Xiaomi, Mi Health adlı yeni bir sağlık uygulaması geliştiriyor

Xiaomi'nin Mi Fit uygulaması, Mi Band, Mi ve Redmi telefonlardaki tüm sağlık verilerini topluyor. Ancak gelen haberlere göre şirket Mi Healt adında daha geniş kapsamlı bir sağlık uygulaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu uygulama en son MIUI beta sürümünde ortaya çıktı ve Mi Fit ile birçok özelliği paylaşıyor.

Gelişmiş sağlık izleme verileri

XDA-Developers sitesinde paylaşılan ekran görüntüsü MIUI 9.7.23 geliştirici sürümüne ait. Uygulamanın görselinde adımsayar ve uyku takibi yapılabileceği görülüyor. Ayrıca adet döngüsü takvimi, egzersiz hedefleri izleyebilme, vücut kitle indeksi (BMI) ve sağlık puanı bilgilerinin de yer alacağı belirtilmiş.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_health_new_app-news-38302.php

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Uygulamanınsahip olabilmeniz için Xiaomi'ninkaydolmanız gerektiğini de belirtelim. Şirketinuygulamasını Mi Fit ile değişip değiştirmeyeceği ise şimdilik. İki uygulamanın ayrı ayrı kullanılabilmede mevcut olduğu ifade ediliyor.