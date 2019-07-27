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Yapay zeka tarafından yazılmış metinleri tespit eden yapay zeka geliştirildi

Harvard Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka tarafından üretilen metinleri tespit edebilen bir yapay zeka geliştirerek bu teknolojinin kötüye kullanılmasını engellemeye çalışıyorlar.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüzde yapay zekanın gelişimi hızla devam ediyor ve bu teknolojinin avantajlarının yanında dezavantajları da mevcut. Artık geliştirilen yapay zeka modelleri ile herhangi bir konu hakkındaki bir makalenin bilgisayarlar tarafından yazılması mümkün hale geldi. Bu iyi bir gelişme ancak araştırmacılar bu önemli gelişmenin kötüye kullanımını önlemeye çalışıyor.

Sahte haberlerin önüne geçilmesi planlanıyor

Harvard Üniversitesi ve MIT-IBM Watson AI Lab araştırmacıları, yapay zeka kullanılarak oluşturulan metinleri tespit eden bir yapay zeka modeli geliştirdiklerini açıkladılar. Giant Language Model Test Room olarak adlandırılan bu araç, yapay zekanın tipik olarak istatistiksel kalıplara dayanarak oluşturduğu metinleri analiz ederek, yüksek doğrulukta tespit ediyor.
Geliştirilen bu yapay zeka sahte haberler ve botlara karşı mücadeleye yardımcı olabileceği gibi, sahte metin ve yanlış bilgilendirmeleri de tespit etmeye yardımcı olmak için kullanılacak. İnternetin en büyük handikaplarından biri de sahte haber ve görüntülerin inanılmaz bir hızda yayılması. Geliştirilen bu yapay zekanın kullanımıyla, hem bu haberlerin yayılmasının hem de üretilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

https://www.technologyreview.com/f/614021/a-new-tool-uses-ai-to-spot-text-written-by-ai/ Yorum Yaz
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OnPlayerExitVehicle 46 dk. Fearless_tr
Gereksiz duyar kasma
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Zodion 1 sa.
Yakında internete sağladığımız datalarımızdan kendimizin kopyalarını ürettirip o kopyaları bizi yok etmek için kullanacaklar
Who are you
I'm you but the stronger
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