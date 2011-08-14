Yeni Facebook özelliği 2009-2010 yıllarındaki durum güncellemelerinizi gösteriyor

Google+’ın katılmasıyla birlikte iyice hareketlenen sosyal ağ rekabetinde kullanıcıyı memnun edecek gelişmeler yaşanıyor. Skype destekli görüntülü sohbet, Google+ Games, tweetlere direkt resim ekleme, konu grupları gibi son yeniliklere şimdi de bir nostalji özelliği ekleniyor.





Facebook tarafından hayata geçirilen bu özellikte kullanıcıların 2009-2010 yıllarında göndermiş olduğu durum güncellemeleri gösteriliyor.





Özellik henüz yaygın kullanıma geçmedi. Geçtiğinde reklam kutusunun üzerinde “2009 yılında bugün” veya “2010 yılında bugün” şeklinde butonlar beliriyor. Kullanıcı butona tıkladığında varsa o tarihe ait durum güncellemesi gösteriliyor.





Eğer aynı gün birden fazla durum güncellemesi varsa “Daha fazla” butonuyla diğerlerini de görme imkanı oluyor. Özellik 2009’dan öncesine gitmiyor. Çünkü Facebook 2008 yılı sonlarına doğru 100 milyon kullanıcıya sahipti ve asıl büyüme bu dönemden sonra başlamıştı.





Facebook’un bu özelliği durum güncelleme arama motoruna dayanıyor. Bu motor Twitter’da da bulunuyor. Bu özelliğin bir benzerini Facebook fotoğraflar için bir süredir sunuyordu.





Facebook’un bu özelliği hangi amaca yönelik olarak devreye aldığı bilinmiyor. Kullanıcılara bir nostalji yaşatmak veya geçmişten bugüne hayatlarında neler değiştiğini göstermek açısından önemli sayılabilir.