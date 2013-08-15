Xperia Tablet Z, EISA ödüllerinde Yılın En İyi Avrupa'lı Tableti Ödülünü aldı

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Pek çok otorite tarafından Android ekosisteminin en güçlü tableti kabul edilen Xperia Tablet Z, Avrupa Görüntü ve Ses Birliği - EISA tarafından da ödüle layık görüldü.
EISA, her yıl farklı kategorilerde seçtiği cihazlara yılın en iyi Avrupalı'sı ödülünü veriyor. Birlik son olarak 2013-2014 yılının en iyilerini gelirledi.
EISA, Sony'nin Xperia Tablet Z modelini yılın en iyi Avrupalı tablet ödülüne layık gördü. EISA, 6.9mm kalınlığı ile piyasadaki en ince tabletlerden birisi olan Xperia Tablet Z'nin kaliteden ödün vermeden iddialı bir incelik sunduğunu, benzersiz bir stil ve teknoloji arayanlar için en mükemmel seçim olduğunu ödüle gerekçe olarak ekledi.
Xperia Tablet Z modelinde 10.1 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro yongaseti, 16GB/32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, WiFi, DLNA, Bluetooth 4.0, Android işletim sistemi, 8.1MP çözünürlükte arka kamera, HDR video kaydı, 2.2MP çözünürlükte ön kamera, FM Radyo, 6000mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.
Xperia Tablet Z 1295TL başlangıç fiyatına sahip. Modelin 16GB kapasiteli 3G versiyonu 1499TL seviyesinde iken, 32GB kapasiteli sadece WiFi versiyonu ise 1449TL fiyat etiketine sahip.
http://blogs.sonymobile.com/press_release/sony-excellence-recognised-by-eisa-with-five-product-of-the-year-awards/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
vatanbilgisayar.com/... ---- 1300TL
electroworld.com.tr/... ---- 1299 TL
1499 TL lik fiyattan daha ucuza DOKUNMATIK ULTRABOOK bile alabilirsiniz. Aşağıda bağlantı bulunmakta.
mormani.com/... ----- Dokunmatik Ultrabook 1422 TL
Eleştirmek amaçlı amaçsız bir yorum yapmışsınız.
Ben size seçenek sunayımda sonra ister alın ister almayın siz bilirsiniz.
Bir yanlışlık yok doğru. Sony japon firması olabilir fakat avrupada satılıyor sonuçta sadece japonyada satılan ürün değil. Avrupada da en iyisi ödülüne laik görülmüş. Atıyorum Türkiyede böyle bir ödül verseler sony'e sonuçta Türk firması değil (: gibi..
1200 lira Sony centerlarda,1200 liraya ultrabook söylede alak? cimri.com/...
tablet ve telefonların en çok bozulma sebebinin sıvı dökülmesi sebebiyle olduğunu bilmediğin için sana bir şey demeye gerek yok. Ekran üstün demek. İpadı hiç sevmediğini anladık da sonye bu kadar hayran olma. fanboyluk yapma.
Ipad
1. Uygulama olarak üstün
2. Grafik işlemcisi ve işlemci olarak üstün hatta katlar bıle
3. Yazılım olarak üstün apple herzaman yazılıma destek vermede 1 numaradır.
4. Tasarım görecelidır
5. Ipad batarya olarak üstün
6. Ekran kalitesi olarak üstün
sony xperıa z tablet
1. Su geçirmez(tableti çay tepsisi olarak hazırlamıs olabilir)
2. Sony ın tasarımı bana göre daha güzel
3. ??
artı üçmilyaryediyüzellibin
1 Misafir
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