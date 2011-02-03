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Yarıiletken endüstrisi 2010 yılında tüm zamanların en yüksek gelirini elde etti

8 yıl
9,4b
1
11
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kısaca SIA olarak bilinen yarıiletken endüstrisi birliği, geçtiğimzi yıla dönük bazı rakamlar yayınladı. 2009 yılında yaşanan krizden sonra geride bıraktığımız yıl, yariletken endüstrisi tüm zamanların en iyi sonuçlarına imza attı. Açıklanan rakamlara göre 2009 yılına göre %31.8'lik artış dile dünya çapında 298.3 milyhar dolarlık çip satışı gerçekleştirilirken, toplam gelir ise 226.3 milyar dolar oldu.

Bölgesel bazda yapılan değerlendirmeye göre, yarıiletken endüstrinin toplam gelirinde en büyük pay Amerika pazarına ait. Zira Kuzey ve Güney Amerika toplamda tüm dünyadaki satışların %39.3'ünü karşılarken, APAC olarak bilinen Asya-Pasifik bölgesi %33.8'ini, Avrupa %27.4'ünü ve Japonya pazarı da %21.6'sını oluşturdu. Çip satışlarındaki artışın bu yılda artarak devam etmesi bekleniyor.


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ferkut 8 yıl
Kara bak.
Türkiyenin yıllık ihracatına bak.
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desert_rain 8 yıl
net kar hesaplamarı süpermiş :D
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Turkforce 8 yıl
Ram fiyatlarını ikiye katlayınca kâr etmemeleri mümkün mü ?
Durup dururken kendi kendilerine kriz var havasına sokup fiyatları ikiye katladılar. Şimdiki açıklama da bunu teyid ediyor.
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mteke 8 yıl
Resimdeki parmak üstünde duran çip'e bakıpda herhangi bir elektronik cihazı/devreyi pinlerinden vs tutmayın :)
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Batuist 8 yıl
yeryüzünde insanlar bu kadar parayı demek bu çiplere yatırmış.. acaba tüm bu para bir araya toplansaydı başka ne gibi şeyler yapılabilirdi acaba merak ediyorum.. mesela kaç baraj köprü fabrika vs.. kaynaklar nereye gidiyor öyle..!!
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Xagdas 8 yıl
Şimdi fark ettimi hızlı okumuşum, napolyon da kafamı karıştırdı...
Haberde yanlışlık yok, iktisadi terimlere dikkat =
"...dünya çapında 298.3 milyhar dolarlık çip satışı gerçekleştirilirken, toplam gelir ise 226.3 milyar dolar oldu."
NET GELİR DEMEK, NET KÂR DEMEK DEĞİLDİR napolyon94...
GELİRLERDEN giderlerin tamamı düşülür, ona KÂR denir.
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Xagdas 8 yıl
Oradaki 230 milyar dolar, sadece hammaddde çıkarılarak bulunduysa yanlış! İşletme giderleri (maaş dahil) çıkarılması lazım. Ayrıca her yıl ne biçim yeni tesis yatırımları (60nm...44nm...32nm...22nm...gibi), ar-ge (prototip ve geliştirme vs) yatırımları da ayrılıyo... En az 150'si gidiyordur bi kere bu 2 kaleme. Yukarıda yazmıyor olabilir, düşünmek lazım!
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ReDComrade 8 yıl
iphone 189 dolardan üretilip burda 2 bin liraya satılıyorken söğüçlenmememiz imkansız zaten kar bence tamamen dogru yansımış istatisliklere
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fatihcanery 8 yıl
hocam o kar değildir,yanlışlık var.satışlar aracıyla gerçekleştiği için fabrikaların geliri o kadardır tahminim.maliyeti çıkarmamışlar sanki,eğer öyleyse tamaman sögüçleniyoruz
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napolyon94 8 yıl
300 milyar toplam satış ,230 milyar net kar !?,kar oranlarına bakın Yav 0_o
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umutarslan.com 8 yıl

napolyon94

300 milyar toplam satış ,230 milyar net kar !?,kar oranlarına bakın Yav 0_o


ham madde para etmediği için normal :)
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