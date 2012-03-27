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Yandex ile çalışmalarını ve Türkiye hizmetlerini konuştuk

7 yıl
72,5b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Özellikle son dönemde popülaritesi artan Yandex ile Moskova'da özel bir röportaj yaptık. Yandex'in CTO'su Ilya Segalovich ile Yandex'in Türkiye hizmetlerini konuştuk.

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South Korea 7 yıl en beğenilen BoSS03
BoSS03

Reklam Kokan işler bunlar...

ne kokuyo sen trde ankara istanbul panorama hizmeti veren başka hizmet biliyormusun?
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Nike 7 yıl
Allah rızası için şu mikrofonu değiştirin DH Logolu bir şey ayarlayın artık.
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biramıçokgördüler 7 yıl
kahrolsun google yaşasın yandex
Yanıtla +14
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2 Avatar Avatar
Onur ERYILMAZ 7 yıl
Tam araştırmadım ama bır arama motoru cesıdı olmalı bu Yandex.
google gıbı devasa bır firmanın(kendını gelıstıren(?) ve yenıleyen) bır fırmanın varlıgında tutanamaz dıyorum.Degısıklıklerını begenen arkadaslar olmuş ama alışkanlıklardan vazgecmek zordur.ister ıstemez elım yıne G ye gıdıyor ve google acılıyor.zamanla daha fazla reklamla kanatlanabılırler kım bılır.
artı olarak: reklamlarında(T
tv de) bizden cacık olur mu bölümü ilk gördügümde benı guldurmuştu.bakalım olacak mı demıstım ve yıne dıyorum.görecegız.
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söylediklerisallanmayan 7 yıl
yandex google arama karşısında oldukça başarılı, ama mükemmel olmak için baya çabalamalılar





istanbul panaroma görüntülerine 840 km eklemişler ama hala baya eksiği var



istanbul`un bazı yerlerini sokak sokak kaydetmişler ne güzel, ancak birçok yeri bırak sokağı caddeleri bile kaydetmemişler



panaroma kaydını yapan kişi işini baştan savma mı yapmış anlamadım bazı sokakları yarım bırakmış



işte bir örnek:



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





bu davranışın mantığını anlayabilmiş değilim kaydı yapan arkadaş 20 metre gitmeye mi üşenmiş!? :D





tamam istanbul panaromik görüntüleri hiç yoktan iyidir, ancak yandex panaromaya 5 kere önemli işim düştü 5`indede o sokak yada cadde kayıtlı değildi



sonuçta gideceğimiz adresi görüp bulmakta çok yararlı bu yüzden önemli bir detay







ayrıca sanırım yandex maps uydu görüntülerinde ovi maps`in görüntülerini kullanıyorlar, ancak bu görüntülerde hemen herşey sansürlenmiş, neredeyse her binanın çatısı silinmiş, görüntü bu haliyle çok sinir bozucu oluyor, tamam bunu yasal bir sorun yaşamamak adına yapılmış ancak google böyle bir sansür uygulamadığı halde başı belaya girmedi









son olarak yandex translate hizmetlerini geliştirip düzeltmelerini sabırsızla bekliyorum [daha şimdiden google translateden iyi sonuçlar vermeye başladı (20 çevirinin 2`sinde tabiki :) )]
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cumur 7 yıl
bence reklam olsun diye bi kaç yerin panaromik görüntüsü eklenmiş, öyle heryer yok belki ileride ücretli olrak sunacaklar bu hizmeti orası bilinmez
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ByDamage 7 yıl söylediklerisallanmayan
intel1111

yandex google arama karşısında oldukça başarılı, ama mükemmel olmak için baya çabalamalılar





istanbul panaroma görüntülerine 840 km eklemişler ama hala baya eksiği var



istanbul`un bazı yerlerini sokak sokak kaydetmişler ne güzel, ancak birçok yeri bırak sokağı caddeleri bile kaydetmemişler



panaroma kaydını yapan kişi işini baştan savma mı yapmış anlamadım bazı sokakları yarım bırakmış



işte bir örnek:



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





bu davranışın mantığını anlayabilmiş değilim kaydı yapan arkadaş 20 metre gitmeye mi üşenmiş!? :D





tamam istanbul panaromik görüntüleri hiç yoktan iyidir, ancak yandex panaromaya 5 kere önemli işim düştü 5`indede o sokak yada cadde kayıtlı değildi



sonuçta gideceğimiz adresi görüp bulmakta çok yararlı bu yüzden önemli bir detay







ayrıca sanırım yandex maps uydu görüntülerinde ovi maps`in görüntülerini kullanıyorlar, ancak bu görüntülerde hemen herşey sansürlenmiş, neredeyse her binanın çatısı silinmiş, görüntü bu haliyle çok sinir bozucu oluyor, tamam bunu yasal bir sorun yaşamamak adına yapılmış ancak google böyle bir sansür uygulamadığı halde başı belaya girmedi









son olarak yandex translate hizmetlerini geliştirip düzeltmelerini sabırsızla bekliyorum [daha şimdiden google translateden iyi sonuçlar vermeye başladı (20 çevirinin 2`sinde tabiki :) )]

Bence böyle bakılmamalı yani adamlar bi araçla bu haritayı ulaştırıyor yol kapalı olabilir girememiş olabilirler.Bence eleştirilmemeli şuan ilerde daha iyi işler yapılabileceğini düşünüyorum sonuçta kocaman Şehir napsın adamlar :) googleden iyidir :)
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DH Misafiri 7 yıl
Helal olsun yandex e adamlar yapmış bu panorama görüntüler google avrupasında bile yok bence teşekürler yandex e bunları türk insanına hediye ettiği için. :))
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Kartal Göz 7 yıl
Google arama motorunu geçmesi çok zor olacaktır. Alışkanlıkları kırmak zordur çünkü. Şahsen bir şey arattığımda arattığım şeye en çok en isabetli türkçe sonuçları getiren arama motorunu tercih ederim. Mesela Yahoo ile Google arasında bu konuda çok ciddi farklar var.

Yandex arama işini daha iyi yapabilirse ve o uyuz arayüzü de değiştirirse Google'a çok sağlam bir rakip olur.
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yav he he aynen 7 yıl
Samimi olarak söylüyorum 40 yıllık kreatif direktörüm böyle reklam görmedim.
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bydvd 7 yıl
umarım yandex de google kadar başarılı olur nede olsa sağlam bi rakip lazımki daha iyisini halka versinler
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Ciddiyetsiz 7 yıl
Sam0

Türkiye de yeni arama motorunun tutunması zor. Yandex reklamını görüp bir bakayım nasıl birseymis diyenlerin buyuk kısmı eminim Google a Yandex yazıp arattimistir.


hergün girdiği facebook'a bile önce google'a aratıp girenlerle dolu her yer. bırak o kadarcık olsun :D

neyse ben de daha önce göz ucu ile incelemiştim. ama benim dikkatimi bobiler yapımı reklamdan sonra daha çok çekti :D derken mail servisleri, haritalar derken hoşuma gitti. ciddi ciddi yandex ile devam etme niyetindeyim.

google ile tabiki boy ölçüşemez şimdilik ama emin adımlarla ilerliyor. google'da dünkü şirket değil yılların birikimi. zamanla herşey.

ps: bahsi geçen video
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natrium 7 yıl
Yandex.maps uygulaması gerçekten kaliteli geldi bana. Çevremdeki nereyi arattıysam doğru tarif verdi ancak internet bağlantısı istiyor kullanmak için sürekli bu yüzden önbellek özelliği şart.
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OZKNaln 7 yıl
bn rusyada tanıdım kendısını mail.ru/...
kendısıne ayıttır inceleyın neler cıkacak karsınıza :D
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farego 7 yıl
adamlar sürekli yazılım yazıyorlar..

Andorid markette baya bir yazılımları var bakalım göricez: )
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cseyfeli 7 yıl
ruslar için ii de ben google tercih ederim
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qandbe 7 yıl
Eminim google ilk başladığında da excite, yahoo, ask varken sen kimsin lan diyenler çıkmıştır. Herkesin rüyasını bile göremeyeceği bu girişimi tıpkı google ı desteklediğim gibi destekliyorum.E
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GecGec 7 yıl
Google tekeli...Ne tekeli? Ne yaptirimi?

Google'dan beklentileriniz nedir? Sabah kalktiginizda sizi tras etmesi?

Biriniz Yandex nedir bilmezdi.

Yandex hakkindaki dusuncelerim icin sizleri imzama davet ediyorum.

Saygilar.
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