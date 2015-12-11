Yahoo Mail'e "Gmail" hesabı ekleyin

Geçtiğimiz Ekim ayında Outlook, Hotmail ve AOL için çoklu hesap desteği kazanan Yahoo Mail, bu desteği dünyanın en çok kullanılan e-posta servisine de vermeye başladı.

Kısa süre önce ufak bir duyuru gerçekleştiren internet devi Yahoo, Yahoo Mail'e Google'ın popüler e-posta sevisi Gmail desteğini getirdi. Yahoo Mail'in hem masaüstü hem iOS / Android mobil uygulamalarına dahil edilen bu özellik, kişilerin tek bir e-posta uygulaması üzerinden Outlook, Hotmail, AOL ve Gmail hesaplarını yönetmesine imkan tanıyor.

Eklenen Gmail hesaplarının eklentiler dahil geriye dönük tüm arşivine erişim sağlayabilen Yahoo Mail, hesap güvenliği sistemi Yahoo Account Key'i Gmail için de kullanabiliyor. Bu destek hatırlayacağınız üzere masaüstü sürümüne giriş için kişilerin şifre olarak akıllı telefonlarını kullanmasına dayanıyor ve hesaba giriş için akıllı telefonlardan onay verilmesi gerekiyor. Bu sayede şifre yazma ya da hatırlama derdi de ortadan kalkıyor.

Yahoo'nun uygulamalarına buradan ya da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosu da aşağıda yer alıyor.

http://www.engadget.com/2015/12/10/yahoo-mail-gmail/?ncid=txtlnkusaolp00000595