Yıldırımla mücadele eden dünyanın ilk dron sistemi

Her yıl büyük zararlara neden oluyor
NTT’nin paylaştığı verilere göre Japonya’da yıldırım kaynaklı hasarın yıllık maliyeti 100 ila 200 milyar Yen arasında değişiyor; bu da yaklaşık 1.4 milyar dolara denk geliyor. Üstelik yalnızca maddi kayıplar değil, yıldırım çarpması sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar da önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Geleneksel paratonerlerin yetersiz kapsama alanı ve bazı yapılara monte edilmesinin zorluğu (örneğin rüzgar türbinleri) bu yeni sistemin geliştirilmesine önayak olduğu belirtiliyor.
NTT’nin gerçekleştirdiği deneysel sistem, yerden yapılan elektriksel alan gözlemleriyle yıldırım riski olan bölgeleri tespit ediyor. Bu bölgelerde risk artışı gözlendiğinde ise özel olarak tasarlanmış bir dron havalanıyor. 13 Aralık 2024’te gerçekleştirilen test uçuşunda, yere bağlı bir kabloya sahip olan dron 300 metre yüksekliğe çıkarak yıldırımı “çekmeyi” başardı.
Hedef, enerjiyi depolamak
NTT, bu teknolojiyi sadece yıldırımı yönlendirmekle sınırlı tutmak istemiyor. Önümüzdeki dönemde yıldırımın nerede çarpacağını daha isabetli tahmin edebilmek için çalışmalar yürütülecek. Ayrıca, yönlendirilen yıldırım enerjisinin güvenli bir şekilde depolanması için de araştırmalar başlatılması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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