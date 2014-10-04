Xperia Z3 ve Z3 Compact modellerinde bootloader kilidini açmak kamerayı olumsuz etkiliyor





Sony'nin akıllı telefonları genelde bootloader kilidi açık olarak geliyor ve kullanıcılar farklı bağımsız ROM'lar kuzabiliyor. Ancak Xperia Z3 ve Z3 Compact ile birlikte bazı sıkıntılar oluşmaya başladı.





Bir süredir Xpera Z3 serisinde bootloader kilidini açmanın kamerada bazı bozukluklara yol açtığı gündeme geliyordu. Sony bu sıkıntıyı resmi olarak da doğruladı.





Kullanıcılar Xperia Z3 serisinde bootlaoder kilidini açarak DRM güvenlik anahtarlarını sildiğinde kameranın kumlanmayı engelleyen algoritmaları da siliniyor. Bu nedenle düşük ışık koşullarında çekilen fotoğraflar da etkilenmeye başlıyor.





Bunun herhangi bir çözümü yok o bakımdan kameradan taviz vermek istemeyen kullanıcıların bootloader'a dokunmaması gerekiyor. Sorun sadece Xperia Z3 serisinde değil, yeni Sony yazılımlarını çalıştıran tüm Xperia cihazlarında ortaya çıkabiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-confirms-unlocking-the-bootloader-on-the-Xperia-Z3-and-Z3-Compact-can-affect-camera-functionality_id61319