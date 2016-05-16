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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GPS'e güvendi otomobiliyle buz gibi mavi sulara gömüldü

Sisli ve fırtınalı bir Kanada gecesinde otomobilindeki GPS'e güvenerek yolculuk yapan 23 yaşındaki kadın bir anda kendini 30 metre derinliğindeki gölün içinde buldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
14,2b
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48
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Bazı insanların otomobillerindeki ya da diğer mobil cihazlardaki GPS'leri körü körüne takip ettikleri bir gerçek. Havanın kötü olduğu durumlarda ve pencereden dışarıyı pek göremediğiniz zamanlarda GPS'in size rehberlik etmesini beklersiniz. Ancak her ihtimale karşı yollara çok dikkatli bakmakta fayda var. Bunu 23 yaşındaki bir bayan sürücü, geride bıraktığımız Perşembe günü meşhur karanlık ve fırtınalı bir Kanada gecesinde acı bir tecrübeyle öğrendi.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model S'in Model 3'e dönüşümünü izleyin"
Toronto Sun raporlarına göre sise yakalanan sürücü yabancısı olduğu Ontario'nun Tobermory bölgesinde sağa dönüş yapacakken sapağı kaçırdı. Bunun yerine yola devam ederken bir anda otomobiliyle birlikte Georgian Bay'in 30 metre derinliğindeki mavi sularına gömüldü. Neyse ki talihsiz kadın otomobilin elektrikleri kesilmeden önce camı indirmeyi başardı ve 4 derece soğukluktaki suda kıyıya yüzerek canını kurtarabildi. Ancak kırmızı renkli Toyota Yaris kendisi kadar şanslı değildi.
Polis raporları kazaya kesinlikle alkolün neden olmadığını ve kadının olayı yara almadan atlattığını belirtiyor. GPS ve navigasyon kullanımının neredeyse gelenek haline dönüşmesinden bu yana sürücüler birçok olaya dahil olmuş durumdalar. Bazı vakalar trajikomik olurken kimileri ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. İsmi açıklanmayan kadın hava koşulları nasıl olursa olsun GPS'in kendisini güvenli bir şekilde istediği noktaya ulaştıracağını düşünmüş olabilir. Ancak özellikle havanın elverişsiz olduğu durumlarda ve yol yapım çalışmalarının olduğu bölgelerde, navigasyona kayıtsız şartsız güvenmeden önce son derece dikkatli olmak gerekiyor.

http://www.torontosun.com/2016/05/13/woman-follows-gps-ends-up-in-ontario-lake Yorum Yaz
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl en beğenilen
Bence kadına dayanamayan araç bilerek atladı


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streetwolf 3 yıl
Bayan şoför yoktur Allaha emanet giden araba vardır
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erol börek 3 yıl
Bağyan sürücü....
Kaçın!!!!



Kırmızı elmacılar linç etçek beni şindi
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muratkaya 3 yıl
Şoför navigasyon sayesinde aracına denizaltı özelliği kazandırmış diyerek toparlayalım :)
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ceo-tr 3 yıl muratkaya
muratkaya

***Leopard***

Facebook ta 2010 dan beri dolanan kolpa haberi diyorsunuz Hic bir yabanci kaynakta yok,sadece Turk sitelerinde var Onun yerine ben size ornek vereyim. Hemde sizin ornek verdiginiz kolpa gibi degil,gercek hadise Amerika da McDonalds ta ustune kahve dokulup eli yanan kadin tazminat almisti. Evet,aldi.Ama neden aldi? Yabancilar insanlar cok onem verdigi icin vs degil.Sadece yapmalari gereken,belirtmeleri gereken uyariyi(Hot Beverage uyarisi)yapmadiklari icin ve bunun sunduklari hizmette,kanunlarla belirtilmis(potential harmful material warnings)olan bir duzenlemeyi cignemelerinden ileri gelmektedir. Simdi navigasyona donelim. Butun navigasyon sistem ve cihazlarinda bunun sadece yardimci bir sistem oldugu ve kesinlikle buna guvenilmemesi(cok ilginc degil mi,cunku hata ihtimali her zaman mevcut)hem urun kilavuzlarinda hemde urunlerin disclaimer(hani herkesin cihazlari kurarken i agree deyip gectigi kisim)acikca belirtilir.Bu yuzden tazminat almasinin imkani yok. Camasir ipi hikayesi(ki gercek degil),gercek olsaydi bile ongorulen kullanimin disina cikan durumlarda firma yine sorumlu olmaz.Ha soyle deseydi,intihar ipleri;kesin olum garantisi deseydi iste o zaman tazminat soz konusu olurdu.Kaldi ki insan hayatina cok onem veren(bunu kastediyorsunuz)Turkiye disi ulkelerin bu durumda intihar ipi satisina da karsi cikmalari gerekir,oyle bir urun piyasaya surulemez.Gerci bu insan hayatina cok onem veren bati ulkeleri de cok garip bir sekilde herkese silah satisi yapmaktan da geri kalmiyorlar.Sonra gelsin school raidler Umarim ulkemizi hakir gorup(her ne kadar cok eksigimiz olsa da),sadece efsanelerde duydugunuz batiya inanmaktansa olaylara tarafsiz bakmayi ogrenirsiniz


Kolpa olan haber değil, sizsiniz :)

abcnews.go.com/...

İnsan sallamadan önce bir araştırır, bu ne gevşeklik :) bir de millet 'katılıyorum, çok doğru' diye yorum yapmış Allah akıl fikir versin :)

hocam yanlış anlamışsın arkadaşı sanırım. kolpa haber diye bu habere değil, çamaşır ipine tazminat falan olan habere kolpa demiş.
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DemirAtlı 3 yıl
o kafayla araba öğütücüsünede girer
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ceo-tr 3 yıl
OverClocK1ng
Jeopolhic mi onune bakmiyorlar acaba
Sisli ve fırtınalı kelimesi sana ne ifade ediyor bilmiyorum ama görüyor olsa düşmezdi diye ümit ediyorum...
Ama yine de belli olmaz. Zira bayan sürücü. Olmadık saçmalıklar beklenir. Belki bayan sürücüler bana kızacaklar ama bugün ana yolda motorla aşağıya doğru iniyorum. Karşı yoldan bir bayan sürücü, benim yoldan geçerek, benim sağıma gidecek. Yani benim geçmemi beklemesi ve sonra geçmesi gerekiyor. Aynen bekledi. Ben de bekliyor zaten diye, yol hakkı da benim diye gidiyorum. Tam önüne gelmeme 2-3 metre kala, tam ben geçerken yürümeye başladı. Gerizekalı desem, diyemiyorum. Anca Bayan Sürücü işte diyorum. Öyle bir salaklığı kimse yapmaz her halde...Resim de koyuyorum. Resimde beyaz motorlu olduğumu düşünün. Ama yolun öyle sağından değil, sağ şeridin ortasından gidiyorum. Karşı yoldan gelen siyah arabayı da bayan sürücü olarak düşünün ve sinyal vermiş benim sağıma gidecek ama durmuş bekliyor.Ben tam yerdeki yazıdaki cadde ismindeki B harfinin oraya gelince kadının önünden geçmeme 2-3 metre kala karşıya geçmeye kalktı. Kim bunlara ehliyet veriyor bilmiyorum valla...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

buna çok benzer bir olay benimde başıma geldi. bayan sürücüler, bayanlara öncelik olayını çok yanlış anlıyorlar.
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BekirTemel 3 yıl
başka ülkede yaşayamamcıla.....

pardon yanlış oldu.
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BayGlock 3 yıl
Arkadaşlar konu dışı olcak ama sormak istiyorum.Diyelim bizde arabamızla denize düştük.Camlar ne kadar sürede açılabilir.Birde ben hep emniyet kemeri takarım.Kemer düşürme tuşu sıkışır mı? :)
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Nf 3 yıl
haber alman arabaları lobisinin eseri olabilir; bu türden haberde araç markasının verildiğine pek şahit olmamıştım.
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extreme_oki 3 yıl
hem göl diyorsun hem 30 metre diyorsun araba görünüyor 2 metre de bari araba görünüyo şişirilmiş haber bu olsa gerek :D
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Nostromo- 3 yıl
Bu tip haberleri okudukça hala günümüzde faruk eczanesini sorarak bulanlara hak vermiyor değilim
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Huseyin-ZST 3 yıl
Anladığım kadarı ile sis varmış. Bu da marinanın tekne indirme rampasından denize girmiş. Yazık...

Yoğun siste yavaş kullanın gençler. Sonra sizin de sonunuz bak böyle olur.



Abla yavaş olsaymış ve algıları açık olsaymış, su içinde gittiğini, ve yokuş aşağı olduğunu, dolayısı ile git gide daha derine gideceğini anlar dururmuş. Ama yok...
beyin.dll bulunamadı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Aslında algı problemi olanları elemek için her yerde böyle tuzaklar olacak.

İlk başta çok kaza olur da, sonra insanlar algılarını geliştirmeyi öğrenir falan.
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redbul_540 3 yıl
Önceleri kadınların araba sürmekten anladığı sadece 20 metre önlerine kitlenmek olduğu düşünürdüm ama artık oda gitti..
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extinct 3 yıl
Var sayıma göre haber mi olur
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