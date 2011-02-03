Yarıiletken endüstrisi 2010 yılında tüm zamanların en yüksek gelirini elde etti

Kısaca SIA olarak bilinen yarıiletken endüstrisi birliği, geçtiğimzi yıla dönük bazı rakamlar yayınladı. 2009 yılında yaşanan krizden sonra geride bıraktığımız yıl, yariletken endüstrisi tüm zamanların en iyi sonuçlarına imza attı. Açıklanan rakamlara göre 2009 yılına göre %31.8'lik artış dile dünya çapında 298.3 milyhar dolarlık çip satışı gerçekleştirilirken, toplam gelir ise 226.3 milyar dolar oldu.

Bölgesel bazda yapılan değerlendirmeye göre, yarıiletken endüstrinin toplam gelirinde en büyük pay Amerika pazarına ait. Zira Kuzey ve Güney Amerika toplamda tüm dünyadaki satışların %39.3'ünü karşılarken, APAC olarak bilinen Asya-Pasifik bölgesi %33.8'ini, Avrupa %27.4'ünü ve Japonya pazarı da %21.6'sını oluşturdu. Çip satışlarındaki artışın bu yılda artarak devam etmesi bekleniyor.