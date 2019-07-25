Xiaomi, Mi Health adlı yeni bir sağlık uygulaması geliştiriyor

Teknoloji Editörü
Xiaomi'nin Mi Fit uygulaması, Mi Band, Mi ve Redmi telefonlardaki tüm sağlık verilerini topluyor. Ancak gelen haberlere göre şirket Mi Healt adında daha geniş kapsamlı bir sağlık uygulaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu uygulama en son MIUI beta sürümünde ortaya çıktı ve Mi Fit ile birçok özelliği paylaşıyor.
Gelişmiş sağlık izleme verileri
XDA-Developers sitesinde paylaşılan ekran görüntüsü MIUI 9.7.23 geliştirici sürümüne ait. Uygulamanın görselinde adımsayar ve uyku takibi yapılabileceği görülüyor. Ayrıca adet döngüsü takvimi, egzersiz hedefleri izleyebilme, vücut kitle indeksi (BMI) ve sağlık puanı bilgilerinin de yer alacağı belirtilmiş.Uygulamanın test sürümüne sahip olabilmeniz için Xiaomi'nin beta programına kaydolmanız gerektiğini de belirtelim. Şirketin Mi Healt uygulamasını Mi Fit ile değişip değiştirmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. İki uygulamanın ayrı ayrı kullanılabilme ihtimalinin de mevcut olduğu ifade ediliyor.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_health_new_app-news-38302.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle