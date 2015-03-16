Yahoo, şifresiz giriş sistemini görücüye çıkarttı

Marissa Mayer'in CEO koltuğuna geçmesiyle çok ciddi bir büyüme ve yenilenme ivmesi yakalayan yılların eskitemediği internet devlerinden Yahoo, yeni geliştirdiği şifresiz giriş sistemini görücüye çıkarttı.

Yahoo'nun yeni geliştirdiği giriş sistemi diğer firmalar tarafından aktif olarak kullanılan iki aşamalı giriş sistemine benziyor olsa da arada ufak bir fark bulunuyor. Diğer sistemlerde ilk giriş için kendi şifremizi yazıp daha sonra cep telefonlarına gelen kodu girerken, Yahoo ilk şifre olayını aradan çıkartıyor ve direkt olarak telefonlara yollanan kod üzerinden girişin önünü aralıyor. Ana Yahoo hesabına giriş sayfasına koyduğu "Şifremi Yolla" butonu ile çalışma gösteren yeni süreç, şifre unutma durumlarının da önüne geçiyor.

Şimdilik Amerika merkezli olarak hizmete geçen, daha sonra içinse dünya çapına açılması beklenen süreç hakkında Yahoo'nun hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://yahoo.tumblr.com/post/113708272894/a-new-simple-way-to-log-in?soc_src=mail&soc_trk=ma