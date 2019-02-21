Yeni Ford Kuga bu yıl hibrit versiyonla birlikte geliyor

Yeni Focus ST’nin tanıtılmasıyla birlikte gözler ABD merkezli üreticinin Avrupa’daki en büyük silahlarından biri olan Kuga’ya çevrildi. Geçen zaman Ford Kuga’yı rakiplerinin gerisine düşürdü fakat Ford üçüncü jenerasyon ile bu durumu tersine çevirmeye hazırlanıyor. Bu yılın sonunda satışa sunulması beklenen 2019 Ford Kuga; Volkswagen Tiguan ve Renault Kadjar gibi modellerle rekabet edecek.

Üçüncü nesil olarak yollara çıkmaya hazırlanan 2019 Ford Kuga, ilk olarak yeni Focus’ta gördüğümüz C2 platformu üzerine inşa edilecek. Bu sayede elektriklendirilmesi mümkün olan aracın aks mesafesi de arttırılacak. Sonuç olarak selefine kıyasla daha ferah bir kabine ve bagaj hacmine sahip olacak. 2019 Ford Kuga’nın tasarım olarak yeni nesil Focus’tan izler taşıması bekleniyor.

Beklenen hibrit versiyon yeni nesilde geliyor

2019 Ford Kuga’daki motor seçeneklerinin 1.5 litre üç silindirli EcoBoost üniteyle başlaması, bu motorun 150 ve 180 beygirlik iki farklı versiyonla satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca yeni platformun mümkün kıldığı 48V hafif hibrit sistemin bu iki versiyonda da kullanılarak CO2 salınımının 50g/km’a kadar düşürülebileceği söyleniyor. Bunun yanı sıra 1.5 litre ve 2.0 litrelik EcoBlue dizel motorların kaputun altındaki diğer seçenekler olacağı da gelen bilgiler arasında.

Ford Kuga, rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen geçtiğimiz yıl Avrupa’da 153 bin 800 adet sattı. ABD merkezli üretici yeni nesille gelecek hibrit seçeneğinin satışları arttıracağını düşünüyor. 2019 Ford Kuga’nın yıl bitmeden bayilerdeki yerini alacağı söyleniyor.

https://www.autoexpress.co.uk/ford/kuga/102952/new-2019-ford-kuga-to-arrive-with-plug-in-hybrid-boost