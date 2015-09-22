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Yahoo Mail, çoklu görüntüleme desteği kazandı

3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo Mail, çoklu görüntüleme desteği kazandı
 
Özellikle CEO koltuğuna Marissa Mayer'in geçmesiyle köklü değişiklikler alan popüler e-posta servisi Yahoo Mail, çoklu görüntüleme ile çalışma desteği kazandı.
Yahoo Mail'in standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen sürümüne getirilen özellik, kişilerin e-posta ve e-postalara dahil edilen eklentileri aynı anda "yan yana" görüntülemesine imkan tanıyor. Bu sayede iki farklı içerik arasında geçiş problemini ortadan kaldıran ve ciddi zaman avantajı getiren internet devi, ekran çözünürlüğü ve boyuta duyarlı tasarım altyapısıyla da her zaman en iyi görüntü deneyimi kullanıcılarına sunabiliyor.
Yine yeni olarak PowerPoint dosyalarını direkt olarak kendi içerisinde tam ekran oynatabilen Yahoo Mail, aynı zamanda doküman önizlemelerinde SVG/HTML5 yerine yerleşik HTML ve CSS'i kullanarak eskiye oranla çok daha yüksek bir performans ortaya koyabiliyor ve dahili tarayıcı optimizasyonlarında daha iyi yararlanıyor.
Yahoo'nun konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 
Yahoo Mail, çoklu görüntüleme desteği kazandı
 

http://thenextweb.com/apps/2015/09/21/yahoo-mail-will-now-let-you-view-messages-and-attachments-side-by-side/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
destinati0n 3 yıl
Helal olsun yahoo'ya adamlar çok kan kaybetti ama bırakmıyorlar.
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