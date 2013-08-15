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Xperia Tablet Z, EISA ödüllerinde Yılın En İyi Avrupa'lı Tableti Ödülünü aldı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Tablet Z, EISA ödüllerinde Yılın En İyi Avrupa'lı Tableti Ödülünü aldı

Pek çok otorite tarafından Android ekosisteminin en güçlü tableti kabul edilen Xperia Tablet Z, Avrupa Görüntü ve Ses Birliği - EISA tarafından da ödüle layık görüldü. 

EISA, her yıl farklı kategorilerde seçtiği cihazlara yılın en iyi Avrupalı'sı ödülünü veriyor. Birlik son olarak 2013-2014 yılının en iyilerini gelirledi. 

EISA, Sony'nin Xperia Tablet Z modelini yılın en iyi Avrupalı tablet ödülüne layık gördü. EISA, 6.9mm kalınlığı ile piyasadaki en ince tabletlerden birisi olan Xperia Tablet Z'nin kaliteden ödün vermeden iddialı bir incelik sunduğunu, benzersiz bir stil ve teknoloji arayanlar için en mükemmel seçim olduğunu ödüle gerekçe olarak ekledi.

Xperia Tablet Z modelinde 10.1 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro yongaseti, 16GB/32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, WiFi, DLNA, Bluetooth 4.0, Android işletim sistemi, 8.1MP çözünürlükte arka kamera, HDR video kaydı, 2.2MP çözünürlükte ön kamera, FM Radyo, 6000mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.

Xperia Tablet Z 1295TL başlangıç fiyatına sahip. Modelin 16GB kapasiteli 3G versiyonu 1499TL seviyesinde iken, 32GB kapasiteli sadece WiFi versiyonu ise 1449TL fiyat etiketine sahip. 

http://blogs.sonymobile.com/press_release/sony-excellence-recognised-by-eisa-with-five-product-of-the-year-awards/ Yorum Yaz
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DraGonS 5 yıl en beğenilen
Alet güzel yalan yok ama fiyatlar maalesef benim için çok pahalı. O fiyata ultrabook almayı yeğlerim (1499).
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Psydia 5 yıl
"Yilin en iyi Avrupali tableti" Sony Japon degil miydi?
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hidrojennn 5 yıl
bir ipad degil, en az iki ipad eder.
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DH Misafiri 5 yıl
valla bence uygun fiyatı hemen alacağım SONY GERÇEKTEN KALİTELİ APPLE SONNNNNNNN VERİYORUM
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DraGonS 5 yıl
DH Misafiri

DraGonSAlet güzel yalan yok ama fiyatlar maalesef benim için çok pahalı. O fiyata ultrabook almayı yeğlerim (1499).
1200 lira Sony centerlarda,1200 liraya ultrabook söylede alak?http://www.cimri.com/he/xperia-tablet-z


vatanbilgisayar.com/... ---- 1300TL

electroworld.com.tr/... ---- 1299 TL

1499 TL lik fiyattan daha ucuza DOKUNMATIK ULTRABOOK bile alabilirsiniz. Aşağıda bağlantı bulunmakta.

mormani.com/... ----- Dokunmatik Ultrabook 1422 TL

Eleştirmek amaçlı amaçsız bir yorum yapmışsınız.
Ben size seçenek sunayımda sonra ister alın ister almayın siz bilirsiniz.
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escapethelife 5 yıl
Psydia
Yilin en iyi Avrupali tableti Sony Japon degil miydi?

Bir yanlışlık yok doğru. Sony japon firması olabilir fakat avrupada satılıyor sonuçta sadece japonyada satılan ürün değil. Avrupada da en iyisi ödülüne laik görülmüş. Atıyorum Türkiyede böyle bir ödül verseler sony'e sonuçta Türk firması değil (: gibi..
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DH Misafiri 5 yıl
DraGonS
Alet güzel yalan yok ama fiyatlar maalesef benim için çok pahalı. O fiyata ultrabook almayı yeğlerim (1499).

1200 lira Sony centerlarda,1200 liraya ultrabook söylede alak? cimri.com/...
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gcb1903 5 yıl
wolf silver
Apple şirketini sevmem ancak apple nın en beğendiğim cihazı Ipad dır.. Mesela Ipad varken neden xperıa tablet Z??Ipad 1. Uygulama olarak üstün2. Grafik işlemcisi ve işlemci olarak üstün hatta katlar bıle3. Yazılım olarak üstün apple herzaman yazılıma destek vermede 1 numaradır. 4. Tasarım görecelidır5. Ipad batarya olarak üstün6. Ekran kalitesi olarak üstünsony xperıa z tablet1. Su geçirmez(tableti çay tepsisi olarak hazırlamıs olabilir)2. Sony ın tasarımı bana göre daha güzel3. ??

tablet ve telefonların en çok bozulma sebebinin sıvı dökülmesi sebebiyle olduğunu bilmediğin için sana bir şey demeye gerek yok. Ekran üstün demek. İpadı hiç sevmediğini anladık da sonye bu kadar hayran olma. fanboyluk yapma.
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KaleyDeskop 5 yıl
burda avrupanın anlamına geliyor bir çok tablet çin japon ve uzak doğudan geliyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ipade 1400 verirken iyi full hd 8 megapixel kameralı xperia z gelince cok
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wolf silver 5 yıl
Apple şirketini sevmem ancak apple nın en beğendiğim cihazı Ipad dır.. Mesela Ipad varken neden xperıa tablet Z??
Ipad
1. Uygulama olarak üstün
2. Grafik işlemcisi ve işlemci olarak üstün hatta katlar bıle
3. Yazılım olarak üstün apple herzaman yazılıma destek vermede 1 numaradır.
4. Tasarım görecelidır
5. Ipad batarya olarak üstün
6. Ekran kalitesi olarak üstün
sony xperıa z tablet
1. Su geçirmez(tableti çay tepsisi olarak hazırlamıs olabilir)
2. Sony ın tasarımı bana göre daha güzel
3. ??
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Lady GarGara 5 yıl
Htc one in aldigi odul icinde ayri konu isteriz. :)
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matmuhendisi 5 yıl
Psydia
Yilin en iyi Avrupali tableti Sony Japon degil miydi?

artı üçmilyaryediyüzellibin
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