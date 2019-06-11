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Ford, Çin'e özel elektrikli SUV modeli Territory EV'yi tanıttı

Çin'deki elektrikli araç pazarında söz sahibi olmak isteyen ABD'li üretici, bu pazardaki ilk elektrikli aracı Territory EV'yi tanıttı. 360 km menzile sahip Territory EV, yıl bitmeden satışa sunulacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford, Çin'e özel elektrikli SUV modeli Territory EV'yi tanıttı
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Köklü üreticilerin dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de söz sahibi olma savaşı sürüyor. Bu savaşın taraflarından biri olan Ford, Çin’de satışa sunacağı ilk elektrikli otomobilini tanıttı. Ford Territory EV, yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.

Ford Territory ismi aslında Çinliler için yeni değil. Zira aracın ICE (içten yanmalı motorlu) versiyonu geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu. Burada bir hatırlatma yapalım; Territory SUV aslında Ford’un Çinli partneri Jiangling Motors tarafından üretilen Yusheng 330’u baz alan bir model. Ford şimdi de bu aracın tamamen elektrikli bir versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor.

NEDC ölçümlerine göre menzili 360 km

Ford tarafından yapılan açıklamaya göre, Territory’nin elektrikli versiyonu NEDC ölçümlerine göre tek şarjla 360 km yol alabiliyor. Şehirde yaşayan genç aileleri hedef alan model, tasarımındaki bazı detaylar sayesinde standart Territory’den ayırt edilebiliyor. Bu modele özel petek desenli altıgen ızgara, C şeklindeki LED gündüz farları, aerodinamik odaklı jantlar, LED stoplar ve arkada egzoz çıkışlarının bulunmayışı Ford Territory EV’nin kendine has detayları arasında.

Ford Territory EV’nin kabin kısmı ICE versiyonla büyük oranda örtüşüyor. Konsolun merkezindeki 10 inçlik LCD ekran standart donanımlar arasında. Ayrıca sürücünün hemen önünde standart bilgilerin yanı sıra menzil ve şarj durumunu gösteren 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Elektrikli SUV’un güvenlik teknolojileri arasında ön çarpışma uyarısı, park yardımcısı, kör nokta uyarı sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, akıllı uzun far kontrolü ve trafik işareti tanıma gibi pek çok özellik mevcut.

Ford Territory EV, Jiangling Motors’un fabrikasında üretilecek ve yılın ikinci yarısından itibaren Çin’de satılmaya başlanacak. ABD’li üretici, önümüzdeki üç yıl içerisinde Çin pazarına 30 yeni model sunacak. Ford ve Lincoln markaları altında satışa sunulacak bu modellerin 10 tanesi elektrikli olacak.


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edgar1899 1 hf.
Hala neden NEDC ölçümü yapılıyor anlamak güç, zaten doğru verileri sağlayan bir ölçüm değil elektrikli araçlar için ise hiç değil.
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MS4343 1 hf.

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AL3lMA 1 hf.
Tasarımı bence güzel diğerleri elektrikli diye niye saçma sapan oyuncak kumandalı araba tasarımları yapıyor anlamış değilim mevcut arabalara benzetin şu elektrikli araçları
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