Yağlı boya temelli fotoğraf uygulaması Aquarella ücretsiz yapıldı

iOS 5.1 ve üstü iPhone ile iPod Touch uyumlu olarak JixiPix Software'in elinden çıkan Aquarella, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Kişilerin çektikleri fotoğrafları yağlı boya ile yapılmış gibi farklı bir yapıya sokabilen Aquarella, içerisinde birçok yüksek kaliteli filtre taşıyor, yapılan işlemleri geriye alabiliyor ve hazırlanan içerikleri Facebook, Instagram, Twitter ve Tumbrl gibi sosyal ağlara aktarabiliyor. Uygulama aynı zamanda farklı efektleri birleştirebiliyor ve basit ayar seçenekleriyle geliyor.





Daha önce 5,49$ fiyat etiketiyle satılan Aquarella uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id593172305?mt=8