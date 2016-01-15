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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yahoo, 13.5 TB'lık veriyi akademik araştırma gruplarına sunuyor

Yahoo, hala çok sayıda insanın kullandığı önemli servislere sahip. Şirket örnek bir davranışla kullanıcılardan topladığı bilgileri anonim hale getirdi ve akademik araştırmalara açtı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Yahoo, 13.5 TB'lık veriyi akademik araştırma gruplarına sunuyor
 
Araştırma grupları makine dili ve yapay öğrenme gibi konular üzerinde oldukça yoğun çalışıyorlar. Yaşanabilecek en olumsuz durum ise araştırma için yeterli veriye sahip olamamak. Yahoo şirketi bu konuda elini taşın altına koyarak örnek bir davranışa imza attı ve elindeki bazı verileri Üniversiteler ile paylaştı.
Geçen yılın Şubat ve Mayıs ayları arasında 20 Milyon farklı kullanıcı toplamda 110 Milyon olaya imza atarak önemli bir veri tabanı oluşturdular. Yahoo anasayfasının yanı sıra haberler, spor ve finans gibi sayfalardan toplanan veriler toplamda 13.5 Terabyte'lık bir alan kaplıyor. Veriler toplanırken kullanıcılara ait bilgilerin anonim hale getirildiğini ve kullanıcı kimliklerini açığa çıkarmadığını hatırlatalım.
Açıklamasında "Araştırmalar için veri, vücuttaki kan kadar önemlidir" cümlesine yer veren şirketin verilerine şimdiden fazlaca talep var. ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi, California Üniversitesi ve Massachusetts araştırma için verileri kullanacağını şimdiden açıkladı. Benzer atılımların ve araştırmaların geleceğin daha hızlı şekillenmesine yardımcı olacağı kesin.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2497958,00.asp Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Bu ne ki; benim telefon 100 cigolayt , laytt, laytttt...
Ne güzel, buralar hep dutluk.
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Kartal Göz 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu ne ki; benim telefon 100 cigolayt , laytt, laytttt...
Ne güzel, buralar hep dutluk.

Bu ne amaçsız, gereksiz, saçmasapan mesajdır böyle.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
hiç bir ip hiç bir şahısa ait değildir denilerek ten
istatistik açısından ip kayıtları da tutuluyor !
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