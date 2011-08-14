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Yeni Facebook özelliği 2009-2010 yıllarındaki durum güncellemelerinizi gösteriyor

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+’ın katılmasıyla birlikte iyice hareketlenen sosyal ağ rekabetinde kullanıcıyı memnun edecek gelişmeler yaşanıyor. Skype destekli görüntülü sohbet, Google+ Games, tweetlere direkt resim ekleme, konu grupları gibi son yeniliklere şimdi de bir nostalji özelliği ekleniyor.

Facebook tarafından hayata geçirilen bu özellikte kullanıcıların 2009-2010 yıllarında göndermiş olduğu durum güncellemeleri gösteriliyor.

Özellik henüz yaygın kullanıma geçmedi. Geçtiğinde reklam kutusunun üzerinde “2009 yılında bugün” veya “2010 yılında bugün” şeklinde butonlar beliriyor. Kullanıcı butona tıkladığında varsa o tarihe ait durum güncellemesi gösteriliyor.

Eğer aynı gün birden fazla durum güncellemesi varsa “Daha fazla” butonuyla diğerlerini de görme imkanı oluyor. Özellik 2009’dan öncesine gitmiyor. Çünkü Facebook 2008 yılı sonlarına doğru 100 milyon kullanıcıya sahipti ve asıl büyüme bu dönemden sonra başlamıştı. 

Facebook’un bu özelliği durum güncelleme arama motoruna dayanıyor. Bu motor Twitter’da da bulunuyor. Bu özelliğin bir benzerini Facebook fotoğraflar için bir süredir sunuyordu.

Facebook’un bu özelliği hangi amaca yönelik olarak devreye aldığı bilinmiyor. Kullanıcılara bir nostalji yaşatmak veya geçmişten bugüne hayatlarında neler değiştiğini göstermek açısından önemli sayılabilir.

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Alcatraz7 7 yıl en beğenilen
Facebook bunlarla uğraşacağına şu sohbeti düzeltsin !!!
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HAAltuntas 7 yıl
Rekabeti dışarıdan takip etmenin yanı sıra meyvelerinden yararlanmak oldukça hoş bir durum :)
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Legolas Greenleaf 7 yıl
Her boyayı boyamışlardı bir tek fıstık yeşili eksikti hay Allahım ya.
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E®TAŞ 7 yıl
Sohbet olayını düzelten eklentiler var beyler.
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adaletsadeceadalet 7 yıl
bir tuhaflık daha :)
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_kej_ 7 yıl
Sohbet olayını düzeltse ne güzel olur
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GoldPunch 7 yıl
Dün rastgeldim gayet hoş olmuş.
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silver021 7 yıl
Alcatraz7
Facebook bunlarla uğraşacağına şu sohbeti düzeltsin !!!

zaten eski sohbete dönmenin çareleri bulundu. gir biraz incele bak facebooktan %100 bulursun zaten. ayrıca google chromeda eski sohbette yeni sohbette gayet iyi çalışıyor. bu sohbet bölümü tarayıcıdan tarayıcıya fark gösteriyor.
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sadtneverdie 7 yıl
Ne gereksiz insanlarsınız. Adamlar özelliği eklemiş ister bakarsın ister bakmazsın. BEnim gayet hoşuma gitti. Sanki sizden para istediler.
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photo sir 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie

Ne gereksiz insanlarsınız. Adamlar özelliği eklemiş ister bakarsın ister bakmazsın. BEnim gayet hoşuma gitti. Sanki sizden para istediler.


ha bi gerekli sensin yani, arkadaşlar görüşlerini bildirmiş ister okursun ister okumazsın.
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Holy-Ghost 7 yıl
çok gereksiz birşey ben 1 sene önce benim yada arkadaşımın yazdığının ne önemi var
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photo sir 7 yıl
facebook da ki donanım haber sayfasın da yayınlanan bu konu hakkında bi arkadaşın yorumu;
Bu zaten Kuran'da yazıyordu.. (Bir süredir vardı)
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fuckulteli 7 yıl

moondalina

facebook da ki donanım haber sayfasın da yayınlanan bu konu hakkında bi arkadaşın yorumu;

Bu zaten Kuran'da yazıyordu.. (Bir süredir vardı)



Ciddiyetsiz, seviyesiz, milli/dini değerlere saygısı olmayan birinin bu girişimlerini gözmezden gelmek gerekir..
Orada daha başka ne şeyler yazıyor ama anlayana artık..
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Bl00dyHell 7 yıl
Sohbeti yenilemelerinden sonra bir gereksiz yenileme daha...
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fuckulteli 7 yıl
Umarım sadece bize nostalji yaşatıyordur, 2 yıl önce kim bilir ne basit şeylerle durum güncellemesi yapmışımdır.. Eğer fotoğraf albümlerimizi gösterdiği gibi arkadaşlarımızada gösteriyorsa hoşuma gitmeyecek bir yenilik daha eklenmiş olur Facebook'a :/
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