkışı ve 1 adet mikrofon girişi yerleştirilen bilgisayar kasasının, üst kısmında Xigmatek logosu dikkat çekiyor. Bu logo, beyaz renkli bir LED tarafından aydınlatılıyor. Son olarak kauçuklu kablo saklama kanalları esgeçilmeyen Talon, 99.90 Euro'dan ön siparişe açılmış. Yurtdışında sevkiyatlar 14 Ocak 2013 tarihinden itibaren başlayacak. 
Xigmatek'ten sıradışı bir midi-tower bilgisayar kasası: Talon
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Xigmatek'ten sıradışı bir midi-tower bilgisayar kasası: Talon
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http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Midi-Tower-Gehaeuse/Xigmatek-Talon-Midi-Tower-schwarz-Window::21282.html?campaign=psm/geizhals Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar ben bu kasaya iki tane 140mm sıvı soğutma takabilir miyim ?
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Comaa 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar ben bu kasaya iki tane 140mm sıvı soğutma takabilir miyim ?

140 mm derken 120mm demek istediniz dimi hocam ?
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Kafa Hunter 6 yıl
Tamda bugün gidip 400r alacaktımki bu kasayı gördüm.stoklara girinceye kadar 400r işini erteliyorum.güzel kasa.neredeyse full tower ebatlarında.pantheon kullanan biri olarak xigmatekin kaliteden ödün vermiyeceğini biliyorum.
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Reid Rider 5 yıl
Ben bu kasaya aşık oldum
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karizzma06 6 yıl
benzer kasalardan zaten mevcut biraz daha yeni bir tasarım olsaydı bu şekide bu fiyatlardan pek bir anlamı yok gibi
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MxFxOx 6 yıl
kasalar birbirine benzemeye başladı eğik yaparak farklı olmaya çalışmışlar ama yemez bu arada kiyamet kopmadı
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SEO-Uzmanı 6 yıl
artık slimler moda :! :D
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alperen_69 6 yıl
üst kısım tam anlaşılır değil cammı var yansımamı
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RapscallioN 6 yıl
Xpredator kullanicisi olarak bence bu kasa daha kaliteli gorunuyor diye dusunuyorum...
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bellair 6 yıl
çok şık duruyor ama fiyatı biraz yüksek
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WarSaw 6 yıl
kasa yamuk beyler
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mumak 6 yıl
xigmatek kasayı yan yatırmış :D
xigmatek in midgard pure black edition kasasını kullanmaktayım. çıkıtğı zamana göre üzerinde yok yok denilebilecek bi kasa. ve fiyatıda epey uygundu. bu ürünüde iç tasarım olarak başarılı buldum ama dışı beni sarmadı
sıradaki kasam yine xigmatek ten gelsin istiyorum ama bu değil bu olmaz :)
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exed1202 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
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DH Misafiri 6 yıl
bunun neresi siradisi kasaymış
bende dedim cosmos 2 veya dell alienware tarzi bir kasa var
bu bildiğin ucuz yollu basit kasalardan farkı yok
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