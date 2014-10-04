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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xperia Z3 ve Z3 Compact modellerinde bootloader kilidini açmak kamerayı olumsuz etkiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z3 ve Z3 Compact modellerinde bootloader kilidini açmak kamerayı olumsuz etkiliyor

Sony'nin akıllı telefonları genelde bootloader kilidi açık olarak geliyor ve kullanıcılar farklı bağımsız ROM'lar kuzabiliyor. Ancak Xperia Z3 ve Z3 Compact ile birlikte bazı sıkıntılar oluşmaya başladı.

Bir süredir Xpera Z3 serisinde bootloader kilidini açmanın kamerada bazı bozukluklara yol açtığı gündeme geliyordu. Sony bu sıkıntıyı resmi olarak da doğruladı. 

Kullanıcılar Xperia Z3 serisinde bootlaoder kilidini açarak DRM güvenlik anahtarlarını sildiğinde kameranın kumlanmayı engelleyen algoritmaları da siliniyor. Bu nedenle düşük ışık koşullarında çekilen fotoğraflar da etkilenmeye başlıyor. 

Bunun herhangi bir çözümü yok o bakımdan kameradan taviz vermek istemeyen kullanıcıların bootloader'a dokunmaması gerekiyor. Sorun sadece Xperia Z3 serisinde değil, yeni Sony yazılımlarını çalıştıran tüm Xperia cihazlarında ortaya çıkabiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-confirms-unlocking-the-bootloader-on-the-Xperia-Z3-and-Z3-Compact-can-affect-camera-functionality_id61319 Yorum Yaz
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Xloud 5 yıl
Stok romlara resmi destek vermeyi düşünen bi firmaya yakışmadı
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dtas34 5 yıl
Benim s3 ü rootladığımdan beri kamera kumlu çekiyor bi benzerlik var mı acaba
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Zey4li 5 yıl
Artik hafta geciyor bi haberi yayinlamaniz icin cok kotu haberleri yayinlama hiziniz artik haberler icin donanimhaberi takip etmiyorum bile...
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1BilimAdamı 5 yıl
Gülü seven dikenine katlanır
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infom@n 5 yıl
Üreticiler yapar böyle çakallıklar
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travers 5 yıl
Günaydın hayırlı işler donanimhaber. Ayrıca walkman ve sony'e has uygulamalarda da problem çıkıyor.
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tugares 5 yıl
Yazılım fazlasıyla stabil şu anda o nedenle hiç ama hiç gerek yok
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colaker 5 yıl tugares
tugares

Yazılım fazlasıyla stabil şu anda o nedenle hiç ama hiç gerek yok

yazılım stabilitesi mükemmel de olsa bootloader kilidi sadece rom atmak için açılmıyor, telefona root izni vermek için de bootloader kilidini açmak gerekiyor. bana göre root android dünyasında olmazsa olmaz bi özellik. root kullanmayacaksam android kullanmam o derece önemli
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Allons-y 5 yıl
Herhalde algoritmalar başka cihazlara aktarılamasın diye böyle bir önlem alındı.
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emiLL 5 yıl Allons-y
Allons-y
Herhalde algoritmalar başka cihazlara aktarılamasın diye böyle bir önlem alındı.

evet genel itibariyle sebep bu fakat kendi algoritması üst düzey değil çünkü diğer firmalar sonynin ürettiği sensorlerı kullanıp sony xperia cihazlardan daha iyi iş çıkarıyorlar.
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raidon 5 yıl
Bootloader ne bu arada
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emiLL 5 yıl
Günaydın ekrem bey
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