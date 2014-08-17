Xperia M2 için KitKat güncellemesi başladı





Sony'nin orta seviyeye hitap eden akıllı telefonu Xperia M2, bu hafta itibariyle Android 4.4.2 KitKat güncellemesini almaya başladı.





KitKat güncellemesi an itibariyle Fransa, İrlanda, İsrail, Rusya, Singapur ve Tayland'daki operatör cihazlarına gönderilmeye başlandı. Bu bakımdan güncellemenin uluslararası olarak dağıtıldığı belirtiliyor.





Xperia M2 kutudan Android 4.3 ile çıktığı için güncellemede büyük değişiklikler yok ancak özellikle RAM optimizasyonu konusunda geliştirmeler mevcut. Ayrıca Sony'nin kendi uygulamaları da en son sürüme güncelleniyor.





Güncelleme almaya başlayan cihaz D2303 model numaralı LTE versiyonu. D2305, D2306 ve çift SIM kartlı D2302 modelleri için herhangi bir güncelleme mevcut değil. Ancak kısa süre içerisinde bu modellerin de güncelleme alması bekleniyor.

http://www.xperiablog.net/2014/08/15/xperia-m2-android-kitkat-update-now-rolling/