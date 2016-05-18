Yemeklerden 30 kalori düşüren tabak üretildi

Tayland'ın güneydoğu Asya'daki ikinci en yüksek obezite oranına sahip ülke olmasının en büyük nedeni şüphesiz ki yağlı yemeklerin çoğunlukta olduğu lezzetli mutfağı. Tayland'daki insanların yedikleri yiyecekleri değiştirmesi pek mümkün görünmediğinden Tayland Sağlığı Tanıtım Vakfı ve BBDO Bangkok onların tükettikleri kalori miktarını azaltmak için bir mücadele verdi ve böylece "AbsorbPlate" doğmuş oldu.

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Tabak tasarımı sünger yüzeyinden esinlenerek oluşturulmuş durumda. Üzerinde yüzlerce küçük delik var ve bu da insanların yağdan olabildiğince uzak şekilde beslenmelerini sağlıyor. Çünkü bu delikler yemeklerdeki yağın alt tarafa süzülüp emilmesine izin veriyor. Yayınlanan tanıtım videosunda AbsorbPlate'in yaklaşık 7 ml yağı ya da ortalama 30 kaloriyi emdiği iddia ediliyor. Aşağıda yer alan video aracılığıyla ürün için hazırlanan reklam filmini izleyebilirsiniz.

http://www.businessinsider.com/bbdo-asorbplate-2016-5