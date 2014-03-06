Yahoo, sosyal medya verilerini infografik haline getiren Vizify firmasını satın aldı

2013 yılı içerisinde sosyal medya yayıncılığı için Bread, doğal dil algılama üzerine çalışma gösteren SkyPhrase ve DreamWorks tarafından kurulan video uygulaması Ptch gibi birçok farklı yeni birimi bünyesine dahil eden Yahoo, şimdi de Vizify firmasını satın aldı.





2011 yılında kurulan Vizify, kişilerin / müşterilerin sosyal medya verilerinden interaktif infografikler, grafiksel biyografiler ve videolar oluşturabiliyor. Yapılan satın alma sonucu Yahoo bünyesine katıldığını duyuran servis, tam olarak açıklanmasa da ana sayfasında "Yahoo'nun verilerine görsel açıdan yeni bir soluk ve yaklaşım getireceklerini" belirtiyor.





Yahoo'dan yapılan açıklamada Vizify ekibi San Fransico merkezli Yahoo medya ürün organizasyonu kapsamında çalışmalarına devam edecek. Marissa Mayer'in başa geçtiği 2012 yılında bu yana Vizify dahil 37 farklı şirketi satın alan Yahoo, çağın ihtiyaçlarına ve trendlere göre büyümeye devam ediyor.





http://news.cnet.com/8301-1023_3-57619946-93/yahoo-buys-vizify-firm-that-visualizes-social-media-data/