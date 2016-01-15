Yahoo, 13.5 TB'lık veriyi akademik araştırma gruplarına sunuyor

Araştırma grupları makine dili ve yapay öğrenme gibi konular üzerinde oldukça yoğun çalışıyorlar. Yaşanabilecek en olumsuz durum ise araştırma için yeterli veriye sahip olamamak. Yahoo şirketi bu konuda elini taşın altına koyarak örnek bir davranışa imza attı ve elindeki bazı verileri Üniversiteler ile paylaştı.

Geçen yılın Şubat ve Mayıs ayları arasında 20 Milyon farklı kullanıcı toplamda 110 Milyon olaya imza atarak önemli bir veri tabanı oluşturdular. Yahoo anasayfasının yanı sıra haberler, spor ve finans gibi sayfalardan toplanan veriler toplamda 13.5 Terabyte'lık bir alan kaplıyor. Veriler toplanırken kullanıcılara ait bilgilerin anonim hale getirildiğini ve kullanıcı kimliklerini açığa çıkarmadığını hatırlatalım.

Açıklamasında "Araştırmalar için veri, vücuttaki kan kadar önemlidir" cümlesine yer veren şirketin verilerine şimdiden fazlaca talep var. ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi, California Üniversitesi ve Massachusetts araştırma için verileri kullanacağını şimdiden açıkladı. Benzer atılımların ve araştırmaların geleceğin daha hızlı şekillenmesine yardımcı olacağı kesin.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2497958,00.asp