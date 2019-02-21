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Yeni Ford Kuga bu yıl hibrit versiyonla birlikte geliyor

2019'un sonuna doğru bayilerdeki alacak üçüncü nesil Ford Kuga'nın kaputunun altında yeni 1.5 litre üç silindirli EcoBoost motorla birlikte PHEV (şarj edilebilir hibrit) seçeneği sunulacak.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Ford Kuga bu yıl hibrit versiyonla birlikte geliyor
 

Yeni Focus ST’nin tanıtılmasıyla birlikte gözler ABD merkezli üreticinin Avrupa’daki en büyük silahlarından biri olan Kuga’ya çevrildi. Geçen zaman Ford Kuga’yı rakiplerinin gerisine düşürdü fakat Ford üçüncü jenerasyon ile bu durumu tersine çevirmeye hazırlanıyor. Bu yılın sonunda satışa sunulması beklenen 2019 Ford Kuga; Volkswagen Tiguan ve Renault Kadjar gibi modellerle rekabet edecek.

Üçüncü nesil olarak yollara çıkmaya hazırlanan 2019 Ford Kuga, ilk olarak yeni Focus’ta gördüğümüz C2 platformu üzerine inşa edilecek. Bu sayede elektriklendirilmesi mümkün olan aracın aks mesafesi de arttırılacak. Sonuç olarak selefine kıyasla daha ferah bir kabine ve bagaj hacmine sahip olacak. 2019 Ford Kuga’nın tasarım olarak yeni nesil Focus’tan izler taşıması bekleniyor.

Beklenen hibrit versiyon yeni nesilde geliyor

2019 Ford Kuga’daki motor seçeneklerinin 1.5 litre üç silindirli EcoBoost üniteyle başlaması, bu motorun 150 ve 180 beygirlik iki farklı versiyonla satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca yeni platformun mümkün kıldığı 48V hafif hibrit sistemin bu iki versiyonda da kullanılarak CO2 salınımının 50g/km’a kadar düşürülebileceği söyleniyor. Bunun yanı sıra 1.5 litre ve 2.0 litrelik EcoBlue dizel motorların kaputun altındaki diğer seçenekler olacağı da gelen bilgiler arasında.

Ford Kuga, rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen geçtiğimiz yıl Avrupa’da 153 bin 800 adet sattı. ABD merkezli üretici yeni nesille gelecek hibrit seçeneğinin satışları arttıracağını düşünüyor. 2019 Ford Kuga’nın yıl bitmeden bayilerdeki yerini alacağı söyleniyor.


https://www.autoexpress.co.uk/ford/kuga/102952/new-2019-ford-kuga-to-arrive-with-plug-in-hybrid-boost Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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manisa_tr 2 ay
geldiği gibi karşılarız evelallah

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ramis78 2 ay
sportage andırdı bana. Pek ısınamadım bu araca ülkemizde de çok tercih edilmedi zaten.
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CengoCenk 2 ay ramis78
Satış rakamlarına bir kez daha bakmanızı tavsiye ederim.
Tiguan ile kafa kafaya satış rakamı olan bir suv dan söz ediyoruz.
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Donald Draper 2 ay
Umarım yeni Kuga'da dizel manuel versiyonda aracın gücünü otomatik versiyona göre düşürme aptallığını yapmazlar.
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CengoCenk 2 ay
Tasarım yenilenmiş. İlk başta güzel görünüyor. Farlar ve ön kaput dizaynı sebebiyle porsche macan havası var. Ancak heybetinden biraz kaybetmiş gibi duruyor. (En azından bu fotoğraflarda. Gerçeğini görünce fikrim değişebilir). Tavan barlarının iptali bence hoş olmamış. 3008 e benzemiş tavanı. SUV dediğin tavan barlı olacak. (Bence). Dizel yerine 180 hibrit alınabilir bence de. 1.5 lt 3 silindir motor gayet yeterli olur. Diğer arkadaşların dedikleri gibi kilosunu da şöyle 1400 e kadar düşürebilirlerse süper olur. En çok sevindiğim olay; ortada duran sap gibi vites kolundan kurtulacak olmaları. Focus taki gibi düğmeli yaparlarsa (ki artık yapsınlar) iç mekan ferahlığı ve estetik oldukça artacaktır.
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esmerce 2 ay
Tucson dan sonra düşünebilirim.
Dıştan zaten zarif olacağı belli, içerde de Focus 4 deki gibi daha yalın ve derli toplu bir tasarım kullanılırsa bence çok güzel ve uyumlu çizgilere sahip bir model olur.
Tabi Focus 4 deki gibi arka kapı içleri tek parça naylon olmasa bari!
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Nejoz 2 ay
Büyük ıhtimal elimdekini satip 180lik hybrid olandan alacağım. Arac çok güzel duruyor.
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expressimo 2 ay
Kia ve Tesla melezi olmuş.
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khytr89 2 ay
1.5 dizele koy iste hybrid sistemini sat patir patir
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komkarbey 2 ay khytr89
Onu Hyundai ve kia yaptı yaza gelmiş olur 1.6 dizel hafif hibrid.
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atilasat 2 ay
tasarım olarak bir iyikeşme yok.
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Askaparta 2 ay
Yer gök hibrit oldu.
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