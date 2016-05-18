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Yemeklerden 30 kalori düşüren tabak üretildi

En yüksek obezite oranına sahip ülkelerden biri olan Tayland'da yaşayan insanların yeme alışkanlıklarını değiştirmek pek mümkün olmadığından farklı çözümlere odaklanılmış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Onur Seven
Haber Editörü
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Tayland'ın güneydoğu Asya'daki ikinci en yüksek obezite oranına sahip ülke olmasının en büyük nedeni şüphesiz ki yağlı yemeklerin çoğunlukta olduğu lezzetli mutfağı. Tayland'daki insanların yedikleri yiyecekleri değiştirmesi pek mümkün görünmediğinden Tayland Sağlığı Tanıtım Vakfı ve BBDO Bangkok onların tükettikleri kalori miktarını azaltmak için bir mücadele verdi ve böylece "AbsorbPlate" doğmuş oldu.
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Tabak tasarımı sünger yüzeyinden esinlenerek oluşturulmuş durumda. Üzerinde yüzlerce küçük delik var ve bu da insanların yağdan olabildiğince uzak şekilde beslenmelerini sağlıyor. Çünkü bu delikler yemeklerdeki yağın alt tarafa süzülüp emilmesine izin veriyor. Yayınlanan tanıtım videosunda AbsorbPlate'in yaklaşık 7 ml yağı ya da ortalama 30 kaloriyi emdiği iddia ediliyor. Aşağıda yer alan video aracılığıyla ürün için hazırlanan reklam filmini izleyebilirsiniz.

http://www.businessinsider.com/bbdo-asorbplate-2016-5 Yorum Yaz
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LastShip 3 yıl en beğenilen
ters pskoloji mantigiyla tabak zaten kaloriyi cekiyo diyip bi kepce daha fazla yicekler..
Patlar bu patlar
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game07 3 yıl
Biz de kızartmaların altına peçete koyuyoruz çok da yeni bir fikir değil
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Tugrul_512bit 3 yıl
EEE? Ben tereyağını mantının üstüne koyuyordum. Şimdi altına mı koymam gerekecek?
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PuSaT28 3 yıl
Alayına karnım tok. Bundan yıllar önce , köyde doğal beslenirdim. Benim yediğimi yiyecek adam yoktu. Kilom 70-79 arası oynardı. Ne zamanki köyden şehre indim,ne zamanki fastfood denilen illete bulaştım,obez oldum çıktım. Şuan 110 kg çekiyorum.

Tabi,köy de topladığım çayın ve fındığın hesabı yoktu. Bizimki biter,yevmiyeye giderdim. Pişmiş soğan sevmediğimden kendi yemeğimi kendim götürürdüm. O kadar ki boğazıma düşkündüm.
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A.F.Y.D 3 yıl
bence de iyi taktik, yağları çektiği için mantıklı, ABD'de de kullanılmalı
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neutumn 3 yıl
Tercih meselesi o tabağı kullanmak, diyet de bir tercih olduğuna göre kendimizi kandırmış oluruz.
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Guest-005109EE3 3 yıl
düşman yağ değil şeker
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Efsue 3 yıl
tayland'da palm yagi kullanimi yaygin, bizim ülkemizde findik, ceviz, aycicek, zeytin ve hayvansal yaglar kullaniliyor palm yagi cok agir bir yag tipki pamuk yagi gibi, diger yaglarda kullanimi bu yuzden israf olur, sonucta yaglar temel besin cesitlerinden en onemlileri
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trolenyum 3 yıl
az zıkkımlanın derler adama
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TTNC Space 3 yıl
gereksiz bir icat
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dumprep 3 yıl
30 kalori için değmiş mi o zahmete? Diyet bisküvi gibi olmuş, insanların kendini kandırması için bire bir.
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Kartal Göz 3 yıl
Başlığı görünce çok ekstrem, yüksek teknoloji ürünü bekliyordum. Abartı-gereksiz bir haber-olay.
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BekirTemel 3 yıl
tebrikler.

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Tastarakay 3 yıl
tencereden yiyenler ne yapacak?
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Uberior 3 yıl
Sorun aslında yağda değil. Hazır yiyeceklerden bolca aldığımız şekerde.
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Umutcan 3 yıl Uberior
Aynen hocam aslında çoğu kişi bunu gözardı ediyor. Kilo alıp verememenin sebebi insülin direnci ve şeker metabolizmasının bozulmasıdır temelde. Ki sağlıklı beslenilmezse ileride bu bozulma diyabete çevirir. Şekeri kesmek yağı azaltmaktan çok çok daha etkili tabi yağı da beraberinde azaltmak iyidir.
Karaciğerde şekere dönüşen nişastalı yiyecekler de azaltılmalı. Bunlar yapılınca vücut çok süratli kilo veriyor denendi onaylandı.
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genc34 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Master_Evil 3 yıl
bence de iyi düşünülmüş
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absorbplate, kalori ve
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