Robotlar ve insanlar ilk kez aynı maratonda koştu: İnsanlar robotlara fark attı

Yarışa 20'den fazla iki ayaklı robot katıldı. Aralarında üniversite ekiplerinin ve teknoloji şirketlerinin geliştirdiği modellerin bulunduğu robotlar, 21 kilometrelik parkuru tamamlamak için ter döktü—ya da daha doğru bir ifadeyle, batarya tüketti.
Yarı maraton, Çin’in insansı robot teknolojisinde ABD ile arasındaki farkı kapatma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ülkede son dönemde bisiklet süren, kung-fu yapan ve akrobatik hareketler yapabilen robot videoları sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Bu yarış ise bu teknolojilerin uzun soluklu fiziksel performansını test etmek için sahaya inmiş bir vitrin gibiydi.
Yarışın robot galibi: Tiangong Ultra
Her ne kadar robotlar “koşuyor” olsa da, pek çoğu parkur boyunca yardım aldı. Bir kısmı yanında koşan görevlilerle desteklenirken, bazıları düşmeleri engellemek için fiziksel güvenlik önlemleriyle yürütüldü. Hatta bazı robotlar uzaktan kumandayla yönlendirildi. Robotlara izin verilen batarya değişimi ve yedek robot kullanımı gibi esneklikler bile, teknolojinin hala insan dayanıklılığına yetişemediğini ortaya koyuyor.
Etkileyici bir başarı
Esasında insan vücudu bu anlamda oldukça eşsiz ve aslında robotların 21 kilometreyi koşarak tamamlaması bile muazzam. İnsan, koşu konusunda gezegendeki en hızlı canlı değil ancak bunu uzun bir süre devam ettirebilen ve inanılmaz bir dayanıklılık gösteren bir tür. Robotlar fark yemiş de olsa parkuru tamamlayanlara haklarını teslim etmek gerekiyor.
Öte yandan Çin, 2023 yılında yayınladığı bir politika belgesinde insansı robotları “teknolojik rekabetin yeni cephesi” olarak tanımlamıştı. Hedef ise 2025 itibarıyla seri üretim ve çekirdek bileşenlerde güvenli tedarik zincirleri kurmak. Bu yarış, bu hedef doğrultusunda bir kilometre taşı olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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