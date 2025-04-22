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    Çok sayıda Çinli şirket insansı robotlarda seri üretime başlıyor

    Aralarında Unitree Robotics, AgiBot, Galbot, Engine AI ve Leju Robotics’in de bulunduğu Çinli robotik şirketleri, bu yıl itibariyle seri üretime geçiyor. 2025 yılında 1.000'den fazla ünite üretilecek.

    Çok sayıda Çinli şirket insansı robotlarda seri üretime başlıyor Tam Boyutta Gör
    Çin, yapay zeka odaklı teknolojik dönüşümünde önemli bir eşiği daha aşıyor. Ülkenin insansı robot üreticileri, 2025 itibarıyla seri üretime geçerek sektörde yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Piyasa araştırma şirketi TrendForce’un yeni raporuna göre, Çin’deki 11 insansı robot üreticisinden 6’sı bu yıl 1.000'in üzerinde robot üretmeyi planlıyor. Bu adım, ülkenin toplam insansı robot üretim değerini yaklaşık 4,5 milyar yuan’a (616 milyon dolar) çıkaracak.

    Çin, insansılarda seri üretime geçiyor

    Seri üretim hamlesine hazırlanan şirketler arasında dikkat çeken isimler yer alıyor: Unitree Robotics, AgiBot, Galbot, Engine AI ve Leju Robotics. Bu firmalar, robotikteki ilerlemeyi yalnızca teknik başarılarla sınırlı tutmuyor; aynı zamanda Çin’in teknoloji alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefleriyle de örtüşen bir strateji izliyor.

    Raporda dikkat çeken bir başka detay ise Tesla CEO’su Elon Musk’ın Optimus adlı insansı robotunu binlerce adet üretme hedefi. Ancak ABD merkezli üreticilerin birçok temel bileşen için halen Çinli tedarikçilere bağımlı olması, potansiyel gümrük tarifesi krizlerine açık bir yapı oluşturuyor. Bu durum, Çinli şirketlere rekabette avantaj sağlıyor.

    Zorluklar aşılmadı

    Her ne kadar üretim tarafında heyecan verici gelişmeler yaşansa da, teknik alandaki bazı zorluklar halen çözüm bekliyor. Geçtiğimiz hafta Pekin’de düzenlenen yarı maraton buna çarpıcı bir örnek sundu. 21.1 kilometrelik yarışta insansı robotlar da yer aldı. Ancak 20 robotun sadece 6’sı parkuru tamamlayabildi.

    Beijing Humanoid Robot Innovation Centre tarafından geliştirilen “Tiangong Ultra”, yarışı başarıyla tamamlayarak robotlarda birinci olmuştu. Öte yandan yaklaşık 2 saat 40 dakikada yarışı bitiren robotun bataryası yarış boyunca üç kez elle değiştirildi ve insan yarışmacılardan fark yedi.  Şirketin CTO’su Tang Jian’a göre, batarya kapasitesini artırmak robotun hem ağırlığını hem de yürüyüş dengesini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla batarya, verimlilik ve hareketlilik konularında halen çok büyük bir gelişim alanı olduğu açık.

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    gladiator08 2 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 13 saat önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 13 saat önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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