Şok dalgalarıyla kalp hücrelerini aktive edip yeni damarlar oluşturmak artık mümkün

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Tam Boyutta Gör Kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu bypass ameliyatının yapılması gerekebilir. Yeni bir araştırma ise hafif şok dalgalarının baypas ameliyatından sonra hastaların kalp dokusunu yenileyebileceğini ortaya çıkardı.

Uzay saç kurutma makinesi ismi verilen bu şok cihazı, kalp dokusunu yeniliyor

Araştırmacılar, çığır açan bu çalışmada, kalp hücrelerini yeniden aktive etmek ve hastaların ameliyat sonrası yaşamlarını iyileştirmek için şok dalgalarından yararlandı. Şok dalgaları, belirli bir etki elde etmek için ayarlanmış özel ses basıncı dalgalarıdır. Tıpta böbrek taşlarını parçalamaktan hasarlı tendonların iyileşmesine yardımcı olmaya kadar birçok tedavi yönteminde kullanılmakta.

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Avusturya'nın Innsbruck Tıp Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada araştırmacılar, el tipi bir cihazdan gelen şok dalgalarını, hücresel yüzeylerden vezikül adı verilen yapıları patlatacak şekilde ayarlayabildiler. Açık kalp bypass ameliyatı sırasında uygulandığında işlem sonrası TLR-3 adı verilen bir bağışıklık sistemi reseptörünün aktive oldu.

Tam Boyutta Gör Çalışma sırasında etkilerin, bir yandan bağ dokusu hücrelerinin damar duvarı hücrelerine dönüşmesine, diğer yandan da yeni kan damarlarının oluşmasına yol açtığı gözlemlendi. Bu, kronik olarak yetersiz beslenen kalp kasına yeni kan damarlarının filizlendiği anlamına gelmekte. Başka bir deyişle, teknik yalnızca yeni kan damarlarının oluşmasına yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda kalp krizi sırasında uykuda kalan kalp kası hücrelerini de yeniden etkinleştirerek kalbin belirli bölgelerini kandan yoksun bıraktı.

Araştırmayı yürütürken araştırmacılar 63 hastayı iki gruba ayırdı. Bunlardan ilki standart bypass operasyonu geçiren, diğeri ise şok dalgaları eklenerek aynı ameliyatı geçiren grup şeklindeydi. Şok dalgası tedavisinin yenileyici etkileri sayesinde, ameliyatları sırasında yaklaşık 10 dakikalık tedavi görenler, tedaviyi almayanlara göre çok daha güçlü bir şekilde iyileşti.

Araştırmacılar, kalp yetmezliği hastalarının üçte birinden fazlasının tedaviden fayda göreceğini söylüyor. Son olarak ekip, uzay saç kurutma makinesi olarak adlandırdığı şok dalgalarını yayan cihazı geliştirmek için Heart Rejenerasyon Teknolojileri adında bir yan şirket geliştirdiler ve cihazın 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Şok dalgalarıyla kalp hücreleri yenilenip yeni damarlar oluşuyor