Yapay zeka tarafından yazılmış metinleri tespit eden yapay zeka geliştirildi

Günümüzde yapay zekanın gelişimi hızla devam ediyor ve bu teknolojinin avantajlarının yanında dezavantajları da mevcut. Artık geliştirilen yapay zeka modelleri ile herhangi bir konu hakkındaki bir makalenin bilgisayarlar tarafından yazılması mümkün hale geldi. Bu iyi bir gelişme ancak araştırmacılar bu önemli gelişmenin kötüye kullanımını önlemeye çalışıyor.

Sahte haberlerin önüne geçilmesi planlanıyor

Harvard Üniversitesi ve MIT-IBM Watson AI Lab araştırmacıları, yapay zeka kullanılarak oluşturulan metinleri tespit eden bir yapay zeka modeli geliştirdiklerini açıkladılar. Giant Language Model Test Room olarak adlandırılan bu araç, yapay zekanın tipik olarak istatistiksel kalıplara dayanarak oluşturduğu metinleri analiz ederek, yüksek doğrulukta tespit ediyor.

https://www.technologyreview.com/f/614021/a-new-tool-uses-ai-to-spot-text-written-by-ai/

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Geliştirilen bu yapay zekave botlara karşı mücadeleye yardımcı olabileceği gibi, sahte metin vede tespit etmeye yardımcı olmak için kullanılacak.en büyük handikaplarından biri de sahte haber ve görüntülerin inanılmaz bir hızda yayılması. Geliştirilen bu yapay zekanın kullanımıyla, hem bu haberlerinhem deönüne geçilmesi planlanıyor.