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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xperia Z1 Compact için Android 4.4.4 güncellemesi başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
530
1
33
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z1 Compact için Android 4.4.4 güncellemesi başladı

Sony'nin Xperia Z1 amiral gemi modeline kardeş olarak sunduğu Xperia Z1 Compact, Android 4.4.4 güncellemesini almaya başlayarak aile içerisinde bir ilke imza attı.

Henüz Nexus cihazları için indirmeye sunulan güncelleme, Xperia ailesinde ilk kez Xperia Z1 Compact modeline veriliyor. Güncelleme an itibariyle Rusya, İtalya ve Endonezya'da başlamış durumda. 

Android 4.4.4 güncellemesinin Xperia Z1 Compact için neler getirdiği bilinmiyor ancak genelde güvenlik sorunlarının giderilmesine yönelik olduğu belirtiliyor. Xperia Z1 Compact sonrasında Xperia Z2, Xperia Z1 ve Xperia Z Ultra modellerinin de kısa süre sonra güncelleme almaya başlayacağı tahmin ediliyor. 

http://www.xperiablog.net/2014/06/27/android-4-4-4-firmware-14-4-a-0-108-rolling-for-xperia-z1-compact-certified-for-xperia-z1-and-z-ultra/ Yorum Yaz
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Red_devil33 5 yıl en beğenilen
Hani z2 alsaydı kimse şaşırmazdı ama compact ın alması ilginç. Amma helal olsun.
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tenturdiot 5 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Telefonu alan var mı? Ciddi ciddi 2000 Tele veren var mı?

Telefonu alan birsürü kullanıcı var ve çoğu halinden memnun, herkes ütü masası gibi büyük telefon sevmek zorunda değil. Ayrıca telefonun fiyatı paralelde 1400 lira civarı, bilip bilmeden konuşuyosunuz anca, kimseyi aşağılamaya hakkınız yok.
OnLiNe MaNaGeRTelefonu alan var mı? Ciddi ciddi 2000 Tele veren var mı?Telefonu alan birsürü kullanıcı var ve çoğu halinden m...
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dark dragon 5 yıl
Daha kaç aylık cihaz güncelleme çıktı diye millet sevindirik oluyor, ah Android ne hale getirdin milleti:)
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Şu teşekkürler Sony yazanları Yunanistan'a postalamak lazım. 3 mb'lık güncellemeye seviniyor millet ya.
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DH Misafiri 5 yıl
xperia z1 de 27/06/14 itibari ile 4.4. güncellemesi ota ile yayınladı teşekkürler sony
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DH Misafiri 5 yıl
Benim Z1 var ve dün bana da güncelleme geldi. Yani sagolsunlar diyorum
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Donna. 5 yıl ekrem71
"İtibariyle" değil "itibarıyla". Son günlerde oldukça fazla görmeye başladım, düzeltmek istedim.
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muhamnet 5 yıl
2 mb lık guncellemeye seviniyor fukaralar.

Sanki android 5.0 gelmiş te 1 hafta sonra vermiş. 2 mb lik güncelleme hepi topu...
Bir de takdir edenler var. Maşallah...
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se_runtome 5 yıl muhamnet
2 mb mi ? emin mısın kardeş?

hiç yapmasa da aynısınız, yapıp verse de aynısınız

siz niye böyelesiniz....?
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Tesla Nikola 5 yıl
Ben ilk çıktığında 1200 almıştım simdi 950 tl
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talerk 5 yıl
Güzel telefon biraz pahalı olmasa daha.iyi olacak
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mipa90 5 yıl
OnLiNe MaNaGeR

Telefonu alan var mı? Ciddi ciddi 2000 Tele veren var mı?

var var 1500 e aldım. sen z1 compactın yarısabıldıgı 5s i kaca aldın?
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Xtrud 5 yıl
Ayrıca 2012de çıkan Xperia V performans güncellemesi almış...reis çalışıyor xperiablog.net/...
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Xtrud 5 yıl
Z1 ve Z ultra içinde dağıtılmaya başlanmış xperiablog.net/...
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Illustrious. 5 yıl Xtrud
Xtrud

Z1 ve Z ultra içinde dağıtılmaya başlanmış xperiablog.net/...

Bu ne hız, helal olsun Sony.. 1 yıldır Sony güncelleme işini farklı boyutlara taşıdı üstüne güncellemelerde en büyük yenilikleri, özellikleri Sony getiriyor şüphesiz..
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