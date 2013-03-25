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Yandex, Rusya'da faaliyet gösterecek olan "Twym" adlı yeni servisini duyurdu

6 yıl
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Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yandex, Rusya'da faaliyet gösterecek olan
Ülkemize yaptığı yatırımlar ile bir hayli dikkat çeken Yandex, ana vatanı Rusya'da Yandex.Money servisiyle uzunca bir süredir çevrimiçi ödeme konusunda kullanıcılarına hizmet veriyor. Bu alandaki çalışmalarını sosyal ağlara yayma konusunda yeni bir adım atan arama motoru, "Twym" adlı yeni servisini duyurdu.

Bu yeni servis sayesinde, Twitter ve Yandex.Money hesapları birbirine bağlı olan kişilerin sadece bir tweet ile birbirlerine para gönderebilecekler. Ayrıca, transfer işleminin herkese açık bir şekilde gerçekleşmesini istemeyen kullanıcılar için Twitter üzerindeki doğrudan mesaj özelliğinin de transfer işlevini yerine getirebildiğini belirtelim. 

Servis üzerinden gönderilebilecek tutarı 100 bin ruble yani yaklaşık 5900 TL olarak belirleyen Yandex, kullanıcının isteği doğrultusunda bu rakamı arttırılabiliyor.

Yandex'in para transferi servislerinin ülkemizde de faaliyet gösterip göstermeyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://company.yandex.com/press_center/blog/entry.xml?pid=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
ben yandex'i kullanmak zorunda değilim, ama siz kullanmak zorunda bırakıyorsunuz! çoğu insan tarayıcısının değiştigini, hatta bilgisayarına format attıgını, bunun için bir çözüm bulma aşaması için belirli yerlerden yardım istediğini biliyormuydunuz.? Hiçbir mecburiyetimiz olmadığı halde neden kullanmak isteyeyim insanları ne kadar tiskindirdiğinizin farkında bile değilsiniz bilgisayara virus gibi bulaşan bu illet için sürekli format atmak zorunda değiliz sizleri kınıyorum... ve fazlası
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seconder77 6 yıl
lamborcini veriyodu neoldu ona
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seconder77 6 yıl
lamborcini veriyodu neoldu ona
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