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Yağlı boya temelli fotoğraf uygulaması Aquarella ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yağlı boya temelli fotoğraf uygulaması Aquarella ücretsiz yapıldı
iOS 5.1 ve üstü iPhone ile iPod Touch uyumlu olarak JixiPix Software'in elinden çıkan Aquarella, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Kişilerin çektikleri fotoğrafları yağlı boya ile yapılmış gibi farklı bir yapıya sokabilen Aquarella, içerisinde birçok yüksek kaliteli filtre taşıyor, yapılan işlemleri geriye alabiliyor ve hazırlanan içerikleri Facebook, Instagram, Twitter ve Tumbrl gibi sosyal ağlara aktarabiliyor. Uygulama aynı zamanda farklı efektleri birleştirebiliyor ve basit ayar seçenekleriyle geliyor.

Daha önce 5,49$ fiyat etiketiyle satılan Aquarella uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id593172305?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
murataygun 5 yıl
O çü. kadar ekranda neyin yağlı boya uygulamasıymış bu. Pehh.
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matmuhendisi 5 yıl
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