Japonya'da, halka şeklinde dünyanın en büyük ahşap yapısı inşa edildi

Geleneksel Japon inşaat tekniğiyle inşa edildi
Grand Ring, şu anda Japonya'da devam eden Osaka 2025 Expo etkinliği için inşa edildi. Sou Fujimoto Architects tarafından tasarlanan yapı, hem modern teknikler hem de çivi veya vida kullanmadan ahşabı birbirine bağlamak için kullanılan geleneksel bir Japon yöntemi olan "Nuki" eklemleri kullanılarak inşa edildi.
Grand Ring başlangıçta etkinlik 13 Ekim'de sona erdiğinde kolayca sökülmek üzere tasarlanmıştı, ancak Japon yetkililer yapının kalıcı olarak yerinde bırakılmasını değerlendiriyor. Bu doğrultuda, yapının Expo sonrası ne amaçla kullanılabileceğine dair yerel halktan fikir toplanıyor.
Büyük ölçekli ahşap inşaat son yıllarda gerçekten hız kazanıyor. Son zamanlardaki diğer önemli örnekler arasında Portland'da 9 dönüm çatıya sahip olan bir havaalanı ve Milwaukee'deki dünyanın en yüksek ahşap gökdeleni yer alıyor.Kaynakça https://www.expo2025.or.jp/en/expo-map-index/main-facilities/grandring/ https://newatlas.com/architecture/grand-ring-osaka-expo-2025/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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