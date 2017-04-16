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Yapay zeka kalp krizi tahminlerinde doktorlardan daha başarılı

İngiltere Nottingham Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı tarafından geliştirilen yapay zeka, kişilerin kalp kirizi geçirme riskini mevcut sistemlere kıyasla daha doğru tahmin ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kalp veya kan damarlarındaki hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 20 milyon insanın hayatını kaybettiğinin altını çizen araştırmacılar bu hastalıkları tahmin edebilen ve kişilerin ne derece riskler taşıdığını ölçebilen yeni bir yapay zeka geliştirdi. Geliştirilen bu yapay zeka günümüzde kalp krizi riskini tahmin etmek için kullanılan ve yaş, kolesterol düzeyi ve kan basıncı gibi sekiz faktöre dayanan ACC/AHA yönergelerinden daha başarılı görünüyor.


ACC/AHA yönergeleri halihazırda yüzde 72.8 oranında doğru tahminlerde bulunuyor. Bu oran oldukça yüksek olsa da bunu daha da yukarı çekmek isteyen Stephen Weng ve ekibi dört adet bilgisayar öğrenme algoritması oluşturdu. Bu algoritmaları hazırlamak için ülkedeki yaklaşık 295.000 hastaya ait kayıtları kullanan ekip daha sonra 83.000 hastaya ait kayıtları yapay zeka üzerinde test etti ve sistemin yüzde 74.5 ile yüzde 76.4 arasında doğru tahminlerde bulunduğunu tespit etti.


Bu yüzde de 83.000 kişinin sağlık verilerini inceleyen yapay zekanın ACC/AHA yönergelerine kıyasla 355 hastayı daha kalp krizi konusunda uyarabileceğini ispatlıyor. Bununla birlikte sistem akıl hastalıkları ve kortikosteroid tüketimiyle ilgili riskleri de tespit edebiliyor. 

https://www.engadget.com/2017/04/16/ai-can-predict-heart-attacks-more-accurately-than-doctors/ Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 2 yıl
kardiyoloji iptal
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axaxa 2 yıl
Hadi yine iyisiniz doktorları da işinden etmişsiniz hemen :D
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Lazeran 2 yıl
Millet bu yapay zekâ olayını biraz yanlış anlıyor. Yapay zekâ olan bilgiyi insanlardan çok daha iyi kullanıyor. Bu sadece bazı doktorları işinden etmeyecek. Bütün meslekler tehlikede. Yapay zekâ günümüzde roman yazar, müzik besteler, resim çizer, anestezi verir, hastalık teşhisi koyar, bilgisayar programı yazar, araba kullanır, poker oyununda insanları yener hale geldi. Üstteki verdiğim örnekleri sadece benim bildiklerim.
Görünen o ki olan bilgiyi kullanan yeni bir şey üretmeyen meslek kolları gittikçe azalacak ve kaybolacak ama belki bundan 200 sene sonra çalışan insan %5'in altına bile düşebilir ve bu kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Nasıl arabalar çıkınca atlar işsiz kaldı. Yapay beyin çıkınca da bir çok beyin gücünün işsiz kalacağı yadsınamaz bir gerçek. Yapay zekâ önümüzdeki 100 senede sadece içerik üreticilerini ihtiyaç duyacak ama belki 100 sene sonra kendi içeriğini de üretecek hale gelmeyeceğini kimse söyleyemez.
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gxhero 2 yıl
Giyile bilir teknolojilerde kullanılır bu sistem yakında ve haber de buna hazırlık bence...
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kadirirdem 2 yıl
Doktorları işinden edecek kadar iyi olabilir ileride...
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ardaq 2 yıl
herkesin kalp krizi geçirme riski var. ben daha doğru buluyorum.
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BigEng 2 yıl
İleride bir çok konuda doktorlara da ihtiyaç olmayacak kesinlikle. En azından hastalık tespiti ve çoğu hastalığa uygun tedavi ileride takacağımız saatler yada farklı taşınabilir cihazlar sayesinde belirlenebilecektir diye düşünüyorum. İnsanlığın önümüzdeki 50 yıl içinde bir çok yeni meslek kolu ortaya çıkarması gerek . Yoksa işsizlik tavan yapar , fazladan artan nifusu savaşla azaltmaya çalışırlar bence :D
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