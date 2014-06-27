Xperia Z1 Compact için Android 4.4.4 güncellemesi başladı





Sony'nin Xperia Z1 amiral gemi modeline kardeş olarak sunduğu Xperia Z1 Compact, Android 4.4.4 güncellemesini almaya başlayarak aile içerisinde bir ilke imza attı.





Henüz Nexus cihazları için indirmeye sunulan güncelleme, Xperia ailesinde ilk kez Xperia Z1 Compact modeline veriliyor. Güncelleme an itibariyle Rusya, İtalya ve Endonezya'da başlamış durumda.





Android 4.4.4 güncellemesinin Xperia Z1 Compact için neler getirdiği bilinmiyor ancak genelde güvenlik sorunlarının giderilmesine yönelik olduğu belirtiliyor. Xperia Z1 Compact sonrasında Xperia Z2, Xperia Z1 ve Xperia Z Ultra modellerinin de kısa süre sonra güncelleme almaya başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.xperiablog.net/2014/06/27/android-4-4-4-firmware-14-4-a-0-108-rolling-for-xperia-z1-compact-certified-for-xperia-z1-and-z-ultra/