Yeni Asus akıllı saati 7 güne kadar dayanacak





Asus'un ilk akıllı saati ZenWatch, uygun fiyatı ve başarılı tasarımı ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ancak gerek yaygın satışta olmaması gerekse de 2 günü geçmeyen pil süresi eleştiri konusuydu. Asus bu yıl eleştirilere bir cevap vermeyi amaçlıyor.





Firmanın üzerinde çalıştığı yeni ZenWatch akıllı saati iki konuda önemli geliştirmeler sağlayacak. Bunlardan birisi işlemci iken diğeri de işletim sistemi olacak. Firma bu iki faktörü daha da sadeleştirerek kullanım süresini 7 güne kadar çıkarmayı amaçlıyor.





Asus'un yeni akıllı saatini CES 2015 fuarında tanıtması bekleniyordu ancak bu olmadı. MediaTek ve Qualcomm'un giyilebilir cihazlara yönelik kırpılmış mini yongasetleri hazırlığında olduğunun ortaya çıkması ZenWatch ailesinin biraz daha gecikeceğini gösteriyor. Yöneticilerin bazı açıklamalarına bakarak en erken yılın ikinci yarısında Asus'un ikinci nesil ZenWatch akıllı saatini piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

http://www.talkandroid.com/234503-an-asus-zenwatch-successor-is-on-the-way-with-a-7-day-battery