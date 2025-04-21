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    Yıldırımla mücadele eden dünyanın ilk dron sistemi

    NTT, dünyanın ilk yıldırım yönlendiren dron sistemini geliştirdiğini duyurdu. Yeni teknoloji, şehirleri ve kritik altyapıları yıldırım tehlikesine karşı korumayı hedefliyor.

    Yıldırımla mücadele eden dünyanın ilk dron sistemi Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), yıldırım tehlikesine karşı geliştirilen dünyanın ilk insansız hava aracı (İHA) tabanlı yönlendirme ve tetikleme sistemini tanıttı. Yapılan açıklamaya göre bu çığır açıcı teknoloji, yıldırımı önlemek yerine onu güvenli bir şekilde yönlendirmeyi ve altyapılardan uzaklaştırmayı hedefliyor. NTT'nin geliştirdiği bu sistem, yapılan başarılı saha testlerinin ardından şehir merkezlerinde ve kritik altyapılarda koruyucu bir ağ olarak konuşlandırılabilir.

    Her yıl büyük zararlara neden oluyor

    NTT’nin paylaştığı verilere göre Japonya’da yıldırım kaynaklı hasarın yıllık maliyeti 100 ila 200 milyar Yen arasında değişiyor; bu da yaklaşık 1.4 milyar dolara denk geliyor. Üstelik yalnızca maddi kayıplar değil, yıldırım çarpması sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar da önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Geleneksel paratonerlerin yetersiz kapsama alanı ve bazı yapılara monte edilmesinin zorluğu (örneğin rüzgar türbinleri) bu yeni sistemin geliştirilmesine önayak olduğu belirtiliyor.

    NTT’nin gerçekleştirdiği deneysel sistem, yerden yapılan elektriksel alan gözlemleriyle yıldırım riski olan bölgeleri tespit ediyor. Bu bölgelerde risk artışı gözlendiğinde ise özel olarak tasarlanmış bir dron havalanıyor. 13 Aralık 2024’te gerçekleştirilen test uçuşunda, yere bağlı bir kabloya sahip olan dron 300 metre yüksekliğe çıkarak yıldırımı “çekmeyi” başardı.

    Hedef, enerjiyi depolamak

    Yıldırımla mücadele eden dünyanın ilk dron sistemi Tam Boyutta Gör
    NTT, bu uçuşta devasa bir elektriksel boşalmanın gözlemlendiğini ve yıldırımın doğrudan drona çarptığını belirtti. İlginç olan, yıldırıma rağmen dronun uçmaya devam edebilmesi oldu. Bu, dronun özel bir kafesle korunması sayesinde mümkün hale geldi. Şirket, test öncesinde dronların 150.000 Amper’e kadar elektriksel boşalmalara dayanıklı olduğunu laboratuvar ortamında test etmişti.

    NTT, bu teknolojiyi sadece yıldırımı yönlendirmekle sınırlı tutmak istemiyor. Önümüzdeki dönemde yıldırımın nerede çarpacağını daha isabetli tahmin edebilmek için çalışmalar yürütülecek. Ayrıca, yönlendirilen yıldırım enerjisinin güvenli bir şekilde depolanması için de araştırmalar başlatılması planlanıyor.

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