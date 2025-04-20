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    Robotlar ve insanlar ilk kez aynı maratonda koştu: İnsanlar robotlara fark attı

    Çin’de robotlar için dünyanın ilk yarı maratonu olarak adlandırılan bir yarış düzenledi ve iki ayaklı robotların insanlarla birlikte koşmasına izin verildi. Nihayetinde insanlar robotlara fark attı.

    Robotlar ve insanlar aynı maratonda koştu: İnsanlar fark attı Tam Boyutta Gör
    Çin, kısa bir süre önce dünyanın ilk insansı robot yarı maratonuna ev sahipliği yaparak sıra dışı bir yarışa sahne oldu. İnsanlar ve iki ayaklı insansı robotların katıldığı yarış daha önceden duyurulmuş ve onlarca robotun katılacağı açıklanmıştı. Gerçekleştirilen maratonun galibi ise beklendiği gibi insan oldu. İnsan yarışmacılar, robotlara oldukça büyük farklar attı.

    Yarışa 20'den fazla iki ayaklı robot katıldı. Aralarında üniversite ekiplerinin ve teknoloji şirketlerinin geliştirdiği modellerin bulunduğu robotlar, 21 kilometrelik parkuru tamamlamak için ter döktü—ya da daha doğru bir ifadeyle, batarya tüketti.

    Yarı maraton, Çin’in insansı robot teknolojisinde ABD ile arasındaki farkı kapatma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ülkede son dönemde bisiklet süren, kung-fu yapan ve akrobatik hareketler yapabilen robot videoları sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Bu yarış ise bu teknolojilerin uzun soluklu fiziksel performansını test etmek için sahaya inmiş bir vitrin gibiydi.

    Yarışın robot galibi: Tiangong Ultra

    Robotlar ve insanlar aynı maratonda koştu: İnsanlar fark attı Tam Boyutta Gör
    Beijing Humanoid Robot Innovation Center tarafından geliştirilen 1.8 metre boyundaki “Tiangong Ultra” adlı robot, robotlar arasında parkuru ilk tamamlayan model oldu. Yarışı 2 saat 40 dakikada bitiren Tiangong Ultra, batarya değişimlerini yalnızca üç kez yaparak istikrarlı bir performans sergiledi. Ancak bu süre, insan kategorisinde yarışı kazanan koşucunun 1 saat 2 dakikalık derecesinin oldukça gerisinde kaldı. Dünya rekoru ise halen Ugandalı atlet Jacob Kiplimo’ya ait: 56 dakika 42 saniye.

    Her ne kadar robotlar “koşuyor” olsa da, pek çoğu parkur boyunca yardım aldı. Bir kısmı yanında koşan görevlilerle desteklenirken, bazıları düşmeleri engellemek için fiziksel güvenlik önlemleriyle yürütüldü. Hatta bazı robotlar uzaktan kumandayla yönlendirildi. Robotlara izin verilen batarya değişimi ve yedek robot kullanımı gibi esneklikler bile, teknolojinin hala insan dayanıklılığına yetişemediğini ortaya koyuyor. 

    Etkileyici bir başarı

    Esasında insan vücudu bu anlamda oldukça eşsiz ve aslında robotların 21 kilometreyi koşarak tamamlaması bile muazzam. İnsan, koşu konusunda gezegendeki en hızlı canlı değil ancak bunu uzun bir süre devam ettirebilen ve inanılmaz bir dayanıklılık gösteren bir tür. Robotlar fark yemiş de olsa parkuru tamamlayanlara haklarını teslim etmek gerekiyor.

    Öte yandan Çin, 2023 yılında yayınladığı bir politika belgesinde insansı robotları “teknolojik rekabetin yeni cephesi” olarak tanımlamıştı. Hedef ise 2025 itibarıyla seri üretim ve çekirdek bileşenlerde güvenli tedarik zincirleri kurmak. Bu yarış, bu hedef doğrultusunda bir kilometre taşı olarak görülüyor.

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