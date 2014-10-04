Xperia Z3 ve Z3 Compact modellerinde bootloader kilidini açmak kamerayı olumsuz etkiliyor

Haber Editörü
Sony'nin akıllı telefonları genelde bootloader kilidi açık olarak geliyor ve kullanıcılar farklı bağımsız ROM'lar kuzabiliyor. Ancak Xperia Z3 ve Z3 Compact ile birlikte bazı sıkıntılar oluşmaya başladı.
Bir süredir Xpera Z3 serisinde bootloader kilidini açmanın kamerada bazı bozukluklara yol açtığı gündeme geliyordu. Sony bu sıkıntıyı resmi olarak da doğruladı.
Kullanıcılar Xperia Z3 serisinde bootlaoder kilidini açarak DRM güvenlik anahtarlarını sildiğinde kameranın kumlanmayı engelleyen algoritmaları da siliniyor. Bu nedenle düşük ışık koşullarında çekilen fotoğraflar da etkilenmeye başlıyor.
Bunun herhangi bir çözümü yok o bakımdan kameradan taviz vermek istemeyen kullanıcıların bootloader'a dokunmaması gerekiyor. Sorun sadece Xperia Z3 serisinde değil, yeni Sony yazılımlarını çalıştıran tüm Xperia cihazlarında ortaya çıkabiliyor.
http://www.phonearena.com/news/Sony-confirms-unlocking-the-bootloader-on-the-Xperia-Z3-and-Z3-Compact-can-affect-camera-functionality_id61319 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yazılım stabilitesi mükemmel de olsa bootloader kilidi sadece rom atmak için açılmıyor, telefona root izni vermek için de bootloader kilidini açmak gerekiyor. bana göre root android dünyasında olmazsa olmaz bi özellik. root kullanmayacaksam android kullanmam o derece önemli
evet genel itibariyle sebep bu fakat kendi algoritması üst düzey değil çünkü diğer firmalar sonynin ürettiği sensorlerı kullanıp sony xperia cihazlardan daha iyi iş çıkarıyorlar.