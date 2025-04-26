Japonya'da, halka şeklinde dünyanın en büyük ahşap yapısı inşa edildi

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Tam Boyutta Gör Japonya'da dünyanın en büyük ahşap yapısı tamamlandı. Grand Ring olarak adlandırılan halka şeklindeki yapı, 2 km çevre uzunluğuyla Guinnes Dünya Rekorları tarafından resmi olarak dünyanın en büyük ahşap yapısı olarak tescil edildi.

Geleneksel Japon inşaat tekniğiyle inşa edildi

Grand Ring, şu anda Japonya'da devam eden Osaka 2025 Expo etkinliği için inşa edildi. Sou Fujimoto Architects tarafından tasarlanan yapı, hem modern teknikler hem de çivi veya vida kullanmadan ahşabı birbirine bağlamak için kullanılan geleneksel bir Japon yöntemi olan "Nuki" eklemleri kullanılarak inşa edildi.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör 2 km çevre uzunluğuna, 30 m genişliğe ve yaklaşık 675 m çapa sahip olan yapı, Expo alanını çevreliyor. Aynı zamanda 12 m yükseklikte "Sky Walk" isimli bir yürüyüş yolunu barındırıyor. Bu yol boyunca çok sayıda çiçekle süslenmiş alanlar bulunuyor ve ziyaretçilere fuar alanı ile çevredeki manzarayı izleyerek yürüyüş yapma imkânı sunuyor. Yapının alt kısmı, Expo alanında ziyaretçi trafiğinin ana güzergahını oluşturarak ziyaretçileri rüzgar, yağmur ve güneşten koruyor.

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Grand Ring başlangıçta etkinlik 13 Ekim'de sona erdiğinde kolayca sökülmek üzere tasarlanmıştı, ancak Japon yetkililer yapının kalıcı olarak yerinde bırakılmasını değerlendiriyor. Bu doğrultuda, yapının Expo sonrası ne amaçla kullanılabileceğine dair yerel halktan fikir toplanıyor.

Büyük ölçekli ahşap inşaat son yıllarda gerçekten hız kazanıyor. Son zamanlardaki diğer önemli örnekler arasında Portland'da 9 dönüm çatıya sahip olan bir havaalanı ve Milwaukee'deki dünyanın en yüksek ahşap gökdeleni yer alıyor.

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Japonya'da, dünyanın en büyük ahşap yapısı inşa edildi