GPS'e güvendi otomobiliyle buz gibi mavi sulara gömüldü

Bazı insanların otomobillerindeki ya da diğer mobil cihazlardaki GPS'leri körü körüne takip ettikleri bir gerçek. Havanın kötü olduğu durumlarda ve pencereden dışarıyı pek göremediğiniz zamanlarda GPS'in size rehberlik etmesini beklersiniz. Ancak her ihtimale karşı yollara çok dikkatli bakmakta fayda var. Bunu 23 yaşındaki bir bayan sürücü, geride bıraktığımız Perşembe günü meşhur karanlık ve fırtınalı bir Kanada gecesinde acı bir tecrübeyle öğrendi.

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Toronto Sun raporlarına göre sise yakalanan sürücü yabancısı olduğu Ontario'nun Tobermory bölgesinde sağa dönüş yapacakken sapağı kaçırdı. Bunun yerine yola devam ederken bir anda otomobiliyle birlikte Georgian Bay'in 30 metre derinliğindeki mavi sularına gömüldü. Neyse ki talihsiz kadın otomobilin elektrikleri kesilmeden önce camı indirmeyi başardı ve 4 derece soğukluktaki suda kıyıya yüzerek canını kurtarabildi. Ancak kırmızı renkli Toyota Yaris kendisi kadar şanslı değildi.

Polis raporları kazaya kesinlikle alkolün neden olmadığını ve kadının olayı yara almadan atlattığını belirtiyor. GPS ve navigasyon kullanımının neredeyse gelenek haline dönüşmesinden bu yana sürücüler birçok olaya dahil olmuş durumdalar. Bazı vakalar trajikomik olurken kimileri ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. İsmi açıklanmayan kadın hava koşulları nasıl olursa olsun GPS'in kendisini güvenli bir şekilde istediği noktaya ulaştıracağını düşünmüş olabilir. Ancak özellikle havanın elverişsiz olduğu durumlarda ve yol yapım çalışmalarının olduğu bölgelerde, navigasyona kayıtsız şartsız güvenmeden önce son derece dikkatli olmak gerekiyor.

http://www.torontosun.com/2016/05/13/woman-follows-gps-ends-up-in-ontario-lake