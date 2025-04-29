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    Avrupa'yı felç eden elektrik kesintisinin tam olarak çözülmesi bir haftayı bulabilir

    İspanya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde hayatı durma noktasına getiren dev elektrik kesintisinin tamamen çözülmesi bir haftayı bulabilir. Neyin sebep olduğu konusunda farklı teoriler var.

    Avrupa elektrik kesintisi Tam Boyutta Gör
    Dün İspanya'da başlayıp Portekiz'e sıçrayan ve Fransa, İtalya gibi ülkelerin belli bölümlerinde de etkisini hissettiren dev elektrik kesintisi, Avrupa'yı adeta felç etti. Para transferinden uçak seferlerine kadar pek çok şey elektrik kesintisi yüzünden tamamen dururken, özellikle İspanya ve Portekiz'de endişe verici bir tablo ortaya çıktı. Nitekim İspanya ülkenin belli bölgelerinde acil durum ilan etti.

    İspanya ve Portekiz elektrik şebekesindeki bu sorunu çözmek için hemen harekete geçti ve bu sabah itibarıyla pek çok bölgeye yeniden elektrik verilmeye başlandı. Independent'ın aktardığı bilgilere göre şu anda İspanya'nın yüzde 92'sine elektrik veriliyor. Aynı şekilde Portekiz de 89 bölgeden 85'ine yeniden elektrik vermeyi başardı. Ancak geri kalan bölgelerde sorunun tam olarak çözülmesinin bir haftayı bulabilecceği söyleniyor.

    Avrupa'daki Elektrik Kesintisinin Sebebi Hâlâ Tam Olarak Anlaşılamadı

    Daha da endişe verici olanı bu dev kesintinin sebebinin hâlâ tam olarak anlaşılamamış olması. Konuya dair farklı teoriler olsa da Avrupa'da hayatı felç eden bu dev kesintiye tam olarak neyin sebep olduğu hâlâ anlaşılabilmiş değil.

    Portekiz'de elektrik şebekesini idare eden REN'in yaptığı açıklamada, İspanya'daki sıcaklık değişikliklerine bağlı olarak ortaya çıkan "tetiklenmiş atmosferik titreşimin" bu kesintiyi tetiklediği belirtiliyor: "“İspanya'nın iç kesimlerindeki aşırı sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan atmosferik titreşimler, çok yüksek gerilim hatlarında (400 kV) anormal salınımlara sebep oldu. Bu salınımlar elektrik sistemleri arasında senkronizasyon arızalarına yol açarak, birbirine bağlı Avrupa şebekesinde art arda bozulmalara neden oldu.”

    Bu konuda hâlâ kesin bir yargıya varılmamış olması, farklı teorilerin de ortaya çıkmasına sebep oldu. Nitekim bu dev kesintinin bir siber saldırının sonucu olduğu yönündeki teoriler de hâlâ gündemde. Bu da endişe yaratıyor. Çünkü bu kesintiye neyin sebep olduğunun tam olarak anlaşılamamış olması, tekrarlayıp tekrarlamayacağına dair de soru işaretleri yaratıyor.

    REN, elektrik akışını yeniden dengeleme ihtiyacı nedeniyle bu arızayı tam olarak düzeltmenin bir haftayı bulabileceğini söylüyor.

    Kaynakça https://www.euronews.com/my-europe/2025/04/29/spain-and-portugal-hit-by-sweeping-power-outage-here-is-what-we-know https://www.independent.co.uk/news/world/europe/spain-portugal-power-outage-cut-electricity-live-updates-b2740780.html
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