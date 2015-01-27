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Yeni Asus akıllı saati 7 güne kadar dayanacak

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Asus akıllı saati 7 güne kadar dayanacak

Asus'un ilk akıllı saati ZenWatch, uygun fiyatı ve başarılı tasarımı ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ancak gerek yaygın satışta olmaması gerekse de 2 günü geçmeyen pil süresi eleştiri konusuydu. Asus bu yıl eleştirilere bir cevap vermeyi amaçlıyor. 

Firmanın üzerinde çalıştığı yeni ZenWatch akıllı saati iki konuda önemli geliştirmeler sağlayacak. Bunlardan birisi işlemci iken diğeri de işletim sistemi olacak. Firma bu iki faktörü daha da sadeleştirerek kullanım süresini 7 güne kadar çıkarmayı amaçlıyor. 

Asus'un yeni akıllı saatini CES 2015 fuarında tanıtması bekleniyordu ancak bu olmadı. MediaTek ve Qualcomm'un giyilebilir cihazlara yönelik kırpılmış mini yongasetleri hazırlığında olduğunun ortaya çıkması ZenWatch ailesinin biraz daha gecikeceğini gösteriyor. Yöneticilerin bazı açıklamalarına bakarak en erken yılın ikinci yarısında Asus'un ikinci nesil ZenWatch akıllı saatini piyasaya süreceği tahmin ediliyor.  

http://www.talkandroid.com/234503-an-asus-zenwatch-successor-is-on-the-way-with-a-7-day-battery Yorum Yaz
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llhermesll 4 yıl
Guzel. Asus giyilebilir teknoloji piyasasina da bir ayar versin de 500-600 seviyelerinden asagi insin.
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xmasx 4 yıl
Bu pil teknolojisiyle akıllı saat yapmak pek akıllıca bir iş gelmedi bana.
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meego 4 yıl
Ayda 1 şarj çıkmazsa almam...
bu neya herşeyi şarjı takmaktan nefret ediyorum. Kolumdai saatidemi takıp durcaz
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ø 4 yıl
Olmuş bu, asus güzel işler yapıyor. Ucuz telefona 4 gb ram koydu ve şimdi diğerleri onun altında kalmayacak. Her alanda böyle direk iyi özellikleri vermesi lazım.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Tipi güzel, şarj süresi fena değil. Fiyatı uygun olursa düşünülebilir açıkçası
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Mianfei 4 yıl
Oldu bide saat sarj edicez yav bir gidermisinizya :D
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Ahmet Bayer 4 yıl
Fiyatini ogreneydik iyiydi
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Glorfindel1907 4 yıl
Saçma sapan işler
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Fenomenon 4 yıl
Bence 1-2 yıl daha beklemek lazım akıllı saat için.
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doctor_bey 4 yıl
Böyle gelirse on numero olur, en azından diğerlerinden bir farklılığı olur.
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Technotronic 4 yıl
Klasik ve şık görünüşe sahip ,telefonlarındaki gibi saatinde fiyatı uygun olursa alıcısı çok olur.
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XYLGN 4 yıl
daha ince ve titanyum kayış olmalı. şarjıda 1 ay dayanmalı. hala ilgi çekici değiller.
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