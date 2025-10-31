Giriş
    DonanımHaber uygulaması güncellendi: İşte yeni görünüm ayarları ve özellikler

    DonanımHaber uygulaması yeni bir güncelleme aldı. Yeni görünüm ayarları ile font ve boyut kontrolü tamamen sizde. Otomatik Gece Modu ve Şaşırt Beni ile mobil deneyim şimdi çok daha kişisel ve akıllı.

    DonanımHaber uygulaması güncellendi: İşte yeni görünüm ayarları Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber uygulaması, mobil deneyimi daha kişisel ve akıcı hale getiren önemli bir güncelleme aldı. Kullanım konforunu artırmayı hedefleyen bu sürüm, özellikle görünüm ayarlarındaki kapsamlı seçenekler ve akıllı modlar ile öne çıkıyor.

    Kişiselleştirilmiş Deneyim Sunan Yeni Görünüm Ayarları

    Uygulama genelindeki Görünüm Ayarları ekranı güncellendi ve okuma alışkanlıklarınıza uyum sağlayacak çeşitli seçenekler eklendi:

    Font Seçenekleri: Artık kullanıcılar, uygulama genelinde kullanılan fontları (yazı tiplerini) kendi tercihine göre değiştirebiliyor. İster daha resmi, ister daha eğlenceli; okuma estetiğinizi kendiniz belirleyin.

    Yazı Büyüklüğü Kontrolü: Okuma konforunu en üst düzeye çıkarmak için yazı tipi büyüklüklerini ayarlayabileceğiniz detaylı seçenekler sunuluyor. Artık metinler ekranda, gözünüzü yormayacak şekilde yerini alacak. İlgili seçeneklere, sağ menünün en altında yer alan Diğer Görünüm Ayarları seçeneğine dokunarak ulaşabilirsiniz.

    DonanımHaber uygulaması güncellendi: İşte yeni görünüm ayarları

    Eğlenceli ve Dinamik: Şaşırt Beni Özelliği

    Uygulamanın görünümünü anlık olarak değiştiren "Şaşırt Beni" özelliği de yenilendi.

    Bu özellik sayesinde uygulama belli zaman dilimlerinde, anlık olarak rastgele bir tema, font ve yazı tipi büyüklüğü kombinasyonu seçerek dinamik bir görünüm sağlıyor. Kullanıcılar isterlerse, tek bir dokunuşla bu rastgele font ve boyut değişikliklerini anında da uygulayabiliyorar.

    DonanımHaber uygulaması güncellendi: İşte yeni görünüm ayarları

    Akıllı Gece Modu ve Fırsat Bildirimleri

    Bu sürüm, uygulama kullanım deneyiminizi artıracak iki önemli özelliği de beraberinde getiriyor:

    Otomatik Gece Modu: Gece Modunu manuel olarak açıp kapatmanıza gerek yok. Eklenen otomatik gece moduseçeneği, uygulamayı akşam saatlerinde otomatikman Gece Moduna, sabahları ise otomatikman Gündüz Moduna çevirmeye yarıyor. Böylece gece göz yorgunluğunuz önlenirken, pil tüketimi de düşürülüyor.

    DonanımHaber uygulaması güncellendi: İşte yeni görünüm ayarları

    Fırsat Bildirimleri: Sıcak indirimleri ve kampanyaları kaçırmamanız için Editörün Seçtiği Fırsat bildirimlerinin daha belirgin ve detaylı şekilde gösterilebilmesi sağlandı.

