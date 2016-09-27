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Xperia X’te Vodafonelular’a özel eğlenceli teklif

Sony Mobile, Vodafone’dan Xperia X akıllı telefon alan kullanıcılarına Xperia Lounge üzerinden dilediği 12 farklı filmi ücretsiz olarak izleme şansı sunuyor.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Xperia X’te Vodafonelular’a özel eğlenceli teklif
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Sony Mobile’ın kamera, batarya ve tasarım yönleri ile en yeni teknolojilerini içeren Xperia X modelinin Vodafone’dan alan kullanıcılar istedikleri 12 farklı filmi Xperia Lounge üzerinden izleme fırsatı yakalıyor. Tüm Vodafone magazalarında geçerli olan teklif, film severler için Xperia X ile ceplerine geliyor.

Xperia X, Öngörücü Hibrit Otomatik Odaklama özelliğine sahip kamerası ile dikkat çekerken, 2 güne varan pil ömrü, şık tasarım, grafit siyah ve beyaz renk seçenekleri ile beğenilere sunuluyor.

Xperia ve Android kullanıcılarına konser biletlerinden canlı şovlara, indirim fırsatlarından pek çok yeniliğe kadar çeşitli hediyeler kazanma olanağı tanıyan Xperia Lounge Uygulaması, Google Play’den indirilebiliyor. Xperia ve Android kullanıcıları bu uygulama ile özel spor etkinlikleri, konserler, diziler, TV şovları ve filmlerin kamera arkası gibi özel içerikleri takip edebiliyor.


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