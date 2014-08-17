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Xperia M2 için KitKat güncellemesi başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia M2 için KitKat güncellemesi başladı

Sony'nin orta seviyeye hitap eden akıllı telefonu Xperia M2, bu hafta itibariyle Android 4.4.2 KitKat güncellemesini almaya başladı.

KitKat güncellemesi an itibariyle Fransa, İrlanda, İsrail, Rusya, Singapur ve Tayland'daki operatör cihazlarına gönderilmeye başlandı. Bu bakımdan güncellemenin uluslararası olarak dağıtıldığı belirtiliyor. 

Xperia M2 kutudan Android 4.3 ile çıktığı için güncellemede büyük değişiklikler yok ancak özellikle RAM optimizasyonu konusunda geliştirmeler mevcut. Ayrıca Sony'nin kendi uygulamaları da en son sürüme güncelleniyor. 

Güncelleme almaya başlayan cihaz D2303 model numaralı LTE versiyonu. D2305, D2306 ve çift SIM kartlı D2302 modelleri için herhangi bir güncelleme mevcut değil. Ancak kısa süre içerisinde bu modellerin de güncelleme alması bekleniyor.  

http://www.xperiablog.net/2014/08/15/xperia-m2-android-kitkat-update-now-rolling/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Sony xperia m2 kullanıyorum guncelleme yaptım ama guncellemeden sonra sebeke gitti sarı ucgen ve unlem cıkıyor secilı sebeke kullanılamıyor diyor ne yaptıysam duzeltemedım lutfen yardım edin.
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Vinewood 5 yıl
Moto g rahat rahat alsın güncellemeyi siz hala bekleyin , zuhugahahahahhha
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GenkaNuan 5 yıl
Haber doğruysa çok saçma İngiltere Almanya almasın israil alsin cok mantiksiz
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Fenomenon 5 yıl
bilerek 4.3 ile çıkardılar sonra 4.4 verip "bakın size güncelleme verdik" diyorlar. android L verir mi bilinmez.
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112112acil 5 yıl
Sony bu konuda iyi ama güncellemeleri bazen sorunlu geliyor
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