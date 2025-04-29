Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bilim kurgu değil, gerçek: Ay’da levrek yetiştirilecek

    Uzayda domates, marul ve patates gibi sebzeler artık rahatça yetiştirilebilir. Ve şimdi, yeni bir proje ile Ay’da levreklerin olduğu bir balık çiftliğinin kurulması gündeme taşınıyor.

    Bilim kurgu değil, gerçek: Ay’da levrek yetiştirilecek Tam Boyutta Gör
    Artık uzayda domates, marul ve patates gibi sebzeler yetiştirilebiliyor. Ancak görülebileceği üzere astronotların menüsü çok da zengin değil. Bu durum, Fransa’da yürütülen "Lunar Hatch" isimli proje ile değişebilir. Çalışma kapsamında Ay’da sürdürülebilir bir balık çiftliği kurmak ve burada levrek balığının yetiştirilmesi hedefleniyor.

    Fransa Ulusal Okyanus Araştırma Enstitüsü’nden deniz biyoloğu Dr. Cyrille Przybyla’nın öncülüğünde yürütülen proje, ilk etapta levrek yumurtalarını uzaya göndererek bu canlıların mikro yerçekiminde nasıl geliştiğini gözlemlemeyi amaçlıyor. Nihai hedef ise bu balıkların Ay’da düzenli bir besin kaynağı olarak yetiştirilebilmesi.

    Dr. Przybyla, balığın astronotlar için ideal bir protein kaynağı olduğunu belirtiyor. Zira balık, sindirimi en kolay hayvansal proteinlerden birisi. Ayrıca omega-3 yağ asitleri ve B vitaminleri açısından da oldukça zengin. Bunlar uzun süreli uzay görevlerinde kas kaybını önlemek için hayati öneme sahip.

    Kurgunun gerçek olduğu bir dönem

    Projenin ilk aşaması oldukça iddialı: Levrek yumurtaları, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilecek ve burada gelişimleri gözlemlenecek. Başarılı olunursa sonraki adım Ay’a taşınmak. İlk etapta yalnızca gözlem yapılacak; balıklar dondurularak geri getirilecek. Ancak uzun vadeli hedef, Ay yüzeyinde kurulacak bir üs bünyesinde balıkların düzenli olarak yetiştirilmesi.

    Bu fikir, aslında yeni değil. 1973’te Apollo görevlerinden birinde minik mummichog balıkları uzaya gönderilmişti. Daha sonra lepistes, Japon pirinç balığı ve zebra balığı gibi türler de bilimsel deneylerde kullanıldı. Ancak Lunar Hatch, balıkların ilk kez düzenli bir gıda kaynağı olarak değerlendirilmesini hedefleyen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

    Kapalı döngü gıda sistemi

    Bilim kurgu değil, gerçek: Ay’da levrek yetiştirilecek Tam Boyutta Gör
    Lunar Hatch’in en dikkat çekici yönlerinden biri, atıksız bir “kapalı döngü gıda zinciri” planlaması. Proje kapsamında Ay’ın kutup bölgelerindeki kraterlerde bulunan buzlar eritilerek su elde edilecek. Bu suda yetişen balıkların atıkları, mikroalg üretiminde kullanılacak. Mikroalglerle beslenen planktonlar ve yumuşakçalar, besin zincirinin diğer halkalarını oluşturacak. Balık dışkısı ise karides ve solucanlar tarafından işlenecek ve bu organizmalar yeniden balıklar için yem olacak.

    Przybyla, bu sistemin en az dört ay boyunca dış müdahale olmaksızın sürdürülebilir olması gerektiğini belirtiyor. Hesaplamalara göre, 16 haftalık bir görevde yedi astronota haftada iki porsiyon balık sağlamak için yaklaşık 200 levrek yeterli olacak. Eğer insanlık Ay’da kalıcı bir üs kurmayı veya Mars’a gitmeyi hedefliyorsa yerinde gıda üretimi en az enerji üretimi kadar hayati bir konu. Przybyla, halihazırda yüzeyde yapılabilecek tüm simülasyonların yapıldığını ve başarı gösterildiğini söylüyor. Levrek yumurtalarının roket fırlatmaları ve uzay yolculuğu koşullarında dayanıklı olduğu da gösterildi.

    Przybyla ve ekibi şimdi değerli kargolarını yörüngeye göndermek için bir fırsat bekliyor. Kesin bir zaman hedefi bu nedenle bulunmuyor ancak umutlar projenin yakın gelecekte fırlatılacağı gönünde.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Profil resmi
    gun 3 gün önce

    Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    poco x3 pro şarj olmuyor lise mezuniyet belgesi e-devlet görünmüyor cepinfo nedir nasıl iptal edilir egea 1.4 yakıt tüketimi dark souls 3 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Fe
    Samsung Galaxy S24 Fe
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum