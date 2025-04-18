Katlanabilir ilk e-kitap okuyucu tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar uzunca bir süredir piyasada yer alıyor. Ancak katlanabilir e-ink ekranlı e-kitap okuyucular bugüne kadar piyasada yer almadı. Çinli Readmo, MooInk V isimli cihazıyla e-ink ekranlı katlanabilir ilk e-kitap okuyucuyu tanıttı.

MooInk V özellikleri

Şirket, 200.000'den fazla bükülmeye dayanabilen bir elektronik kağıt ekran geliştirmek için E Ink ile 9 yıl boyunca çalıştığını söylüyor. MooInk V, E Ink tarafından geliştirilen 8 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekranla geliyor. Gallery 3 teknolojisine sahip ekran, katlanabilir olmasının yanında, 300 ppi çözünürlükte 50.000'den fazla ton üretebilen renkli mürekkep kapsülleriyle de fark yaratıyor. Bu sayede, renk filtresiyle sadece 4096 ton renk gösterebilen Kindle Colorsoft'un oldukça önüne geçiyor.

Tam Boyutta Gör E Ink geçmişte katlanabilir e-okuyucu prototipleri göstermiş olsa da, ekran teknolojisi OLED panellerden çok daha kalın olduğu için, güvenilir bir menteşe ve günlük kullanımın zorluklarına dayanabilecek bir ekran tasarlamayı zorlaştırıyor. MooInk V'ye kadar katlanabilir bir e-kitap okuyucu geliştirilememesinin en büyük sebebinin bu olduğu belirtiliyor.

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Hafif ve güçlü alüminyum-magnezyum alaşımından yapılmış bir gövdeye sahip olan MooInk V, 225 gram ağırlığıyla oldukça taşınabilir bir yapıda. Readmo, cihazın boyutlarını belirtmese de, normal bir kitaptan küçük olduğu ve kolaylıkla cebe sığabildiğini söylüyor.

Readmo, MooInk V'nin fiyatını ve çıkış tarihini ise henüz açıklamadı.

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