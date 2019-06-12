Yeni BMW 3 Serisi Touring resmi olarak tanıtıldı

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Yedinci nesil (G20) BMW 3 Serisi’nin tanıtılmasının ardından neredeyse bir yıl geçti. Şimdi sıra, bu süre zarfında bolca kamuflajlı fotoğraflarını gördüğümüz yeni BMW 3 Serisi Touring versiyonuna geldi. Alman otomobil devi, yeni BMW 3 Serisi Touring’i resmi olarak tanıttı.

Yeni BMW 3 Serisi Touring, yeni ölçüleri sayesinde selefine kıyasla biraz daha uzamış. Aracın uzunluğu 4709 mm, genişliği 1827 mm, yüksekliği ise 1470 mm olarak ölçülüyor. Aynı şekilde aks mesafesinde de 41 mm (2851 mm) artış yaşanmış. Bu artış sayesinde daha ferah bir yaşam alanı elde edilirken, bagaj hacmi de selefine göre 5 litre artarak 500 litreye yükselmiş. Arka koltuklar katlandığında hacmin 1510 litreye yükseldiğini de belirtelim.

Yeni BMW 3 Serisi Touring, tıpkı daha önce tanıtılan sedan versiyondaki gibi keskin bir ön yüze kavuşmuş. Agresif görünümlü yeni farlar ve geniş böbrek ızgarası, üst versiyonlarda yatay T şekli oluşturan hava girişleri ve sis farlarıyla güzel bir bütünlük yakalamış. Tavan raylarının standart olarak geldiği yeni BMW 3 Serisi Touring’in arka kısmında da T motifine ve yeni LED stoplara yer verilmiş. İç tarafta baş ve diz mesafesi iyileştirilen aracın yükleme alanı eski modele göre 112 mm genişlemiş. Ayrıca otomatik bagaj kapağıyla da daha pratik bir kullanım sağlanmış.

Üç benzinli ve üç dizel motor

Yeni BMW 3 Serisi Touring’in kaputu altında üç benzinli ve üç dizel ünite mevcut. Benzinli tarafın giriş seviyesinde 184 bg güç üreten 1.6 litre turbo motorlu 320i Touring modeli bulunuyor. Hemen üzerinde 258 bg’lik 2.0 litre turbo motora sahip 330i ve 330i xDrive Touring versiyonları yer alırken, serinin en tepesinde 374 bg’lik 3.0 litre altı silindirli turbo ünite kullanan M340i xDrive Touring bulunuyor.

Yeni BMW 3 Serisi Touring’i dizel motorlarla tercih etmek isteyenlerin karşısına ilk olarak 318d Touring versiyonu çıkıyor. 150 bg’lik 2.0 litre turbo motora yer verilen giriş seviyesi versiyonu, aynı motoru 190 bg güçle kullanan 320d ve 320d xDrive Touring versiyonları izliyor. Altı silindirli dizel motora sahip 330d xDrive Touring versiyonu ise 265 bg güçle geliyor. 318d ve 320d modellerinde 6 ileri şanzıman standart, 8 ileri otomatik ise opsiyon olarak sunuluyor. Diğer tüm modellerde 8 ileri otomatik standart olarak geliyor.

Selefine kıyasla %25 daha rijit

Alman üreticinin açıklamasına göre yeni BMW 3 Serisi Touring selefine kıyasla çok daha sportif bir model. Bunu da düşük ağırlık merkezine ve 50-50 gibi mükemmel bir ağırlık dağılımına borçlu. Selefine kıyasla %25 oranında daha rijit olan araçta, yerden yüksekliği 10 mm düşüren M Sport süspansiyonlar da tercih edilebiliyor. Dört pistonlu kaliperlere sahip M Sport frenler de ayrıca opsiyon olarak sunulan donanımlar arasında.

Yeni BMW 3 Serisi Touring; Advantage, Sport Line, Luxury Line ve M Sport donanım seviyeleriyle satışa sunulacak. Henüz fiyatı belli olmayan aracın satışına 28 Eylül tarihinden itibaren başlanacağı söyleniyor.

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0296372DE/the-new-bmw-3-series-touring