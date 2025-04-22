Çok sayıda Çinli şirket insansı robotlarda seri üretime başlıyor

Çin, insansılarda seri üretime geçiyor
Seri üretim hamlesine hazırlanan şirketler arasında dikkat çeken isimler yer alıyor: Unitree Robotics, AgiBot, Galbot, Engine AI ve Leju Robotics. Bu firmalar, robotikteki ilerlemeyi yalnızca teknik başarılarla sınırlı tutmuyor; aynı zamanda Çin’in teknoloji alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefleriyle de örtüşen bir strateji izliyor.
Raporda dikkat çeken bir başka detay ise Tesla CEO’su Elon Musk’ın Optimus adlı insansı robotunu binlerce adet üretme hedefi. Ancak ABD merkezli üreticilerin birçok temel bileşen için halen Çinli tedarikçilere bağımlı olması, potansiyel gümrük tarifesi krizlerine açık bir yapı oluşturuyor. Bu durum, Çinli şirketlere rekabette avantaj sağlıyor.
Zorluklar aşılmadı
Her ne kadar üretim tarafında heyecan verici gelişmeler yaşansa da, teknik alandaki bazı zorluklar halen çözüm bekliyor. Geçtiğimiz hafta Pekin’de düzenlenen yarı maraton buna çarpıcı bir örnek sundu. 21.1 kilometrelik yarışta insansı robotlar da yer aldı. Ancak 20 robotun sadece 6’sı parkuru tamamlayabildi.
Beijing Humanoid Robot Innovation Centre tarafından geliştirilen “Tiangong Ultra”, yarışı başarıyla tamamlayarak robotlarda birinci olmuştu. Öte yandan yaklaşık 2 saat 40 dakikada yarışı bitiren robotun bataryası yarış boyunca üç kez elle değiştirildi ve insan yarışmacılardan fark yedi. Şirketin CTO’su Tang Jian’a göre, batarya kapasitesini artırmak robotun hem ağırlığını hem de yürüyüş dengesini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla batarya, verimlilik ve hareketlilik konularında halen çok büyük bir gelişim alanı olduğu açık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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