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Yahoo Mail'e "Gmail" hesabı ekleyin

Yahoo, e-posta tarafından önemli bir adım atarak Gmail desteği de vermeye başladı. Bu sayede tek bir merkezden tüm e-postaları yönetmek mümkün hale geliyor. Detaylar haberimizde.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo Mail'e

Geçtiğimiz Ekim ayında Outlook, Hotmail ve AOL için çoklu hesap desteği kazanan Yahoo Mail, bu desteği dünyanın en çok kullanılan e-posta servisine de vermeye başladı.
Kısa süre önce ufak bir duyuru gerçekleştiren internet devi Yahoo, Yahoo Mail'e Google'ın popüler e-posta sevisi Gmail desteğini getirdi. Yahoo Mail'in hem masaüstü hem iOS / Android mobil uygulamalarına dahil edilen bu özellik, kişilerin tek bir e-posta uygulaması üzerinden Outlook, Hotmail, AOL ve Gmail hesaplarını yönetmesine imkan tanıyor. 
Eklenen Gmail hesaplarının eklentiler dahil geriye dönük tüm arşivine erişim sağlayabilen Yahoo Mail, hesap güvenliği sistemi Yahoo Account Key'i Gmail için de kullanabiliyor. Bu destek hatırlayacağınız üzere masaüstü sürümüne giriş için kişilerin şifre olarak akıllı telefonlarını kullanmasına dayanıyor ve hesaba giriş için akıllı telefonlardan onay verilmesi gerekiyor. Bu sayede şifre yazma ya da hatırlama derdi de ortadan kalkıyor.
Yahoo'nun uygulamalarına buradan ya da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosu da aşağıda yer alıyor. 

http://www.engadget.com/2015/12/10/yahoo-mail-gmail/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Seyrim 3 yıl
Rekabet iyidir.. Ama gmaili gececeklerini sanmıyorum..
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alemburda34 3 yıl
Tam tersini yapiyorum genelde gmailden butun mailleri kontrol etmek daha ma tikli kac sene oldu hicbir sorunum olmadi.
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LORDTEK 3 yıl
cosica
e-mail hesaplarımı tek hesap üzerinden kontrol etmek istiyorum. yahoo, gmail ve hotmail hesaplarım var. forward yöntemiyle bunlardan sadece birini kullanarak maillerimi takip etmek istiyorum. sizce hangisinde toplayayım hesaplarımı? android kullanan biri için gmail daha mı mantıklı olur?
yahoo üzerinden yapmanı tavsiye ederim. Muhtemelen diğerlerinden yahoo hesabındakini çekemezsin dolayısıyla hepsi bir yerde olsun istiyorsan yahoo'yu merkez olarak kullanmalısın.
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omerfa 3 yıl
yahoonun bütün servisleri satılacak deniyordu. gmail eklemenin zamanı geçti artık.
donanimhaber.com/...
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esmerbuyucu 3 yıl
Gmail "dünyanın en çok kullanılan e-posta servisi"miymiş. İlginç...
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ylmzsngl 3 yıl
Müşteri odaklı yaklaşım bu olsa gerek. Büyük kullanım kolaylığı sağlayacaktır.
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cosica 3 yıl
e-mail hesaplarımı tek hesap üzerinden kontrol etmek istiyorum. yahoo, gmail ve hotmail hesaplarım var. forward yöntemiyle bunlardan sadece birini kullanarak maillerimi takip etmek istiyorum. sizce hangisinde toplayayım hesaplarımı? android kullanan biri için gmail daha mı mantıklı olur?
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Patren 3 yıl
yerinde karar olmuş geç bile kalmışlar
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