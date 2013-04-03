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Yahoo! Mail eklentilerini doğrudan Dropbox üzerine kaydetmek artık mümkün

6 yıl
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1
Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yahoo! Mail eklentilerini doğrudan Dropbox üzerine kaydetmek artık mümkün
Yahoo!, Dropbox ile işbirliğine giderek Yahoo! Mail kullanıcılarının Dropbox üzerindeki içerikleri mail hesaplarına ekleme olanağı sunmaya başladı. 

Söz konusu işbirliği sayesinde, Yahoo! veya Dropbox'ın servislerinden faydalanan kullanıcıları artık Yahoo! Mail'in 25 MB'lık eklenti limitine takılmazken, bu eklentiler doğrudan Dropbox'ın bulut servislerine kaydedilebilecek. Yahoo! Mail web uygulamasının şimdilik Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce versiyonlarında Dropbox desteğinin bulunduğunu da hatırlatalım.

https://blog.dropbox.com/2013/04/yahoo-mail-dropbox/ Yorum Yaz
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