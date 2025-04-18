Katlanabilir ilk e-kitap okuyucu tanıtıldı

MooInk V özellikleri
Şirket, 200.000'den fazla bükülmeye dayanabilen bir elektronik kağıt ekran geliştirmek için E Ink ile 9 yıl boyunca çalıştığını söylüyor. MooInk V, E Ink tarafından geliştirilen 8 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekranla geliyor. Gallery 3 teknolojisine sahip ekran, katlanabilir olmasının yanında, 300 ppi çözünürlükte 50.000'den fazla ton üretebilen renkli mürekkep kapsülleriyle de fark yaratıyor. Bu sayede, renk filtresiyle sadece 4096 ton renk gösterebilen Kindle Colorsoft'un oldukça önüne geçiyor.
Hafif ve güçlü alüminyum-magnezyum alaşımından yapılmış bir gövdeye sahip olan MooInk V, 225 gram ağırlığıyla oldukça taşınabilir bir yapıda. Readmo, cihazın boyutlarını belirtmese de, normal bir kitaptan küçük olduğu ve kolaylıkla cebe sığabildiğini söylüyor.
Readmo, MooInk V'nin fiyatını ve çıkış tarihini ise henüz açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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